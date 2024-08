Hitowe seriale Disney+ trafiły do oferty Polsat Box Go. Odpalcie je, a przepadniecie

Tak, za pośrednictwem Polsat Box Go jako operatora zewnętrznego można korzystać z oferty Disney+. Nie o tym jednak mowa. Do regularnej oferty platformy wpadły właśnie seriale, które dotychczas ekskluzywnie znajdowały się w ofercie serwisu Myszki Miki. To tytuły, o jakich od ich premiery ciągle jest bardzo głośno. W końcu chodzi tu o jedne z najlepszych tytułów należących do największych franczyz popkulturowych, czy produkcjach od dawna utrzymujących widzów na skraju foteli.



Jakiegokolwiek użytkownika Disney+ byście nie spytali, to na pewno te seriale zna (przynajmniej ze słyszenia). Do oferty Polsat Box Go trafiła bowiem chociażby pierwsza aktorska produkcja odcinkowa ze świata "Gwiezdnych wojen". W serwisie pojawiły się dwa pierwsze odcinki "The Mandalorian" z Pedro Pascalem, który wciela się w łowcę nagród i sympatycznym Grogu, lepiej znanym jako Baby Yoda. Odpalając udostępnione epizody wsiąkniecie w świat przedstawiony bez reszty.