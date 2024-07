Ten film jest tak zły, że aż... Nie, wróć, jest po prostu zły. Na weekendowy relaks będzie jak znalazł

Stojący za kamerą Tyler-James ma w zanadrzu wiele zwrotów akcji. Są one jednak zupełnie nieskuteczne. Relacje między bohaterami zmieniają się ot tak. Nikt tu nie myśli, żeby je jakoś rozwinąć, bo i prawda psychologiczna nikogo nie interesuje. Dlatego zachowań kolejnych postaci trudno tak naprawdę zrozumieć. Bohaterskie poświęcenia idą w parze z obnażaniem najgorszych ludzkich instynktów. Grubymi nićmi zostaje to wszystko ze sobą zszyte, przez co fabuła okazuje się cienka jak pajęczyna. Pod żadnym pozorem nie czynię jednak z tego zarzutu.



Nonsensowne fabuły i tanie efekty specjalne to najmocniejsze strony filmów złych z samego swego założenia. Wady pojawiają się, gdy robi się nudno. A w "Monsternado" nudno niestety bywa. Przyszykowane dla widzów atrakcje nie są w stanie przykryć miałkości produkcji, wynagrodzić braku emocjonalnego zaangażowania. Choć przecież śmierci bohaterów sprawiają nieraz radochę. Bliskie spotkania z rekinami czy objęcia przerośniętego węża wywołują szczery śmiech. Dla fanów obrzydliwości są natomiast hordy pająków. Mimo to chciałoby się, żeby te wszystkie potwory gościły na ekranie częściej i dłużej niż jest im to dane.



"Monsternado" podkręca logikę (a raczej jej brak) "Rekinado", ale nie ma jego lekkości i zwiewności. To film bardzo toporny. Na rozum fana złego kina im w nim gorzej, tym powinno być lepiej. Nie do końca tak to działa, przez co seans bywa męczący. Na relaks ze znajomymi w weekend nada się jednak idealnie. Nie trzeba go przecież uważnie śledzić. Uwagi domaga się jedynie przy kolejnych atakach potworów. Jako dodatek do niezobowiązujących rozmów sprawdza się więc całkiem nieźle. Produkcja nikogo co prawda nie porwie, ale może lekko wami zawirować.