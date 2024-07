Kontynuacje hitowych seriali Polsat Box Go są już w serwisie. Teraz obejrzycie wszystkie odcinki

Subskrybenci Polsat Box Go chętnie korzystają z dobroci serwisu. Mowa tu nie tylko o kinowych hitach, które trafiają na platformę prosto z kinowych ekranów, takich jak "Priscilla", "Bad Boys: Ride or Die" czy "Back to Black: Historia Amy Winehouse", ale również o rodzimych produkcjach. Popularnością cieszą się m.in. "Bracia", "Zdrada", "Teściowie" czy "Matka", ale również "Krew", "Sługa Narodu" i "Rodzina na Maxa". Kontynuacje tych trzech ostatnich seriali w całości zadebiutowały w Polsat Box Go, dlatego to idealny moment, aby nadrobić zaległości w oglądaniu.