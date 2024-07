Akcyjniak z Willem Smithem trafi do VOD. Na te nowości w Polsat Box Go warto czekać

Dobra wiadomość jest taka, że nie będziecie musieli fatygować się do kin, by obejrzeć filmowe nowości. W lipcu do serwisu Polsat Box Go wpadnie sporo premier, które do tej pory można było zobaczyć wyłącznie na dużych ekranach, w tym biografia o Amy Winehouse oraz najnowsza produkcja z Willem Smithem - "Bad Boys: Ride or Die"