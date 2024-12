Diuna: kim są Ixianie i jaki mają związek z Myślącymi Maszynami?

Desmond Hart dokonał egzekucji na wielu członkach spisku, w tym wspomnianym Ixianinie. Serial nie wyjaśnił jednak, kim on jest ani kim są jego ziomkowie. Aby dowiedzieć się więcej na temat tej frakcji, należy sięgnąć do materiału źródłowego w postaci książek pisanych przez Franka Herberta, a także jego syna Briana Herberta wraz z jego współpracownikiem, Kevinem J. Andersonem. Dowiadujemy się z nich, że Ixianie to stronnictwo pochodzące z planety Ix.