Z czasem organizacja rozrosła się do ogromnych rozmiarów i wdrożyła w życie plan, który miał na celu całkowite przejęcie władzy w znanym wszechświecie. Bene Gesserit przemycały swoje agentki do Wielkich Rodów jako konkubiny czy kandydatki na żony, w ten sposób nakierowując kolejne pokolenia tych Rodów w odpowiednim dla nich kierunku. Ostatecznie, za pomocą wielowiekowego genetycznego programu, planowały doprowadzić do narodzin postaci znanej jako Kwisatz Haderach - proroka-mesjasza, którego Fremeni nazywali Lisan al Gaib. To on miał stać się najpotężniejszą istotą we wszechświecie, jednocześnie nową Matką Wielebną, mentatem i nawigatorem Gildii, potrafiącym zaglądać wewnętrznym wzrokiem w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, nie tylko przez czas, ale też przestrzeń.



Jednocześnie miał też być pod pełną kontrolą zakonu, który wykorzystałby jego moce do zdobycia jeszcze większej władzy w Imperium. Do tego niezbędna była, rzecz jasna, kontrola nad przyprawą, ta zaś dostępna jest tylko na Arrakis. Dlatego też Bene Gesserit propagowały mity i legendy wśród słabiej rozwiniętych cywilizacji, w tym Fremenów, którzy z czasem uwierzyli w przybycie mesjasza narodzonego z agentki zakonu. Widzowie mogli zobaczyć „narodziny” tego proroka w filmie „Diuna: Część druga”, gdy Paul Atryda postanowił zaakceptować swój los. Lisan al Gaib miał poprowadzić ich do walki z okupantami i wyzwolenia Diuny, co ostatecznie się wydarzyło - Paul rozpoczął wojnę zwaną tym razem „dżihadem Muad’Diba”. W „Mesjaszu Diuny” Franka Herberta opisane są losy Atrydy jako nowego Imperatora.



Nie jest to jednak ten „zbawiciel”, którego oczekiwał zakon. Należąca bowiem do Bene Gesserit Lady Jessica z miłości do Leto Atrydy rodzi mu syna, choć nakazano jej rodzić wyłącznie córki. Dodam, że według założeń związek Jessiki z Leto miał doprowadzić do połączenia genów najbardziej skonfliktowanych Wielkich Rodów - czyli Harkonnenów (ojcem Jessiki jest przecież sam Vladimir) właśnie z Atrydami. Tak czy inaczej, prorok miał narodzić się dopiero w kolejnym pokoleniu - wcześniejsze narodziny chłopca, którego na dodatek Jessica wyszkoliła we wszystkich sztuczkach zakonu, pokrzyżowały plany Bene Gesserit.