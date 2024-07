Przemysław Babiarz zawieszony. Nie będzie komentował Igrzysk Olimpijskich

Decyzja TVP podzieliła internautów. Jedni zgodzili się z decyzją Telewizji Polskiej, natomiast inni przyklasnęli Babiarzowi, który na ten moment nie odniósł się do sprawy. Co ciekawe, okazuje się, że sam Lennon podczas tworzenia "Imagine" inspirował się właśnie ruchem komunistycznym. Jan Skoumal z portalu Rzeczpospolita przypomniał wypowiedź Lennona z książki Johna Blaney'a "Lennon and McCartney: Together Alone", gdzie artysta stwierdził, że "Imagine" to "właściwie manifest komunistyczny, chociaż nie jestem komunistą i nie należę do żadnego ruchu".