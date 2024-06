„Bridgertonowie”: podobne produkcje. Brakuje wam tego serialu? Śpieszymy z pomocą

„Wielka” to serial, który doczekał się swojej światowej premiery dokładnie 15 maja 2020 roku. Ukazuje on drogę, jaką pokonała Katarzyna Wielka (Elle Fanning) od nikomu nieznanej outsiderki, aż do najdłużej panującej kobiety w historii Rosji. Tytuł wykorzystuje jedynie wybrane i nieliczne fakty historyczne. Jest to przede wszystkim fikcyjna i satyryczna opowieść o młodej romantycznej dziewczynie, która przybyła do Rosji, aby wejść w zaaranżowane małżeństwo z carem Piotrem (Nicholas Hoult). Ma ogromną nadzieję na to, że w końcu znajdzie miłość oraz prawdziwe szczęście. Niestety zamiast tego odkrywa niebezpieczny, zdeprawowany i zacofany świat. Szybko podejmuje decyzję, że zrobi wszystko, co w jej mocy, aby go zmienić. Tego celu nie osiągnie w prosty sposób. Katarzyna musi zabić męża, pokonać kościół, pokrzyżować plany wojsku oraz przeciągnąć sądy na swoją stronę. To będzie naprawdę ciężka przeprawa.