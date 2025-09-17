Ukradł pracę Banksy'ego w 30 sekund, a teraz stanie przed sądem

Ładowanie...

Na początku września 2024 roku w londyńskiej Grove Gallery w dzielnicy Fitzrovia doszło do kradzieży pracy Banksy'ego. Należała ona do najbardziej rozpoznawalnej serii autorstwa tajemniczego artysty, czyli "Dziewczyna z balonikiem", a jej wartość była wyceniania na 270 tys. funtów, czyli około 1,32 mln zł. Złodzieja, któremu wystarczyło nieco ponad pół minuty, aby wynieść dzieło z budynku, udało się jednak zidentyfikować i zaprowadzić przed oblicze sądu.

Ruszył proces w sprawie kradzieży pracy Banksy'ego

Przed Sądem Koronnym w Kingston stanęli 48-letni Larry Fraser oraz 54-letni James Love. Jak podaje BBC, 8 września 2024 roku około godziny 23:00 Fraser wybił szklane drzwi wejściowe do Grove Gallery w londyńskiej dzielnicy Fitzrovia, wszedł do środka i ukradł limitowaną edycję pracy z serii "Dziewczyna z balonikiem" autorstwa Banksy'ego.

Nagrania z monitoringu wykazały, że między włamaniem zamaskowanego mężczyzny a jego wyjściem z dziełem sztuki minęło 36 sekund. W międzyczasie

Chociaż za akcję w galerii odpowiedzialny był Fraser, to w kradzieży uczestniczył również Love, który był z Fraserem w stałym kontakcie. Według słów prokuratorów, mężczyzna przyjechał do galerii rano w dniu włamania i pomógł przechować warte 270 tys. funtów dzieło dzieło po jego kradzieży.

Mężczyźni zabrali pracę do pobliskiej posiadłości. Tam późnym wieczorem zauważył ich Sukhvinder Singh, stróż nocny, który zeznał, że złodzieje siłą wtargnęli do pomieszczenia. Singh powiedział, że po otwarciu drzwi ujrzał dwóch mężczyzn. Jeden był biały, a drugi - czarnoskóry. Kiedy stróż nocny próbował odkryć tożsamość intruzów, ci natychmiast skierowali się do łazienki, zabrali obraz i opuścili posiadłość. W międzyczasie biały mężczyzna zaczął przepraszać Singha.

Love zaprzecza, jakoby brał udział we włamaniu. Proces w związku z kradzieżą dzieła Banksy'ego jest kontynuowany.

Anna Bortniak 17.09.2025 15:20

