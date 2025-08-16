Sean Kingston nie płacił za luksusowe zakupy. Trafi do więzienia

Ładowanie...

W piątek odbyła się rozprawa piosenkarza Seana Kingstona, znanego z popularnego kawałka "Beautiful Girls". Mężczyzna wykorzystywał swoją sławę, by oszukiwać sprzedawców i nakłaniać ich do sprzedaży luksusowych przedmiotów, za które nie zamierzał płacić. Został za to skazany na karę trzech i pół roku więzienia. Co ciekawe, mężczyzna stanął przed sądem już wcześniej wraz z matką - w zeszłym miesiącu Janice Eleanor Turner usłyszała wyrok pięciu lat pozbawienia wolności.

Sean Kingston skazany na trzy i pół roku więzienia. Wyłudzał luksusowe przedmioty, za które nie płacił

Przed ogłoszeniem wyroku przez sędziego David Leibowitza, Kingston przeprosił za swoje czyny. Mimo że adwokat rapera poprosił o zgodę na poddanie się karze w późniejszym terminie ze względu na problemy zdrowotne artysty, sędzia nakazał natychmiastowe aresztowanie. W efekcie Kingston został wyprowadzany z sali sądowej w kajdankach.

Raper, który wyłudzał od sprzedawców luksusowe przedmioty, za które ostatecznie nie płacił, został uznany przez asystenta prokuratora federalnego Marka Antona za osobę, która prowadziła celebrycki styl życia, mimo że wcale nie było go na to stać.

Wyraźnie nie lubi płacić i wykorzystuje swoją sławę, by oszukiwać swoje ofiary. To po prostu złodziej i oszust - cytuje Antona AP.

Zgodnie z dokumentami sądowymi, Kingston, za pośrednictwem mediów społecznościowych, od kwietnia 2023 roku do marca 2024 roku, kupował luksusowe towary. Następnie raper zapraszał sprzedawców do jednego ze swoich luksusowych domów na Florydzie i obiecywał, że będzie promował ich produkty w social mediach. Jak wiadomo, tak się nie stało - kiedy nachodził termin zapłaty, Kingston lub jego matka wysyłali sprzedawcom fałszywe paragony za przedmioty, w tym Cadillaca Escalade, zegarki i 5,9-metrowy telewizor LED.

Adwokatka Kingstona, Zeljka Bozanic, podkreśliła, że 35-letni obecnie raper wciąż ma mentalność nastolatka, który zbyt szybko osiągnął sławę. Dodała, że artysta nie ma właściwie żadnej wiedzy na temat swojego majątku, a w finansowych sprawach wciąż polega na menadżerach i swojej matce.

Nikt nie pokazał mu, jak inwestować pieniądze. Pieniądze wpływały i wypływały na powierzchowne rzeczy - stwierdziła.

Bozanic zapewniła, że raper zaczął już spłacać swoje ofiary i zamierza oddać im utracone pieniądze, gdy tylko wróci na wolność i będzie mógł wrócić do pracy.

Anna Bortniak 16.08.2025 10:52

