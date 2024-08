Na tę wiadomość fani długo czekali. Netflix zamawia 2. sezon swojego hitu

"Dżentelmeni" Netfliksa to spin-off filmu Guya Ritchiego, który zresztą był jego współscenarzystą, producentem, twórcą i nawet stanął za kamerą dwóch odcinków. Produkcja zachowuje klimat oryginału, ale podąża już własną ścieżką. Główny bohater Eddie dziedziczy w niej rodzinną posiadłość. Szybko odkrywa, że jest ona siedzibą narkotykowego imperium, a jego właściciele nigdzie się nie wybierają.



"Dżentelmeni" zadebiutowali na Netfliksie 7 marca. Z miejsca stał się hitem na całym świecie. Przez 10 tygodni utrzymywał się w globalnej topce najpopularniejszych seriali anglojęzycznych dostępnych na platformie. W tym czasie użytkownicy serwisu oglądali go przez ponad 462 mln godzin, co przekłada się na 69,5 mln pełnych wyświetleń. To drugi (zaraz po "Już mnie nie oszukasz") najchętniej oglądany oryginalny serial brytyjski usługi.