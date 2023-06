Anna Kalczyńska komentuje zwolnienie z "Dzień Dobry TVN". "Tego wiatru się nie spodziewałam"

Byłam w „Dzień Dobry” w swoim żywiole. Wiele razy mówiłam o tym w wywiadach i teraz mogę tylko powtórzyć : wykorzystałam tam swoją wrażliwość i poczucie humoru, dystans do siebie i szerokie zainteresowania. Miałam empatię dla spraw trudnych, żywiołowość i humor dla tematów lekkich, ciekawość tego, co warte odkrycia. A nawet czasem niewarte. Zostawiłam w tym programie swoje serce i głowę, lojalność i wierność, pasję i zaangażowanie. Doceniałam możliwość pracy ale najbardziej byłam zakochana w ludziach: tych, z którymi ten program tworzyłam, tych, którzy byli bohaterami moich materiałów i wywiadów, tych, którzy siadali naprzeciw mnie w studiu i w widzach, którzy czekali na to, co zaproponujemy im w kolejnym odcinku - napisała Kalczyńska, zdradzając, że to właśnie za widzami będzie najbardziej tęsknić. Na koniec Anna Kalczyńska zdradziła, że choć jej smutno, wierzy w zmiany i ma nadzieję na to, że te będą lepsze. Warto dodać, że dziennikarka związana była z programem od 2014 roku. Początkowo prowadziła program u boku Roberta Kantereita. Gdy dziennikarz odszedł ze śniadaniówki w sierpniu 2015 roku, jego miejsce zajął Jarosław Kuźniar, a następnie, w 2016 roku Andrzej Sołtysik, z którym stworzyła lubiany przez widzów duet.