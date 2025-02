Dzień Zero: czy będzie 2. sezon serialu? Netflix nie pozostawia złudzeń

Prosta odpowiedź brzmi: nie, nie będzie 2. sezonu Dnia Zero. Netflix od początku przecież komunikował, że to miniserial. Ta bardziej skomplikowana zależy od wielu czynników. Nie jest bowiem wykluczone, że duża popularność może skłonić Netfliksa do próby kontynuowania produkcji. I nawet jeśli nie będzie bezpośredni ciąg dalszy tej historii, to mogę wyobrazić sobie scenariusz, który będzie opowiadał o córce prezydenta, czy o jakimś bohaterze pobocznym, a nawet prequel. Jeśli to zawsze otwarte są drzwi z napisem: antologia.