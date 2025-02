Dzień Zero: zakończenie. Dlaczego serial nie odpowiedział na ważne pytanie?

W trakcie trwania serialu widzimy, że Mullen nie zawsze ma kontakt z rzeczywistością. Mieszają mu się osoby, wydarzenia, a także fakty związane ze śledztwem. Na początku wydaje się, że to problemy zdrowotne (być może demencja lub alzheimer), ale niedługo później dowiadujemy się o programie Proteusz, czyli tajnej broni neurologicznej, która mogła wywoływać symptomy podobne do tych, które ma Mullen. Dostęp do tej broni mieli mieć właśnie spiskowcy.



Czy rzeczywiście Mullen był ofiarą Proteusza? Nie da się tego jednoznacznie wyjaśnić. To otwarty wątek, który twórcy celowo pozostawili właśnie takim. Rzucili tylko kilka niejasnych wskazówek – jak urządzenie w karmniku, diagnoza lekarska, która wskazuje, że to, co się z nim dzieje, może być wywołane stresem. Sama nazwa broni sugeruje zresztą, że ten wątek to zagadka – w mitologii greckiej Proteusz mógł dowolnie zmieniać swoją postać, przez co stał się tej zmiany symbolem, tak więc i tu broń jest bardzo tajemnicza.