Dzień Zero: 6 odcinków łykniesz za jednym zamachem. Recenzja miniserialu z Robertem De Niro

„Dzień Zero” to rasowy polityczny thriller i jest tu dokładnie wszystko to, czego możecie się spodziewać po tym gatunku. Przewodniczący komisji cały czas szuka autorów hackerskiego ataku, poruszając się od dowodu do dowodu, a atmosferę podkręca jeszcze fakt, że po drugiej stronie barykady stoi jego córka, której nie podoba się, że ktoś mógł dostać tak wielkie uprawnienia, jakie otrzymał jej ojciec.



Na głębsze rozważania nie ma jednak czasu, bo są dowody do odhaczenia, społeczeństwo do uspokojenia i obywatele do aresztowania. „Dzień Zero” daje sobie bardzo mało przestrzeni, aby robić coś innego niż popychać fabułę do przodu. Niestety robi to za pomocą środków, które trudno uznać za choćby interesujące. Były prezydent otrzymuje informacje, przesłuchuje świadków, dostaje kolejne informacje i znowu przesłuchuje świadków, jakby miało nie być jutra. W pokoju scenarzystów musiało wyglądać to świetnie – strzałki prowadzące od bohaterów do bohaterów, dowody składające się w spójną całość, a na szczycie tablicy korkowej (tak sobie to wyobrażam) wielki finał, czyli wyjaśnienie, kto za tym wszystkim stoi.