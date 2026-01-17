REKLAMA
Nowy Egzorcysta z datą premiery. To najstraszniejszy horror w karierze reżysera

Widzowie zaznajomieni z twórczością Mike'a Flanagana wiedzą, że jego produkcje grozy zostają w pamięci na długo. Jego poprzednie horrory to jednak nic w porównaniu z nadchodzącym "Egzorcystą" - Flanagan twierdzi, że to najbardziej przerażający film w całej jego karierze. Czy tak rzeczywiście będzie? Tego dowiemy się już w przyszłym roku, gdy produkcja zadebiutuje na wielkich ekranach.

Anna Bortniak
W 2023 r. w kinach zadebiutował "Egzorcysta: Wyznawca", requel kultowego horroru Williama Friedkina z 1973 r. Film nakręcony przez Davida Gordona Greena w wyjątkowy sposób nawiązywał do oryginału - w roli Chris MacNeil ponownie została obsadzona Ellen Burstyn, która 50 lat wcześniej zagrała matkę opętanej przez demona Regan. To miał być początek trylogii w reżyserii Greena, jednak nieprzychylne recenzje sprawiły, że studio Universal, które wykupiło prawa do "Egzorcysty" za 400 mln dol., zrezygnowało z sequeli.

Oryginalna historia "Egzorcysty" nie zakończyła się jednak w tym miejscu. Pałeczkę po Greenie przejął bowiem Mike Flanagan, który zachwycił (i przeraził) widzów takimi produkcjami nakręconymi dla Netfliksa jak "Nawiedzony dom na wzgórzu", "Nawiedzony dwór w Bly" czy "Zagłada domu Usherów". Filmowiec podjął się zrealizowania nowego "Egzorcysty", który - biorąc pod uwagę obsadę - zapowiada się znakomicie. Kiedy zadebiutuje w kinach?

Egzorcysta Mike'a Flanagana - kiedy premiera? Jest data

Studio Universal ogłosiło, że "Egzorcysta" w reżyserii Mike'a Flanagana zadebiutuje 12 marca 2027 r. Film miał trafić do kin w marcu tego roku, ale produkcja została opóźniona z powodu przedłużających się prac nad adaptacją miniserialu "Carrie". Co oprócz tego wiadomo na temat nadchodzącego horroru?

Pojawiły się szczątkowe informacje na temat fabuły filmu - akcja produkcji ma rozgrywać się w tym samym uniwersum, co oryginalny "Egzorcysta" z 1973 r., jednak nie będzie on kontynuacją "Egzorcysty: Wyznawcy". Wiadomo również, kto pojawi się w obsadzie i jest to ekscytująca wiadomość - w rolach głównych wystąpią Scarlett Johansson oraz Jacobi Jupe, młody aktor, który zagrał w nagrodzonej dwoma Złotymi Globami zeszłorocznej produkcji "Hamnet". Za rolę Hamneta był on nominowany do statuetki Critics' Choice.

We wrześniu minionego roku Flanagan przyznał, że "Egzorcysta" może okazać się "najbardziej przerażającym filmem" w jego karierze. W rozmowie z The Hollywood Reporter podkreślił, że bardzo chciał nakręcić ten horror, ponieważ wierzy, że jest w stanie wzbogacić tę franczyzę o coś, co do tej pory nie zostało jeszcze zrobione. "Wiem, że oczekiwania są spore" - stwierdził. "Nikogo nie onieśmielają bardziej niż mnie".

17.01.2026 13:52
