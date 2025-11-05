REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Widzowie przerażeni jakością nowego hitu Netfliksa

Jeden dzień. Tylko tyle potrzebował nowy horror na Netfliksie, aby stać się hitem. Obecnie "Egzorcysta: Wyznawca" jest najpopularniejszym filmem dostępnym na platformie w naszym kraju. A przecież widzowie najchętniej odesłaliby go do piekła za zniszczenie legendy doskonałego oryginału.

Rafał Christ
egzorcysta wyznawca horror netflix co obejrzeć
REKLAMA

W 2021 roku Universal Pictures i Blumhouse Productions za 400 mln dol. wykupili prawa do "Egzorcysty". Chcieli wspólnie rozpocząć nowy rozdział wyrosłej z powszechnie uznawanego za arcydzieło kina grozy filmu Williama Friedkina. Miała być cała trylogia od Davida Gordona Greena, który parę lat temu skutecznie (przynajmniej na początku) w podobny sposób zrestartował "Halloween". Zdążyliśmy jednak dostać tylko jeden requel - bezpośrednią kontynuację pierwowzoru, nieuznającą wydarzeń z sequeli, prequeli, ani tym bardziej serialu.

Komercyjnie "Egzorcysta: Wyznawca" nie poradził sobie najgorzej. Przy budżecie w wysokości 30 mln dol. zarobił na całym świecie ponad 136 mln. Przy 400 mln wydanych na prawa był to jednak wynik rozczarowujący. Jak się okazało nie dostaniemy przez niego kolejnych requeli i wytwórnie stawiają teraz na inne odświeżenie franczyzy. Przy podejmowaniu tej decyzji nie bez znaczenia był też na pewno fakt, że opinie o filmie nie były - delikatnie mówiąc zbyt pochlebne.

REKLAMA

Egzorcysta: Wyznawca - opinie o nowym hicie Netfliksa

Krytycy zjechali "Egzorcystę: Wyznawcę" z góry do dołu (22 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes). Jakby tego było mało, wtórowali im widzowie. Ba! Dalej wtórują. Jedni wciąż nie mogą dojść do siebie po kinowym seansie, a drudzy rozczarowują się filmem, oglądając go na platformach VOD, po których horror Davida Gordona Greena ciągle krąży (u nas wczoraj, 4 listopada, pojawił się na Netfliksie).

Tytuł najgorszego filmu, jaki widziałem w kinie, muszę dać "Egzorcyście: Wyznawcy"

"Egzorcysta: Wyznawca" to jeden z najgorszych filmów wszech czasów. Czołowy przykład filmowych pomyj

Obejrzałem "Egzorcystę: Wyznawcę". Do pojawienia się Ellen Bursyn jest co najwyżej nudny. Potem próbuje zniszczyć dziedzictwo pierwszego filmu, staczając się na nowe podziemne poziomy złego kina

- czytamy na X (dawny Twitter).

Ostatni z powyższych wpisów dobrze oddaje nastroje względem "Egzorcysty: Wyznawcy" w całym środowisku fanów kina grozy. Wcześniej powszechnie uważano, że "Egzorcysta II: Heretyk" to najgorsza rzecz, jaka przydarzyła się franczyzie, a nawet najgorszy sequel horroru wszech czasów. Film Davida Gordona Greena jest tak beznadziejny, że odebrał mu te tytuły.

Niska jakość "Egzorcysty: Wyznawcy" musi teraz przerażać polskich użytkowników Netfliksa. I to w dużych ilościach. Zaledwie dzień po swojej premierze w ofercie streamingowego giganta trafił na szczyt topki najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie w naszym kraju. Przebija znacznie lepsze tytuły - od "Domu pełnego dynamitu" przez "Drugą Furiozę" po "Furiozę".

Pozostaje więc modlić się, aby użytkownicy Netfliksa szybko się opamiętali i przestali "Egzorcystę: Wyznawcę" oglądać. Niech ten film zacznie gnić gdzieś na dnie oferty streamingowego giganta, bo tylko na to zasługuje.

Więcej o horrorach poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
"EGZORCYSTĘ: WYZNAWCĘ" OBEJRZYSZ NA:
Netflix
EGZORCYSTA: WYZNAWCA
Netflix



REKLAMA
Rafał Christ
05.11.2025 21:18
Tagi: Co obejrzeć?EgzorcystaFilmy NetflixHorrory
Najnowsze
20:14
Ile to jest 9 mln starych złotych? Liczymy kasę marynarza z Heweliusza
Aktualizacja: 2025-11-05T20:14:00+01:00
19:41
Heweliusz: czy Niemcy mogli uratować więcej rozbitków? Kontrowersje wokół akcji
Aktualizacja: 2025-11-05T19:41:00+01:00
16:46
Katastrofa Heweliusza minuta po minucie. Jak tonął polski prom?
Aktualizacja: 2025-11-05T16:46:00+01:00
15:55
Nowy serial Disney+ oglądają wszyscy, ale nikt nie wystawił mu dobrej oceny
Aktualizacja: 2025-11-05T15:55:00+01:00
15:27
Youtuberzy Friza nagrywali obok obozu koncentracyjnego. Muzeum zabrało głos
Aktualizacja: 2025-11-05T15:27:52+01:00
13:54
Nowości Canal+ na listopad. Powrót kultowego polskiego serialu
Aktualizacja: 2025-11-05T13:54:11+01:00
12:39
Gwiazda Heweliusza dziękuje bliskim nieżyjącego kapitana. „Ta rola to mój hołd”
Aktualizacja: 2025-11-05T12:39:49+01:00
11:55
Serial o katastrofie Heweliusza oparty jest na faktach. Co zmyślono?
Aktualizacja: 2025-11-05T11:55:40+01:00
10:52
Nowy burmistrz Nowego Jorku to syn słynnej reżyserki z Hollywood
Aktualizacja: 2025-11-05T10:52:05+01:00
10:06
Nadchodzi Mumia 4. Kultowy film, kultowa obsada, nic tylko się jarać
Aktualizacja: 2025-11-05T10:06:44+01:00
9:27
Paramount ma "czarną listę" aktorów. Nie dostaną pracy przez poglądy
Aktualizacja: 2025-11-05T09:27:01+01:00
9:06
Serial Harry Potter wprowadza dużą zmianę. Będzie ryk, choć jest potrzebna
Aktualizacja: 2025-11-05T09:06:28+01:00
6:02
Heweliusz mnie zaskoczył. Netflix wiedział, co robi
Aktualizacja: 2025-11-05T06:02:00+01:00
19:00
Predator: Strefa zagrożenia - recenzja. To nie jest Predator dla dzieci
Aktualizacja: 2025-11-04T19:00:00+01:00
17:01
Nowy serial HBO podzieli widzów. Jest strasznie irytujący, a i tak go uwielbiam
Aktualizacja: 2025-11-04T17:01:00+01:00
15:58
Netflix wrzucił serię uwielbianego (choć kontrowersyjnego) science fiction
Aktualizacja: 2025-11-04T15:58:31+01:00
15:37
Serial Wszystko dozwolone od Disney+ to pogromca inceli, ale również rozumu
Aktualizacja: 2025-11-04T15:37:50+01:00
13:38
Środa to ulubiony dzień miłośników kryminałów. Wraca ich serial
Aktualizacja: 2025-11-04T13:38:25+01:00
13:08
Wielki marsz - gdzie obejrzeć genialną adaptację Stephena Kinga? Premiera w VOD
Aktualizacja: 2025-11-04T13:08:12+01:00
11:43
Fani Byliśmy łgarzami mogą odetchnąć. Problem z fabułą 2. sezonu rozwiązany
Aktualizacja: 2025-11-04T11:43:39+01:00
10:28
Disney+ właśnie dołączył do Vectry. Dobre ceny na start
Aktualizacja: 2025-11-04T10:28:20+01:00
9:28
Żegnamy Diane Ladd. Zagrała w kultowych filmach i serialach
Aktualizacja: 2025-11-04T09:28:14+01:00
8:47
Netflix odwołuje walkę influencera. Miała się odbyć jeszcze w tym miesiącu
Aktualizacja: 2025-11-04T08:47:42+01:00
20:27
Ten kryminał to ukryta perła HBO Max. Najlepszy serial, o którym się nie mówi
Aktualizacja: 2025-11-03T20:27:00+01:00
19:15
Netflix tak się pogubił z nowym Wiedźminem, że sam nie wie, czym ma być
Aktualizacja: 2025-11-03T19:15:00+01:00
17:43
Przegapiacie kryminał od Netfliksa, od którego fani nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2025-11-03T17:43:40+01:00
16:15
Była żona Davida Harboura opowiedziała o ich burzliwej relacji. Nagrała album
Aktualizacja: 2025-11-03T16:15:00+01:00
15:32
Wiedźmin: kto zabił Szczury? Trochę się nie dziwię, że nie wiecie
Aktualizacja: 2025-11-03T15:32:00+01:00
15:09
Polacy zachwyceni, bo ulubiony kryminał wrócił na Netfliksa z nowymi odcinkami
Aktualizacja: 2025-11-03T15:09:30+01:00
14:32
Jak zatonął Heweliusz? Prawdziwa historia stoi za serialem Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-03T14:32:00+01:00
12:49
Quebonafide: Północ/Południe zaraz wyląduje na Canal+. Jest data
Aktualizacja: 2025-11-03T12:49:49+01:00
11:46
Czy Breaking Bad dostanie jeszcze jeden serial? Trzymam kciuki
Aktualizacja: 2025-11-03T11:46:59+01:00
9:47
Palikot chciałby zrobić film o sobie. Fantazjuje o De Niro w roli głównej
Aktualizacja: 2025-11-03T09:47:01+01:00
9:08
Millie Bobby Brown złożyła pozew. Oskarża swojego ojca ze Stranger Things
Aktualizacja: 2025-11-03T09:08:58+01:00
19:55
Najlepszy dreszczowiec, który zniknął z Netfliksa, obejrzysz teraz za darmo
Aktualizacja: 2025-11-02T19:55:31+01:00
14:16
Twórca Gliny: To była zamknięta sprawa, aż usłyszałem: siadaj i pisz
Aktualizacja: 2025-11-02T14:16:00+01:00
13:49
Co oznacza 67? Wyjaśniamy zagubionym na TikToku
Aktualizacja: 2025-11-02T13:49:00+01:00
12:11
Książka "To" miała genialne okładki. Najlepsza z nich nie jest oczywista
Aktualizacja: 2025-11-02T12:11:00+01:00
11:06
Czym jest łączone uniwersum Stephena Kinga? Analizujemy książki, filmy i seriale
Aktualizacja: 2025-11-02T11:06:00+01:00
10:09
Kino: premiery listopada 2025. Szykują się wielkie powroty
Aktualizacja: 2025-11-02T10:09:39+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA