Powstaje spin-off Emigracji XD. Opowie o Zbyszku XD

„Emigracja XD” to jeden z tych seriali, które udowadniają, że polskie komedie znalazły własny, żywy język. Okazało się, że aby pozbyć się humoru z wąsem z telewizji, wystarczyło dać pióro i kamerę do ręki młodemu pokoleniu twórców. Relatywnie młodemu rzecz jasna. Jednym z takich twórców jest Malcolm XD, twórca słynnej pasty o fanatyku wędkarstwa, a także kilku naprawdę zabawnych książek.

Canal+ we współpracy z tym płodnym twórcą stworzył serial „Emigracja XD”, który doczekał się 2 sezonów. W trakcie przygód główny bohater (Malcolm) na swojej drodze spotkał niejakiego pana Zbyszka, zawodowego kierowcę, który swoim tirem przemierza Europę.

Ekspedycja XD – nowy serial Canal+.

W roli pana Zbyszka wystąpi znany i lubiany Michał Czernecki. Reżyserem będzie Maciej Bochniak (znany ze wspaniałego „The Office PL”). Za zdjęcia odpowiada Mateusz Wichłacz („Krew z krwi”. Producentkami są Ewa Karpiel i Dorota Kośmicka.

EMIGRACJA XD i EDUKACJA XD to znakomite produkcje, które spotkały się z szerokim uznaniem naszej publiczności – uniwersum stworzone przez utalentowanego autora Malcolma XD, jak i znakomicie nakreślone postaci niezmiennie budzą entuzjastyczne emocje. Spin-off serii, nasz nowy projekt EKSPEDYCJA XD, to wyjście naprzeciw oczekiwaniom widzom CANAL+. Ten projekt to fantastyczna, pełna humoru i szybkich twistów historia. W roli głównej, a nawet podwójnej, wystąpi Michał Czernecki. Spodziewajcie się niespodziewanego - mówi Kasia Mazurkiewicz, Dyrektorka Produkcji Oryginalnych i Content Lab w CANAL+.

Niestety w tym momencie nie wiemy, czy „Ekspedycja XD” pokaże losy pana Zbyszka sprzed spotkania z Malcolmem, czy już po nim. To o tyle istotne, że w „Emigracji XD” dowiedzieliśmy się bardzo wiele o losach tego bohatera, o trudach życiowych i pewnej intrydze, w którą został wplątany. W produkcji pojawiła się też nadzieja, że wyjdzie na prostą i być może oda mu się odzyskać skradziony majątek i przy okazji uratować rodzinę.

Przyznam, że widziałbym ten serial jako opowiadający o obu przestrzeniach czasowych, tak jak był pomyślany „Better Call Saul”. Wiem, jak to brzmi, XD.

Premiera serialu już w 2026 roku.

Konrad Chwast 18.09.2025 13:03

