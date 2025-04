Ten serial to mem. Edukacja XD ciśnie z Januszy biznesu

Wbrew tytułowi "Edukacja XD" nie ośmiesza systemu edukacji. A na pewno nie bardziej niż sam się ośmiesza, bo przecież każdy student może sobie wyobrazić (a na pewno ja za czasów studenckich mogłem sobie wyobrazić), że to właśnie na jego uczelni rektor przyznaje stypendium osobie, która nawet studentem nie jest. Niech też pierwszy rzuci kamieniem, kto nie wierzy, że skreślenie z listy studentów można w każdej chwili odkręcić przy pomocy bombonierki, lekkiej bajery i (nawet niekoniecznie) szarmanckiego uśmiechu. Zapewniam: to nie fikcja. To instrukcja.



Szybki powrót na listę studentów nie oznacza jednak dla głównego bohatera, że teraz będzie musiał zakuwać do poprawek i kolejnych egzaminów. Przyjdzie mu odbyć praktyki. A skoro są to praktyki na ostatnią chwilę, to w biednej fundacji, która zgodnie z przepisami otrzymane granty może wydawać na sprzęty i akcesoria biurowe, ale na pewno nie na wypłaty dla pracowników. Nie stać ich nawet, żeby na czas opłacić wynajem biura, więc roszczeniowemu landlordowi oferują w zamian praktykanta. Niewolnictwo? Nie, witamy w kapitalizmie po polsku.