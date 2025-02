Widzieliśmy nową wersję filmu erotycznego, którym jarał się twój stary i jego stary też. Jest na VOD

Od połowy lat 70. imię Emmanuelle niezmiennie kojarzy się z seksem. Francuski film o erotycznych wojażach młodej żony rozpalił widzów na całym świecie. Doczekał się przez to sześciu sequeli. Miłośnicy nocnego oglądania telewizji, słusznie mogliby zwrócić w tym momencie uwagę, że natknęli się na znacznie większą liczbę produkcji z "Emmanuelle" w tytule. I mieliby rację, bo pod fenomen oryginalnej serii próbowało się podpiąć multum innych softcore'owych serii. Dlatego w różnych swoich inkarnacjach Emmanuelle walczyła z Draculą ("Emmanuelle vs. Dracula"), odwiedzała kanibali ("Emmanuelle i ostatni kanibale"), czy nawet podróżowała w czasie (seria "Emmanuelle Through Time") i podbijała kosmos ("Emmanuelle: Królowa galaktyki") w poszukiwaniu cielesnych przyjemności.



Zasady gry w każdym z filmów z "Emmanuelle" w tytule są proste: szuka się kolejnych pretekstów, aby tytułowa bohaterka rozebrała się i wskoczyła komuś do łóżka, a w międzyczasie odkryła jeszcze jakąś perwersję. Już oryginał z 1974 roku składa się jedynie z "momentów" połączonych ze sobą na słowo honoru. Stojący za kamerą Just Jaeckin mnoży softcore'owe sceny, aby pokazać nam nawet Tajkę palącą papierosa waginą. Wcielająca się w główną rolę Sylvia Kristel chętnie eksponuje swoje wdzięki, do dzisiaj potrafiąc rozpalić. Produkcja do dzisiaj sprawia, że widzom robi się duszno, ale, nie oszukujmy się, jest przy tym nudna jak większość opisów na Tinderze.