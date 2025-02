Jedna z najlepszych biografii muzycznych roku zmierza na VOD. Kiedy obejrzymy ją online?

"Kompletnie nieznany" zadebiutował w światowych kinach dokładnie 25 grudnia. W niektórych państwach wtedy też pojawił się "Better Man: Niesamowity Robbie Williams". U nas oba tytuły zadebiutowały oficjalnie z lekkim poślizgiem, bo w styczniu tego roku. W Polsce wciąż jeszcze można je oglądać na wielkich ekranach, aby zdecydować, która z tych dwóch biografii muzycznych jest lepsza. Nie jest to łatwe zadanie, bo każda z nich stawia sobie inne cele.



Jeśli jednak o jakości filmu świadczy liczba nominacji do Oscarów, zdecydowanie wygrywa "Kompletnie nieznany". "Better Man: Niesamowity Robbie Williams" ma tylko jedną - za efekty specjalne. Opowieść o Bobie Dylanie otrzymała natomiast szansę na aż 8 (słownie: osiem) statuetek - w tym tę najważniejszą, dla najlepszego filmu.