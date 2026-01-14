Euforia wraca na HBO Max. 3. sezon wygląda na druzgocący
Na ten moment fani "Euforii" czekali od dawna. Jak już było wiadomo, 3. sezon zaliczy spore opóźnienie. Ale już zbliża się wielkimi krokami. Dzięki temu w sieci zadebiutował właśnie pierwszy pełnoprawny zwiastun nadchodzącej produkcji. Łapcie póki ciepły.
"Euforia" zadebiutowała jeszcze w 2019 roku, stając się przebojem tak artystycznym jak i komercyjnym. Zarówno krytykom jak i widzom spodobał się mroczny ton młodzieżowej opowieśc o uzależnionej od narkotyków nastolatki, której życie zmienia się, gdy poznaje transseksualną dziewczynę. HBO zamówiło więc 2. sezon. Ten nadszedł trzy lata po premierze poprzednika. Na nową odsłonę produkcji musieliśmy czekać jeszcze dłużej.
Właściwie wciąż musimy na nią czekać, bo do premiery 3. sezonu "Euforii" jeszcze parę miesięcy. Jego realizacja nieco się przesunęła, bo twórcy zmieniła się koncepcja. Sam Levinson postanowił wybiec w przyszłość i pokazać swoich bohaterów znacznie starszych niż poprzednio - kilka lat po ukończonym liceum. Wymagało to licznych zmian scenariuszowych i odpowiednich przygotowań aktorów. Dlatego nowa odsłona serialu pojawia się dopiero cztery lata po poprzedniej.
Euforia: 3 sezon - zwiastun serialu HBO Max
Choć okoliczności dla bohaterów się zmieniają, wciąż nie mają oni łatwo. Być może nawet wiedzie im się gorzej niż dotychczas, bo przecież już na samym początku udostępnionego własnie zwiastuna Rue zastanawia się, czy prowadzi życie, jakie chciała. Pozostałym też nie wiedzie się najlepiej. W dodatku wszyscy wplątują się w niezłą aferę.
Prócz dobrze nam znanych bohaterów w serialu zobaczymy mnóstwo nowych twarzy. Do obsady dołączyli m.in. Sharon Stne, ROSALIA, Danielle Deadwyler, Eli Roth i Natasha Lyonne. Jak wypadną na tle Zendayi, Sydney Sweeney czy Colmana Domingo? O tym dopiero się przekonamy.
3. sezon "Euforii" nadejdzie jeszcze w tym roku. Stanie się to dokładnie 13 kwietnia. To wtedy właśnie należy wypatrywać nowych odcinków na HBO Max.
