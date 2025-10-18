Mylący wpis z obsadą 3. sezonu Euforii. Fani panikują

Ładowanie...

To się naprawdę dzieje - po latach oczekiwania do fanów serialu "Euforia" zaczynają napływać pierwsze wieści. Wiadomo już, że uwielbiana produkcja odcinkowa od HBO autorstwa Sama Levinsona powróci wiosną 2026 roku i będzie składała się z 8 odcinków. W miniony piątek ujawniono również, kogo zobaczymy na ekranie - kto powróci do swoich ról, a kto pojawi się w produkcji po raz pierwszy.

Podział na "starą" i "nową" obsadę w gruncie rzeczy nie powinien był wprawić nikogo w zaskoczenie. Twórcy nie przemyśleli jednak jednej istotnej rzeczy, która wywołała w mediach społecznościowych niemałe zamieszanie.

Wpis o obsadzie 3. sezonu Euforii zmylił widzów. Fani pytają, gdzie jest Zendaya

W najnowszym wpisie o obsadzie Euforii pojawiła się informacja, że serial wraca na ekrany wiosną 2026 roku, a w 3. sezonie pojawią się powracający i nowi aktorzy. Sęk w tym, że na liście wśród tych powracających aktorów nie pojawił się żaden z członków starej obsady. Nie umknęło to uwadze fanów, którzy zaczęli panikować i dopytywać, co z Zendayą, Hunter Schafer czy Sydney Sweeney.

Pod postem widnieje na szczęście Community Notes, która powinna rozwiać wszelkie wątpliwości fanów.:

Dla tych, którzy są zdezorientowani w cytatach i odpowiedziach, ta lista przedstawia powracającą obsadę drugoplanową, a nie główną. Potwierdzono już, że Zendaya, Schafer, Elordi, Sweeney, Demie i inni członkowie głównej obsady powrócą.

HBO faktycznie już w połowie lutego potwierdziło, że do serialu powrócą Zendaya, Schafer, Elordi oraz Sweeney, a także Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry. Colman Domingo powróci natomiast jako gość specjalny.

Euforia 3: obsada

Wśród powracającej obsady znaleźli się:

Melvin Bonzez Estes

Daeg Faerch

Dominic Fike

Nika King

Paula Marshall

Zak Steiner

Alanna Ubach

Sophia Rose Wilson

Nowymi członkami obsady są natomiast:

Gideon Adlon

Bill Bodner

Colleen Camp

Danielle Deadwyler

Homer Gere

Jessica Blair Herman

Natasha Lyonne

Hemky Madera

Kwame Patterson

Trisha Paytas

Rebecca Pidgeon

Bella Podaras

Cailyn Rice

Eli Roth

Madison Thompson

Jack Topalian

Sam Trammel

Matthew Willig

Anna Bortniak 18.10.2025 13:17

