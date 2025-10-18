Mylący wpis z obsadą 3. sezonu Euforii. Fani panikują
Obsada 3. sezonu serialu "Euforia" została ujawniona. Twórcy zdradzili, kto powróci do produkcji, a kto pojawi się w niej po raz pierwszy poprzez podział na powracającą i nową obsadę. Taki sposób ogłoszenia mocno zdezorientował fanów serialu, którzy zaczęli panikować - na liście nie pojawił się żaden członek głównej obsady.
To się naprawdę dzieje - po latach oczekiwania do fanów serialu "Euforia" zaczynają napływać pierwsze wieści. Wiadomo już, że uwielbiana produkcja odcinkowa od HBO autorstwa Sama Levinsona powróci wiosną 2026 roku i będzie składała się z 8 odcinków. W miniony piątek ujawniono również, kogo zobaczymy na ekranie - kto powróci do swoich ról, a kto pojawi się w produkcji po raz pierwszy.
Podział na "starą" i "nową" obsadę w gruncie rzeczy nie powinien był wprawić nikogo w zaskoczenie. Twórcy nie przemyśleli jednak jednej istotnej rzeczy, która wywołała w mediach społecznościowych niemałe zamieszanie.
Wpis o obsadzie 3. sezonu Euforii zmylił widzów. Fani pytają, gdzie jest Zendaya
W najnowszym wpisie o obsadzie Euforii pojawiła się informacja, że serial wraca na ekrany wiosną 2026 roku, a w 3. sezonie pojawią się powracający i nowi aktorzy. Sęk w tym, że na liście wśród tych powracających aktorów nie pojawił się żaden z członków starej obsady. Nie umknęło to uwadze fanów, którzy zaczęli panikować i dopytywać, co z Zendayą, Hunter Schafer czy Sydney Sweeney.
Pod postem widnieje na szczęście Community Notes, która powinna rozwiać wszelkie wątpliwości fanów.:
Dla tych, którzy są zdezorientowani w cytatach i odpowiedziach, ta lista przedstawia powracającą obsadę drugoplanową, a nie główną. Potwierdzono już, że Zendaya, Schafer, Elordi, Sweeney, Demie i inni członkowie głównej obsady powrócą.
HBO faktycznie już w połowie lutego potwierdziło, że do serialu powrócą Zendaya, Schafer, Elordi oraz Sweeney, a także Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry. Colman Domingo powróci natomiast jako gość specjalny.
Euforia 3: obsada
Wśród powracającej obsady znaleźli się:
- Melvin Bonzez Estes
- Daeg Faerch
- Dominic Fike
- Nika King
- Paula Marshall
- Zak Steiner
- Alanna Ubach
- Sophia Rose Wilson
Nowymi członkami obsady są natomiast:
- Gideon Adlon
- Bill Bodner
- Colleen Camp
- Danielle Deadwyler
- Homer Gere
- Jessica Blair Herman
- Natasha Lyonne
- Hemky Madera
- Kwame Patterson
- Trisha Paytas
- Rebecca Pidgeon
- Bella Podaras
- Cailyn Rice
- Eli Roth
- Madison Thompson
- Jack Topalian
- Sam Trammel
- Matthew Willig
