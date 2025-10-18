REKLAMA
Mylący wpis z obsadą 3. sezonu Euforii. Fani panikują

Obsada 3. sezonu serialu "Euforia" została ujawniona. Twórcy zdradzili, kto powróci do produkcji, a kto pojawi się w niej po raz pierwszy poprzez podział na powracającą i nową obsadę. Taki sposób ogłoszenia mocno zdezorientował fanów serialu, którzy zaczęli panikować - na liście nie pojawił się żaden członek głównej obsady.

Anna Bortniak
euforia 3 sezon obsada mylacy wpis
To się naprawdę dzieje - po latach oczekiwania do fanów serialu "Euforia" zaczynają napływać pierwsze wieści. Wiadomo już, że uwielbiana produkcja odcinkowa od HBO autorstwa Sama Levinsona powróci wiosną 2026 roku i będzie składała się z 8 odcinków. W miniony piątek ujawniono również, kogo zobaczymy na ekranie - kto powróci do swoich ról, a kto pojawi się w produkcji po raz pierwszy.

Podział na "starą" i "nową" obsadę w gruncie rzeczy nie powinien był wprawić nikogo w zaskoczenie. Twórcy nie przemyśleli jednak jednej istotnej rzeczy, która wywołała w mediach społecznościowych niemałe zamieszanie.

Wpis o obsadzie 3. sezonu Euforii zmylił widzów. Fani pytają, gdzie jest Zendaya

W najnowszym wpisie o obsadzie Euforii pojawiła się informacja, że serial wraca na ekrany wiosną 2026 roku, a w 3. sezonie pojawią się powracający i nowi aktorzy. Sęk w tym, że na liście wśród tych powracających aktorów nie pojawił się żaden z członków starej obsady. Nie umknęło to uwadze fanów, którzy zaczęli panikować i dopytywać, co z Zendayą, Hunter Schafer czy Sydney Sweeney.

Pod postem widnieje na szczęście Community Notes, która powinna rozwiać wszelkie wątpliwości fanów.:

Dla tych, którzy są zdezorientowani w cytatach i odpowiedziach, ta lista przedstawia powracającą obsadę drugoplanową, a nie główną. Potwierdzono już, że Zendaya, Schafer, Elordi, Sweeney, Demie i inni członkowie głównej obsady powrócą.

HBO faktycznie już w połowie lutego potwierdziło, że do serialu powrócą Zendaya, Schafer, Elordi oraz Sweeney, a także Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry. Colman Domingo powróci natomiast jako gość specjalny.

Euforia 3: obsada

Wśród powracającej obsady znaleźli się:

  • Melvin Bonzez Estes
  • Daeg Faerch
  • Dominic Fike
  • Nika King
  • Paula Marshall 
  • Zak Steiner
  • Alanna Ubach
  • Sophia Rose Wilson

Nowymi członkami obsady są natomiast:

  • Gideon Adlon
  • Bill Bodner
  • Colleen Camp
  • Danielle Deadwyler
  • Homer Gere
  • Jessica Blair Herman
  • Natasha Lyonne
  • Hemky Madera
  • Kwame Patterson
  • Trisha Paytas
  • Rebecca Pidgeon
  • Bella Podaras
  • Cailyn Rice
  • Eli Roth
  • Madison Thompson
  • Jack Topalian
  • Sam Trammel
  • Matthew Willig

Anna Bortniak
18.10.2025 13:17
