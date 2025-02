Euforia, sezon 3.: pierwsze oficjalne informacje od HBO. Spore zmiany w obsadzie

A co nowego? Według „Deadline” w nowej „Euforii” jako aktorka zadebiutuje hiszpańska gwiazda flamenco-pop: Rosalía, której rola pozostaje na razie tajemnicą. Do produkcji dołączy również były gwiazdor NFL i mistrz Super Bowl, Marshawn Lynch („Westworld”, „Na dnie”) oraz laureat NAACP Image Award, Kadeem Hardison („Biali nie potrafią skakać”).



Według doniesień do obsady może dołączyć także nominowana do Oscara ikona: Sharon Stone, choć szczegóły dotyczące jej roli wciąż nie są znane. Wśród nowych nazwisk znaleźli się również Darrell Britt-Gibson („Barry”), Priscilla Delgado („Ich własna liga”), James Landry Hebert („1883”) oraz Anna Van Patten („Plotkara”).



Poza tym do regularnej obsady 3. serii dołączą Adewale Akinnuoye-Agbaje („Mroczne materie”) oraz Toby Wallace („Motocykliście”). Szczegóły dotyczące ich postaci pozostają tajemnicą, ale wiadomo, że będą miały okazję wejść w interakcje z Rue i jej przyjaciółmi w tym dorosłym świecie, cztery lata po zakończeniu liceum.



Niestety, w nadchodzącej odsłonie zabraknie kilku uwielbianych bohaterów. Nie zobaczymy już Storm Reid, która wcielała się w młodszą siostrę Rue, Gię Bennett. Zniknie również Niki King, odtwórczyni roli matki Rue i Gi, Leslie Bennett. Odejście tych postaci sugeruje, że Rue będzie musiała mierzyć się ze swoimi demonami bez rodzinnego wsparcia, co może oznaczać, że jej droga ku lepszemu stanie się jeszcze bardziej bolesna.



Ponadto do serialu nie powrócą Algee Smith, który grał Chrisa McKaya, byłego chłopaka Cassie i studenta, ani Barbie Ferreira - wcielająca się w przyjaciółkę Rue, Kat Hernandez. Odejście Ferreiry nie jest zaskoczeniem: aktorka otwarcie sprzeciwiała się wizji showrunnera Sama Levinsona, co ostatecznie doprowadziło do jej rozstania z produkcją.