Kiedy kolejne odcinki 3. sezonu Euforii? Harmonogram

Fani "Euforii" długo czekali, aż ich ulubiony serial powróci z trzecim sezonem. Trwało to parę lat, a teraz okaże się, czy było warto. Przedstawiamy harmonogram premier odcinków nowej odsłony serialu Sama Levinsona.

Adam Kudyba
Aż ciężko w to uwierzyć, ale "Euforia" zadebiutowała w streamingu HBO w 2019 roku, czyli 7 lat temu. W dzisiejszych czasach, w których kolejne sezony seriali często są produkowane niemal od razu, oczekiwanie na najnowszą odsłonę serialu Sama Levinsona było wyjątkowo wymagającym procesem. Pierwszy sezon wyszedł w czerwcu 2019, drugi - w styczniu 2022, zaś trzeci zadebiutował właśnie dziś - 13 kwietnia 2026 roku.

Euforia - kiedy kolejne odcinki 3. sezonu?

Główni bohaterowie, dotychczas złączeni przez liceum, mierzą się z z wyzwaniami dorosłego życia. Rue Bennett (Zendaya) jest zadłużona u dilerki narkotyków Laurie i musi spłacić to, co jest jej winna. Cassie Howard(Sydney Sweeney) i Nate Jacobs (Jacob Elordi) są zaręczeni, jednak dziewczyna decyduje się robić równocześnie karierę na OnlyFans. Jules (Hunter Schafer) studiuje w szkole artystycznej i denerwuje się karierą malarską. Maddy (Alexa Demie) pracuje w hollywoodzkiej agencji talentów, zaś Lexi (Maude Apatow) jest asystentką showrunnerki (Sharon Stone).

3. sezon "Euforii" to jedna z najbardziej oczekiwanych serialowych premier 2026 roku. Wiele wskazuje na to, że będzie to ostatni rozdział losów bohaterów tej produkcji - całkiem niedawno mówiła o tym chociażby Zendaya, odtwórczyni jednej z głównych ról. Jak można było się spodziewać, najnowszą odsłoną niezmiennie kieruje Sam Levinson. Zmiana zaszła za to w sferze technicznej - w burzliwych okolicznościach doszło do odejścia z serialu Labrintha, dotychczasowego autora muzyki. W 3. sezonie za ten aspekt odpowiada legendarny kompozytor, Hans Zimmer.

Na platformie HBO Max można już obejrzeć pierwszy odcinek powracającej z 3. sezonem "Euforii". Twórcy wraz z decydentami serwisu ustalili, że - podobnie jak w poprzednich odsłonach - "trójka" będzie liczyła sobie 8 odcinków, których premiery będą miały miejsce w ramach cotygodniowego cyklu.

Oto lista odcinków 3. sezonu "Euforii" włącznie z datami premier:

  • Odcinek 1 - Andale - dostępny do obejrzenia
  • Odcinek 2 - America My Dream - 20/4/26
  • Odcinek 3 - The Ballad of Paladin - 27/4/26
  • Odcinek 4 - Kitty Likes To Dance - 4/5/26
  • Odcinek 5 - This Little Piggy - 11/5/26
  • Odcinek 6 - Stand Still and See - 18/5/26
  • Odcinek 7 - Rain or Shine - 25/5/26
  • Odcinek 8 - In God We Trust - 1/6/26

Euforia - obsada 3. sezonu serialu

  • Zendaya jako Rue Bennett
  • Maude Apatow jako Lexi Howard
  • Jacob Elordi jako Nate Jacobs
  • Sydney Sweeney jako Cassie Howard
  • Alexa Demie jako Maddy Perez
  • Hunter Schafer jako Jules Vaughn
  • Colman Domingo jako Ali Muhammed
  • Martha Kelly jako Laurie
  • Chloe Cherry jako Faye
  • Eric Dane jako Cal Jacobs
  • Adewale Akinnuoye-Agbaje
  • Toby Wallace
  • Sharon Stone
  • Natasha Lyonne
  • Eli Roth
  • Trisha Paytas
  • Danielle Deadwyler
  • Rosalia
  • Marshawn Lynch
  • Kadeem Hardison
  • Darrell Britt-Gibson
  • Priscilla Delgado
  • James Landry Hébert
  • Anna Van Patten
  • Sam Trammell

Pierwszy odcinek "Euforii" jest dostępny do obejrzenia w HBO Max.

Czytaj więcej w Spider's Web:

13.04.2026 18:59
Najnowsze
18:02
Przestańcie płakać po Yellowstone. 6. sezon zaraz będzie
Aktualizacja: 2026-04-13T18:02:00+02:00
17:01
HBO Max nie ma obecnie lepszego lepszego filmu akcji. Drugi raz stał się hitem
Aktualizacja: 2026-04-13T17:01:00+02:00
16:02
"Prałat" podpisał pakt z diabłem. Widziałem mocny spektakl od TVP
Aktualizacja: 2026-04-13T16:02:58+02:00
15:48
Kontynuacja Czarownic Mayfair już w CANAL+. Im głębiej w las, tym lepiej
Aktualizacja: 2026-04-13T15:48:02+02:00
15:38
Wilhelmi, Kolberger i Łona, czyli "Klątwa Doliny Węży" powraca do kin
Aktualizacja: 2026-04-13T15:38:24+02:00
15:23
Gdzie obejrzeć Psi Patrol? Sprawdzamy dostępność serialu i filmów
Aktualizacja: 2026-04-13T15:23:18+02:00
15:14
Węgrzy po wyborach skojarzyli Polskę z bobrem. Tak, z bobrem z mema
Aktualizacja: 2026-04-13T15:14:36+02:00
14:57
Pół Polski zastanawia się, gdzie obejrzeć 1. część Armii Boga. Szukamy
Aktualizacja: 2026-04-13T14:57:00+02:00
14:30
Nowa Euforia to rozczarowanie. Ktoś podmienił serial
Aktualizacja: 2026-04-13T14:30:08+02:00
13:11
Idź przodem, bracie powróci z 2. sezonem. Nowe nazwiska, więcej akcji
Aktualizacja: 2026-04-13T13:11:35+02:00
11:41
Britney Spears zgłosiła się na odwyk. Mogło skończyć się tragedią
Aktualizacja: 2026-04-13T11:41:00+02:00
11:29
Sugestywne zdjęcie Sydney Sweeney zszokowało świat. Euforia szoruje po dnie
Aktualizacja: 2026-04-13T11:29:35+02:00
10:50
Lepszego fantasy Netflix nigdy nie miał. Widzowie sprzedaliby duszę za kontynuację
Aktualizacja: 2026-04-13T10:50:25+02:00
9:23
Piotr Kędzierski trwalszy niż Titanic. W Tańcu z Gwiazdami jest niezatapialny
Aktualizacja: 2026-04-13T09:23:46+02:00
19:05
Dla tego filmu warto zaspać do pracy. Doskonały kryminał
Aktualizacja: 2026-04-12T19:05:58+02:00
17:37
To jedna z najlepszych adaptacji w historii. Wreszcie w HBO Max
Aktualizacja: 2026-04-12T17:37:52+02:00
13:03
Co łączy Devon, Maula i Lucasa? Darth Talon. Czekaj, kto?
Aktualizacja: 2026-04-12T13:03:00+02:00
12:20
Kowboj współczesnego kina. Glen Powell to gwiazda, której brakowało
Aktualizacja: 2026-04-12T12:20:26+02:00
11:45
Twórca Wielkich kłamstewek o 3. sezonie. Są postępy
Aktualizacja: 2026-04-12T11:45:23+02:00
11:02
Stary Voldemort wybrał nowego Voldemorta. Nie jesteście na to gotowi
Aktualizacja: 2026-04-12T11:02:00+02:00
