Kiedy kolejne odcinki 3. sezonu Euforii? Harmonogram
Fani "Euforii" długo czekali, aż ich ulubiony serial powróci z trzecim sezonem. Trwało to parę lat, a teraz okaże się, czy było warto. Przedstawiamy harmonogram premier odcinków nowej odsłony serialu Sama Levinsona.
Aż ciężko w to uwierzyć, ale "Euforia" zadebiutowała w streamingu HBO w 2019 roku, czyli 7 lat temu. W dzisiejszych czasach, w których kolejne sezony seriali często są produkowane niemal od razu, oczekiwanie na najnowszą odsłonę serialu Sama Levinsona było wyjątkowo wymagającym procesem. Pierwszy sezon wyszedł w czerwcu 2019, drugi - w styczniu 2022, zaś trzeci zadebiutował właśnie dziś - 13 kwietnia 2026 roku.
Euforia - kiedy kolejne odcinki 3. sezonu?
Główni bohaterowie, dotychczas złączeni przez liceum, mierzą się z z wyzwaniami dorosłego życia. Rue Bennett (Zendaya) jest zadłużona u dilerki narkotyków Laurie i musi spłacić to, co jest jej winna. Cassie Howard(Sydney Sweeney) i Nate Jacobs (Jacob Elordi) są zaręczeni, jednak dziewczyna decyduje się robić równocześnie karierę na OnlyFans. Jules (Hunter Schafer) studiuje w szkole artystycznej i denerwuje się karierą malarską. Maddy (Alexa Demie) pracuje w hollywoodzkiej agencji talentów, zaś Lexi (Maude Apatow) jest asystentką showrunnerki (Sharon Stone).
3. sezon "Euforii" to jedna z najbardziej oczekiwanych serialowych premier 2026 roku. Wiele wskazuje na to, że będzie to ostatni rozdział losów bohaterów tej produkcji - całkiem niedawno mówiła o tym chociażby Zendaya, odtwórczyni jednej z głównych ról. Jak można było się spodziewać, najnowszą odsłoną niezmiennie kieruje Sam Levinson. Zmiana zaszła za to w sferze technicznej - w burzliwych okolicznościach doszło do odejścia z serialu Labrintha, dotychczasowego autora muzyki. W 3. sezonie za ten aspekt odpowiada legendarny kompozytor, Hans Zimmer.
Na platformie HBO Max można już obejrzeć pierwszy odcinek powracającej z 3. sezonem "Euforii". Twórcy wraz z decydentami serwisu ustalili, że - podobnie jak w poprzednich odsłonach - "trójka" będzie liczyła sobie 8 odcinków, których premiery będą miały miejsce w ramach cotygodniowego cyklu.
Oto lista odcinków 3. sezonu "Euforii" włącznie z datami premier:
- Odcinek 1 - Andale - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 2 - America My Dream - 20/4/26
- Odcinek 3 - The Ballad of Paladin - 27/4/26
- Odcinek 4 - Kitty Likes To Dance - 4/5/26
- Odcinek 5 - This Little Piggy - 11/5/26
- Odcinek 6 - Stand Still and See - 18/5/26
- Odcinek 7 - Rain or Shine - 25/5/26
- Odcinek 8 - In God We Trust - 1/6/26
Euforia - obsada 3. sezonu serialu
- Zendaya jako Rue Bennett
- Maude Apatow jako Lexi Howard
- Jacob Elordi jako Nate Jacobs
- Sydney Sweeney jako Cassie Howard
- Alexa Demie jako Maddy Perez
- Hunter Schafer jako Jules Vaughn
- Colman Domingo jako Ali Muhammed
- Martha Kelly jako Laurie
- Chloe Cherry jako Faye
- Eric Dane jako Cal Jacobs
- Adewale Akinnuoye-Agbaje
- Toby Wallace
- Sharon Stone
- Natasha Lyonne
- Eli Roth
- Trisha Paytas
- Danielle Deadwyler
- Rosalia
- Marshawn Lynch
- Kadeem Hardison
- Darrell Britt-Gibson
- Priscilla Delgado
- James Landry Hébert
- Anna Van Patten
- Sam Trammell
Pierwszy odcinek "Euforii" jest dostępny do obejrzenia w HBO Max.
