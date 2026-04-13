Kiedy kolejne odcinki 3. sezonu Euforii? Harmonogram

Aż ciężko w to uwierzyć, ale "Euforia" zadebiutowała w streamingu HBO w 2019 roku, czyli 7 lat temu. W dzisiejszych czasach, w których kolejne sezony seriali często są produkowane niemal od razu, oczekiwanie na najnowszą odsłonę serialu Sama Levinsona było wyjątkowo wymagającym procesem. Pierwszy sezon wyszedł w czerwcu 2019, drugi - w styczniu 2022, zaś trzeci zadebiutował właśnie dziś - 13 kwietnia 2026 roku.

Euforia - kiedy kolejne odcinki 3. sezonu?

Główni bohaterowie, dotychczas złączeni przez liceum, mierzą się z z wyzwaniami dorosłego życia. Rue Bennett (Zendaya) jest zadłużona u dilerki narkotyków Laurie i musi spłacić to, co jest jej winna. Cassie Howard(Sydney Sweeney) i Nate Jacobs (Jacob Elordi) są zaręczeni, jednak dziewczyna decyduje się robić równocześnie karierę na OnlyFans. Jules (Hunter Schafer) studiuje w szkole artystycznej i denerwuje się karierą malarską. Maddy (Alexa Demie) pracuje w hollywoodzkiej agencji talentów, zaś Lexi (Maude Apatow) jest asystentką showrunnerki (Sharon Stone).

3. sezon "Euforii" to jedna z najbardziej oczekiwanych serialowych premier 2026 roku. Wiele wskazuje na to, że będzie to ostatni rozdział losów bohaterów tej produkcji - całkiem niedawno mówiła o tym chociażby Zendaya, odtwórczyni jednej z głównych ról. Jak można było się spodziewać, najnowszą odsłoną niezmiennie kieruje Sam Levinson. Zmiana zaszła za to w sferze technicznej - w burzliwych okolicznościach doszło do odejścia z serialu Labrintha, dotychczasowego autora muzyki. W 3. sezonie za ten aspekt odpowiada legendarny kompozytor, Hans Zimmer.

Na platformie HBO Max można już obejrzeć pierwszy odcinek powracającej z 3. sezonem "Euforii". Twórcy wraz z decydentami serwisu ustalili, że - podobnie jak w poprzednich odsłonach - "trójka" będzie liczyła sobie 8 odcinków, których premiery będą miały miejsce w ramach cotygodniowego cyklu.

Oto lista odcinków 3. sezonu "Euforii" włącznie z datami premier:

Odcinek 1 - Andale - dostępny do obejrzenia

Odcinek 2 - America My Dream - 20/4/26

Odcinek 3 - The Ballad of Paladin - 27/4/26

Odcinek 4 - Kitty Likes To Dance - 4/5/26

Odcinek 5 - This Little Piggy - 11/5/26

Odcinek 6 - Stand Still and See - 18/5/26

Odcinek 7 - Rain or Shine - 25/5/26

Odcinek 8 - In God We Trust - 1/6/26

Euforia - obsada 3. sezonu serialu

Zendaya jako Rue Bennett

jako Rue Bennett Maude Apatow jako Lexi Howard

jako Lexi Howard Jacob Elordi jako Nate Jacobs

jako Nate Jacobs Sydney Sweeney jako Cassie Howard

jako Cassie Howard Alexa Demie jako Maddy Perez

jako Maddy Perez Hunter Schafer jako Jules Vaughn

jako Jules Vaughn Colman Domingo jako Ali Muhammed

jako Ali Muhammed Martha Kelly jako Laurie

jako Laurie Chloe Cherry jako Faye

jako Faye Eric Dane jako Cal Jacobs

jako Cal Jacobs Adewale Akinnuoye-Agbaje

Toby Wallace

Sharon Stone

Natasha Lyonne

Eli Roth

Trisha Paytas

Danielle Deadwyler

Rosalia

Marshawn Lynch

Kadeem Hardison

Darrell Britt-Gibson

Priscilla Delgado

James Landry Hébert

Anna Van Patten

Sam Trammell

Pierwszy odcinek "Euforii" jest dostępny do obejrzenia w HBO Max.

Adam Kudyba 13.04.2026 18:59

