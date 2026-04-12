Genialny horror już w HBO Max. Jestem na tak

Na HBO Max jest spory ścisk, jeśli chodzi o filmy i seriale. Platforma prowadzi widoczną ofensywę, jeśli chodzi o zasypywanie subskrybentów nowymi lub uznanymi tytułami. Wśród oglądalności seriali prym wiedzie "The Pitt", a tuż za nim polskie "Piekło kobiet", czy "Rooster". Ranking filmów dostępnych w serwisie podbija z kolei krótki dokument o serialu poświęconym Harry'emu Potterowi, a po piętach depcze mu spektakularny "Twórca" oraz wzruszająca "Wielka, odważna, piękna podróż". Czy Jordan Peele za sprawą "Nie!" - bo o tym filmie mowa, zamiesza w tym zestawieniu? Bardzo bym sobie tego życzył.

Świetny film Jordana Peele'a na HBO Max. "Nie!" wstaniecie z fotela

Głównymi bohaterami są OJ (Daniel Kaluuya) i Emerald (Keke Palmer) Haywoodowie - rodzeństwo mieszkające na bankrutującym ranczu. Oboje zajmują się tresowaniem koni na potrzeby hollywoodzkich wytwórni, kręcących filmy. Z biegiem czasu na farmie zaczynają dziać się niepokojące rzeczy, a główni bohaterowie, wraz z byłą gwiazdą dziecięcego kina, Jupe'em (Steven Yeun) stają się świadkami niewytłumaczalnych zjawisk. Rodzeństwo próbuje je wykorzystać, by za ich pomocą zdobyć pieniądze na ocalenie rodzinnej firmy.

Jestem fanem twórczości Peele'a od jego pierwszego filmu. Reżyser, znany światu nawet mocniej jako komik tworzący słynny duet z Keeganem-Michaelem Keyem, póki co nie spudłował ani razu. "Uciekaj", "To my", produkowany przez niego "Candyman" Nii DaCosty - każdy z tych tytułów ma w sobie jego autorski, tematyczny pierwiastek. W "Nie!" również go nie brakuje. Spośród wszystkich dotychczasowych dzieł reżysera ten uważam za nieco mniej spełniony niż poprzednie, ale wciąż fantastyczny.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że "Nie!" jest filmem, który - mimo premiery streamingowej - najlepiej ogląda się na jak największym ekranie. To zdecydowanie najbardziej imponująca wizualnie produkcja w dorobku Peele'a, która doskonale buduje napięcie w związku ze stopniowym pojawianiem się obcej formy życia w pobliżu głównych bohaterów. Rozmach budzi przerażenie, a groza jest często i gęsto obecna - częściej w tle, ale gdy wychodzi na pierwszy plan, robi niesamowitą, przyprawiającą o ciarki robotę. Oprócz horrorowego aspektu jest to kino opowiadające o branży filmowej i w pewien sposób historii kina, ale również (a może przede wszystkim) człowieku jako istocie pragnącej udziału w spektaklu, zafascynowaną tym co widzi, a fascynację przekuwającą w zgubną chęć zarobku i prestiżu.

Peele bawi się motywami, pomysłami, interpretacjami - jest znakomitym sztukmistrzem i storytellerem naraz. Ponownie skorzystał tu z usług Daniela Kaluuyi, który znów wywiązał się z powierzonej mu misji - jego bohater jest ascetyczny, wycofany, ale zdecydowanie przykuwający uwagę swoją charyzmą. Świetnie dopełnia się ze swoją ekranową siostrą w postaci Keke Palmer, która, jak nietrudno się domyślić, jako Em charakteryzuje się znacznie większą przebojowością i ekstrawertycznym nastawieniem. To świetny duet aktorski, dodatkowo wspomagany przez bardzo porządne kreacje Stevena Yeuna i Brandona Perei.

"Nie!" jest nieidealnym, ale zdecydowanie godnym uwagi tytułem, który poszerza filmografię Jordana Peele'a o nowe, wartościowe i atrakcyjne tematycznie dzieło. To istna kopalnia tematów, z którymi reżyser postanowił się zmierzyć i wyszedł z tego w większości zwycięsko. Nie mogę się doczekać kolejnego filmu tego twórcy.

"Nie!" jest dostępne do obejrzenia na HBO Max.

Czytaj więcej w Spider's Web:

Adam Kudyba 12.04.2026 09:42

