To prawda stara jak świat: jeśli o czymś się mówi, niezależnie jak, oznacza to, że jest o danym temacie głośno, a ludzie chcą się dowiedzieć, o co chodzi. Podobnie jest z filmami i serialami, które nierzadko są oglądane przez niektórych widzów głównie z uwagi na to, że są na językach innych odbiorców. Z "Harrym Potterem" w formie serialowej będzie tak samo - dyskusja na jego temat toczy się teraz, będzie w trakcie premiery oraz długo po.

REKLAMA

Renesans Harry'ego Pottera na HBO Max. Fani rzucili się na filmy

Zgodnie z obraną przez twórców i w gruncie rzeczy dość oczywistą strategią, każdy sezon będzie adaptacją każdej książki autorstwa J.K. Rowling. W serialowym "Kamieniu Filozoficznym" (bo, rzecz jasna, od niego się zacznie), widzowie zobaczą, jak Harry (Dominic McLaughlin) próbował przetrwać w domu wujostwa Dursleyów (Daniel Rigby i Bel Powley), by ostatecznie za pomocą Hagrida (Nick Frost) znaleźć się w Szkole Magii i Czarodziejstwa, gdzie pozna swoich przyjaciół - Rona Weasleya (Alastair Stout) i Hermionę Granger (Arabella Stanton).

Gdy dane uniwersum jest akurat przedmiotem dyskusji w przestrzeni publicznej, użytkownicy danych serwisów streamingowych lubią odkopywać produkcje będące ich częścią, przypominać sobie lub rewidować wrażenia po seansie. Wszystko wskazuje na to, że zamieszanie wokół serialu przełożyło się też na oglądalność filmów o Harrym Potterze w streamingu.

Gdy zerknie się bowiem w rankingi oglądalności HBO Max, nieoczekiwany awans zaliczyły zwłaszcza dwa tytuły. Obecnie miejsce trzecie spośród wszystkich filmów serwisu należy właśnie do pierwszego filmu z serii, którym jest "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" z 2001 roku w reżyserii Chrisa Columbusa. To jednak nie koniec - nieco dalej, ale wciąż w czołówce, uplasowała się filmowa kontynuacja w postaci "Komnaty Tajemnic", która powstała rok później, również z rąk Columbusa.

Łatwo więc o wniosek, że otoczka wokół przyszłego serialu zmotywowała odbiorców do, pewnie w większości przypadków, ponownego obejrzenia. Palmę pierwszeństwa w filmowym zestawieniu platformy dzierży "Holland", tuż za nią jest najnowsze dzieło Kogonady "Wielka, odważna, piękna, podróż", a na pozostałych miejscach mamy m.in. "The Order", "Jedną bitwę po drugiej", "Złodzieja z przypadku" czy "Grzeszników". Mocarny skład, nie ma co. Jeśli szum wokół serialu o Potterze nie ucichnie, mające niemal ćwierć wieku filmy mogą się długo utrzymać w rankingach, a kto wie: może znajdą się tam inne filmy z serii?

Harry Potter i Kamień Filozoficzny - obsada serialu

Dominic McLaughlin - Harry Potter

Arabella Stanton - Hermiona Granger

Alastair Stout - Ron Weasley

John Lithgow - Albus Dumbledore

Janet McTeer - Minerwa McGonagall

Paapa Essiedu - Severus Snape

Nick Frost - Rubeus Hagrid

Luke Thallon - Profesor Quirell

Paul Whitehouse - Argus Filch

Bertie Carvel - Korneliusz Knot

Johnny Flynn - Lucjusz Malfoy

Lox Pratt - Draco Malfoy

Daniel Rigby - Vernon Dursley

Bel Powley - Petunia Dursley

Katherine Parkinson - Molly Weasley

Sienna Moosah - Lavender Brown

Alessia Leoni - Parvati Patil

Leo Earley - Seamus Finnegan

Anton Lesser - Garrick Ollivander

Rory Wilmot - Nevillle Longbottom

Louise Breasley - Rolanda Hooch

Amos Kitson - Dudley Dursley

Tristan Harland - Fred Weasley

Gabriel Harland - George Weasley

Ruari Spooner - Percy Weasley

Gracie Cochrane - Ginny Weasley

Leigh Gill - goblin bankier

Sirine Saba - profesorka zielarstwa Pomona Sprout

Richard Durden - profesor Cuthbert Binns

Bríd Brennan - pani Poppy Pomfrey

Elijah Oshin - półkrwi Dean Thomas

Finn Stephens - Vincent Crabbe

William Nash - Gregory Goyle

REKLAMA

REKLAMA

Adam Kudyba 30.03.2026 09:41

