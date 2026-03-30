Zwiastun Harry’ego Pottera zrobił coś niesamowitego. Wielkie odrodzenie serii

Zwiastun serialowego "Harry'ego Pottera" wywołał jeden z największych popkulturowych szumów w tym roku. Jak się okazuje, jest on na tyle duży, że odbija się na wzrastającej oglądalności filmów z tej serii w HBO Max.

Adam Kudyba
harry potter filmy hbo
To prawda stara jak świat: jeśli o czymś się mówi, niezależnie jak, oznacza to, że jest o danym temacie głośno, a ludzie chcą się dowiedzieć, o co chodzi. Podobnie jest z filmami i serialami, które nierzadko są oglądane przez niektórych widzów głównie z uwagi na to, że są na językach innych odbiorców. Z "Harrym Potterem" w formie serialowej będzie tak samo - dyskusja na jego temat toczy się teraz, będzie w trakcie premiery oraz długo po.

Renesans Harry'ego Pottera na HBO Max. Fani rzucili się na filmy

Zgodnie z obraną przez twórców i w gruncie rzeczy dość oczywistą strategią, każdy sezon będzie adaptacją każdej książki autorstwa J.K. Rowling. W serialowym "Kamieniu Filozoficznym" (bo, rzecz jasna, od niego się zacznie), widzowie zobaczą, jak Harry (Dominic McLaughlin) próbował przetrwać w domu wujostwa Dursleyów (Daniel Rigby i Bel Powley), by ostatecznie za pomocą Hagrida (Nick Frost) znaleźć się w Szkole Magii i Czarodziejstwa, gdzie pozna swoich przyjaciół - Rona Weasleya (Alastair Stout) i Hermionę Granger (Arabella Stanton).

Gdy dane uniwersum jest akurat przedmiotem dyskusji w przestrzeni publicznej, użytkownicy danych serwisów streamingowych lubią odkopywać produkcje będące ich częścią, przypominać sobie lub rewidować wrażenia po seansie. Wszystko wskazuje na to, że zamieszanie wokół serialu przełożyło się też na oglądalność filmów o Harrym Potterze w streamingu.

Gdy zerknie się bowiem w rankingi oglądalności HBO Max, nieoczekiwany awans zaliczyły zwłaszcza dwa tytuły. Obecnie miejsce trzecie spośród wszystkich filmów serwisu należy właśnie do pierwszego filmu z serii, którym jest "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" z 2001 roku w reżyserii Chrisa Columbusa. To jednak nie koniec - nieco dalej, ale wciąż w czołówce, uplasowała się filmowa kontynuacja w postaci "Komnaty Tajemnic", która powstała rok później, również z rąk Columbusa.

Łatwo więc o wniosek, że otoczka wokół przyszłego serialu zmotywowała odbiorców do, pewnie w większości przypadków, ponownego obejrzenia. Palmę pierwszeństwa w filmowym zestawieniu platformy dzierży "Holland", tuż za nią jest najnowsze dzieło Kogonady "Wielka, odważna, piękna, podróż", a na pozostałych miejscach mamy m.in. "The Order", "Jedną bitwę po drugiej", "Złodzieja z przypadku" czy "Grzeszników". Mocarny skład, nie ma co. Jeśli szum wokół serialu o Potterze nie ucichnie, mające niemal ćwierć wieku filmy mogą się długo utrzymać w rankingach, a kto wie: może znajdą się tam inne filmy z serii?

Harry Potter i Kamień Filozoficzny - obsada serialu

  • Dominic McLaughlin - Harry Potter
  • Arabella Stanton - Hermiona Granger
  • Alastair Stout - Ron Weasley
  • John Lithgow - Albus Dumbledore
  • Janet McTeer - Minerwa McGonagall
  • Paapa Essiedu - Severus Snape
  • Nick Frost - Rubeus Hagrid
  • Luke Thallon - Profesor Quirell
  • Paul Whitehouse - Argus Filch
  • Bertie Carvel - Korneliusz Knot
  • Johnny Flynn - Lucjusz Malfoy
  • Lox Pratt - Draco Malfoy
  • Daniel Rigby - Vernon Dursley
  • Bel Powley - Petunia Dursley
  • Katherine Parkinson - Molly Weasley
  • Sienna Moosah - Lavender Brown
  • Alessia Leoni - Parvati Patil
  • Leo Earley - Seamus Finnegan
  • Anton Lesser - Garrick Ollivander
  • Rory Wilmot - Nevillle Longbottom
  • Louise Breasley - Rolanda Hooch
  • Amos Kitson - Dudley Dursley
  • Tristan Harland - Fred Weasley
  • Gabriel Harland - George Weasley
  • Ruari Spooner - Percy Weasley
  • Gracie Cochrane - Ginny Weasley
  • Leigh Gill - goblin bankier
  • Sirine Saba - profesorka zielarstwa Pomona Sprout
  • Richard Durden - profesor Cuthbert Binns
  • Bríd Brennan - pani Poppy Pomfrey
  • Elijah Oshin - półkrwi Dean Thomas
  • Finn Stephens - Vincent Crabbe
  • William Nash - Gregory Goyle
30.03.2026 09:41
