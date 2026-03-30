Ujawniono zarobki młodych aktorów z serialu Harry Potter. Niespotykane stawki

Wielkimi krokami zbliża się premiera serialu "Harry Potter". Produkcja zadebiutuje na wielkich ekranach w Boże Narodzenie 2026 roku, co oznacza, że widzowie będą mieli okazję zobaczyć produkcję wcześniej, niż zapowiadano. Fanów ciekawi na pewno, jak poradzą sobie w swoich rolach Dominic McLaughlin, Arabella Stanton i Alastair Stour, czyli odtwórcy Harry'ego Pottera, Hermiony Granger i Rona Weasleya. Czy oryginalni aktorzy wytyczyli im ścieżkę, dzięki której dzieciaki będą mogły jeszcze lepiej zinterpretować swoich bohaterów? Tego dowiemy się niebawem.

W tym kontekście pojawia się również pytanie, czy murowany sukces serialu przełoży się również na zarobki aktorów. Na przestrzeni lat pojawiło się wiele sytuacji, kiedy jakaś produkcja zyskała miano kultowej, a aktorzy za występ zarobili śmieszne pieniądze. Teraz, gdy wiadomo już, że w te święta oczy wszystkich fanów "Pottera" będą zwrócone na ekrany, można przypuszczać, że zarobki dziecięcych gwiazd będą przyzwoite. Są już na ten temat pierwsze informacje.

REKLAMA

Ile mają zarobić odtwórcy głównych ról w serialu Harry Potter od HBO?

Kwotę zarobków dziecięcych aktorów ujawnił tabloid The Sun. W artykule poinformowano, że McLaughlin, Stanton i Stout otrzymają wypłatę w wysokości 500 tys. funtów za 1. sezon serialu. Oznacza to, że każde z nich otrzyma po około 60 tys. funtów za każdy epizod ośmioodcinkowej odsłony.

To gigantyczna wypłata dla trójki dzieciaków, które jeszcze nie weszły w okres nastoletni - a to dopiero początek. Otrzymają 500 tys. funtów za pierwszy sezon. Jeśli tak dalej pójdzie, będą na dobrej drodze do zostania multimilionerami, zanim skończą 18 lat - mówi informator serwisu.

Dla porównania: Daniel Radcliffe (zarobki Emmy Watson i Ruperta Grinta nie zostały ujawnione) za "Kamień Filozoficzny" zarobił około 754 tys. funtów, choć niektóre brytyjskie media podają, że pierwsza wypłata 12-letniego aktora wynosiła 1 mln funtów. Kolejne części przyniosły jemu oraz jego kolegom z planu dużo wyższe zarobki.

Według szacunków, Radcliffe za całą serię zarobił około 72-82,1 mln funtów, przy czym tylko za dwie części "Insygniów śmierci" - 37,7 mln funtów. Na konto Watson wpłynęło natomiast w sumie około 46,7-64,1 mln funtów, z kolei wypłata Grinta wynosiła około 25,6-37,7 mln funtów.

Oznacza to, że McLaughlin, Stanton i Stout do końca serii mają szansę stać się multimilionerami. To raczej bardziej niż pewne - nostalgia może sprawić, że przed ekrany zasiądzie cała masa widzów. Szczególnie że niektórzy są zachwyceni niedawno opublikowanym zwiastunem. Na ten moment wydaje się, że przyszłość serialu maluje się w jasnych barwach, a jego sukces z pewnością przełoży się na wysokie zarobki obsady.

REKLAMA

REKLAMA

Anna Bortniak 30.03.2026 15:17

