Fallout jak Squid Game. Zaskakująca produkcja w świecie serialu

"Fallout" na przestrzeni ostatnich lat wyrobił sobie miano jednej z najważniejszych serialowych produkcji ostatnich lat. Został stworzony na bazie serii gier komputerowych pod tym samym tytułem, rozrywających się w postapokaliptycznej rzeczywistości. W obsadzie znaleźli się m.in. Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Ella Purnell i Moises Arias. Obecnie widzowie oglądają najnowsze odcinki 2. sezonu. Jak się okazuje, plany Amazona wobec tego tytułu sięgają jeszcze dalej.

Fallout będzie miał reality show. Dystopia się sprzedaje

Świat w był niemałym szoku (ale czy na pewno?), gdy jakiś czas temu ogłoszono, że "Squid Game", serial który opowiada o morderczych rozgrywkach na śmierć i życie, doczeka się innej wersji w postaci reality show. Głosy były podzielone - z jednej strony wiadomo było, że raczej nikt tak drastycznie narażać życia uczestników nie powinien. Z drugiej zaś, padały słuszne zarzuty o nieskończoną pazerność, pragnienie zarobienia jak najwięcej za cenę "ufajnienia" dystopii.

Z podobnymi zarzutami wkrótce może spotkać się Amazon, który zatwierdził i dał zielone światło projektowi o nazwie "Fallout Shelter". Jak informuje Deadline, program będzie rozgrywał się w schronie Vault-Tec. Umieszczeni tam gracze będą stawali przed kolejnymi wyzwaniami i moralnymi dylematami, a ceną ich rywalizacji oczywiście będzie nagroda pieniężna. Łącznie ma zostać stworzone 10 odcinków show. Powiązanie tego programu ze "Squid Game" nie jest również kwestią przypadku czy retorycznego porównania - zarówno za show na bazie koreańskiej dystopii, jak i za to na bazie "Fallouta", odpowiada ten sam podmiot - Studio Lambert. Jako, że Amazon stoi na czele projektu, możemy się spodziewać, że trafi na Prime Video, gdy będzie gotowy.

Prawdopodobnie nie powinniśmy się dziwić tej sytuacji - popularność "Squid Game" znacząco sprawiła, że fani zaczęli się zastanawiać - a co, gdybym ja tam był? Dla sporych pieniędzy wielcy gracze są w stanie zrobić wiele. Na przykład zbudować quasi-dystopię tym, którzy chcą się w niej znaleźć. Proste, prawda? "Fallout Shelter" to kolejny przykład trendu, który nie dziwi, ale zdecydowanie nie jest dobrą wiadomością.

Adam Kudyba 16.01.2026 09:17

