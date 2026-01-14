Prawie 30 nowych filmów wpadło na Prime Video. Są genialne tytuły

Ładowanie...

W Prime Video, tak jak w innych streamingach, mamy do czynienia z naturalnym przepływem tytułów - jedne przychodzą, drugie odchodzą. Tym razem skupimy się na tym pierwszym - produkcjach, które od wtorku stanowią część oferty serwisu. Przyznam, że to, moim zdaniem, jeden z ciekawszych zestawów, jakie ostatnio otrzymaliśmy. Oto, co znalazło się wśród 30 nowych tytułów na Prime Video.

REKLAMA

Prime Video: nowości w serwisie. Sporo mocnych tytułów

Spośród wszystkich nowo wrzuconych do serwisu tytułów można wyłuskać prawdziwe perełki. Wśród nich mamy filmy uznawane za klasyki amerykańskiego kina, a także takie, które za jakiś czas mogą się tego miana dorobić.

Czas zabijania

Jeden z najbardziej kultowych reprezentantów kina sądowego. W 1996 roku nakręcił go Joel Schumacher, z udziałem gwiazdorskiej obsady. Głównym bohaterem filmu jest Jake Brigance (Matthew McConaughey), adwokat, który, wbrew rasistowskim nastrojom lokalnej społeczności oraz prześladowaniom ze strony Ku Klux Klanu, decyduje się podjąć zadania obrony Carla Lee Haileya (Samuel L. Jackson), czarnoskórego mężczyzny, który zabił gwałcicieli swojej 10-letniej córki. Mocne, zapadające w pamięć kino, które ogląda się z wielką uwagą. W obsadzie znaleźli się również m.in. Sandra Bullock, Kevin Spacey i Donald Sutherland.

JFK

Kolejny z grona "amerykańskich klasyków", uznawany za jeden z najważniejszych filmów w historii Ameryki, jaką dziś znamy. Oliver Stone wziął na warsztat tragedię, która spotkała Stany Zjednoczone w listopadzie 1963. Wówczas John Kennedy, prezydent kraju, został zamordowany w trakcie przejazdu przez Dallas. Głównym bohaterem filmu jest prokurator z Nowego Orleanu, Jim Garrison (Kevin Costner), który po latach zapoznaje się z aktami sprawy i dochodzi do wniosku, że ukręcono jej łeb zdecydowanie zbyt szybko. Z czasem teoria o spisku wymierzonym w Kennedy'ego staje się coraz bliższa rzeczywistości. W obsadzie, oprócz Costnera, m.in. Michael Rooker, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, czy Gary Oldman, który wcielił się w uznawanego za zamachowca, Lee Harveya Oswalda.

Życie Chucka

Adaptacja powieści Stephena Kinga w rękach Mike'a Flanagana to zdecydowanie kusząca propozycja. Twórca przyzwyczaił nas do klimatycznych horrorów, jednak tu uderza w zupełnie inne tony - bardziej refleksyjne, nostalgiczne. "Życie Chucka" rozpoczyna się od poznania przez widzów Marty'ego Andersona (Chiwetel Ejiofor), nauczyciela ze szkoły średniej. Świat wokół niego dosłownie się rozpada - pojawiają się kolejne wieści o kataklizmach w postaci np. trzęsień ziemi, łączność ze światem coraz bardziej zanika. Wraz z żoną Felicią (Karen Gillian) oboje są również świadkami innego, nawet bardziej niecodziennego zjawiska - na coraz większej liczbie lokalnych billboardów widnieje podobizna niejakiego Charlesa Krantza (Tom Hiddleston) z podpisem "39 wspaniałych lat! Dzięki Chuck". Podstawowe pytanie brzmi: kim jest Chuck? I czemu pojawia się na billboardzie w momencie apokalipsy? W filmie wystąpili również m.in. Matthew Lillard, Mark Hamill, Jacob Tremblay, Mia Sara i Samantha Sloyan.

Prime Video: wszystkie nowości

Czas zabijania

JFK

Życie Chucka

Miłość i inne używki

Brazil

Wdowy

Chłopięcy świat

Fantastyczny Pan lis

Fight Club

Sommersby

Niebezpieczna piękność

Pytania i odpowiedzi

Czarna lista Hollywood

Nieodparty urok

Król komedii

Mały Manhattan

Assassin's Creed

Chłopaki na bok

Niejaki Joe

Co za życie

Ad Astra

Stażyści

Był sobie pies

Do diabła z miłością

Ślubne wojny

Made in America

Rodzinny interes

Wiosenna gorączka - odc. 4

The Darwin Incident - odc. 2

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

Wszystkie wymienione tytuły są dostępne do obejrzenia w ramach abonamentu Prime Video.

REKLAMA

Więcej o ofercie Prime Video przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 14.01.2026 11:13

Ładowanie...