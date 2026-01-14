Prawie 30 nowych filmów wpadło na Prime Video. Są genialne tytuły
Platforma streamingowa Prime Video wczoraj wzbogaciła się o prawie 30 nowych tytułów. Nie ma co owijać w bawełnę - postarano się, bowiem niektóre z nowych propozycji to absolutnie najwyższa półka.
W Prime Video, tak jak w innych streamingach, mamy do czynienia z naturalnym przepływem tytułów - jedne przychodzą, drugie odchodzą. Tym razem skupimy się na tym pierwszym - produkcjach, które od wtorku stanowią część oferty serwisu. Przyznam, że to, moim zdaniem, jeden z ciekawszych zestawów, jakie ostatnio otrzymaliśmy. Oto, co znalazło się wśród 30 nowych tytułów na Prime Video.
Prime Video: nowości w serwisie. Sporo mocnych tytułów
Spośród wszystkich nowo wrzuconych do serwisu tytułów można wyłuskać prawdziwe perełki. Wśród nich mamy filmy uznawane za klasyki amerykańskiego kina, a także takie, które za jakiś czas mogą się tego miana dorobić.
Czas zabijania
Jeden z najbardziej kultowych reprezentantów kina sądowego. W 1996 roku nakręcił go Joel Schumacher, z udziałem gwiazdorskiej obsady. Głównym bohaterem filmu jest Jake Brigance (Matthew McConaughey), adwokat, który, wbrew rasistowskim nastrojom lokalnej społeczności oraz prześladowaniom ze strony Ku Klux Klanu, decyduje się podjąć zadania obrony Carla Lee Haileya (Samuel L. Jackson), czarnoskórego mężczyzny, który zabił gwałcicieli swojej 10-letniej córki. Mocne, zapadające w pamięć kino, które ogląda się z wielką uwagą. W obsadzie znaleźli się również m.in. Sandra Bullock, Kevin Spacey i Donald Sutherland.
JFK
Kolejny z grona "amerykańskich klasyków", uznawany za jeden z najważniejszych filmów w historii Ameryki, jaką dziś znamy. Oliver Stone wziął na warsztat tragedię, która spotkała Stany Zjednoczone w listopadzie 1963. Wówczas John Kennedy, prezydent kraju, został zamordowany w trakcie przejazdu przez Dallas. Głównym bohaterem filmu jest prokurator z Nowego Orleanu, Jim Garrison (Kevin Costner), który po latach zapoznaje się z aktami sprawy i dochodzi do wniosku, że ukręcono jej łeb zdecydowanie zbyt szybko. Z czasem teoria o spisku wymierzonym w Kennedy'ego staje się coraz bliższa rzeczywistości. W obsadzie, oprócz Costnera, m.in. Michael Rooker, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, czy Gary Oldman, który wcielił się w uznawanego za zamachowca, Lee Harveya Oswalda.
Życie Chucka
Adaptacja powieści Stephena Kinga w rękach Mike'a Flanagana to zdecydowanie kusząca propozycja. Twórca przyzwyczaił nas do klimatycznych horrorów, jednak tu uderza w zupełnie inne tony - bardziej refleksyjne, nostalgiczne. "Życie Chucka" rozpoczyna się od poznania przez widzów Marty'ego Andersona (Chiwetel Ejiofor), nauczyciela ze szkoły średniej. Świat wokół niego dosłownie się rozpada - pojawiają się kolejne wieści o kataklizmach w postaci np. trzęsień ziemi, łączność ze światem coraz bardziej zanika. Wraz z żoną Felicią (Karen Gillian) oboje są również świadkami innego, nawet bardziej niecodziennego zjawiska - na coraz większej liczbie lokalnych billboardów widnieje podobizna niejakiego Charlesa Krantza (Tom Hiddleston) z podpisem "39 wspaniałych lat! Dzięki Chuck". Podstawowe pytanie brzmi: kim jest Chuck? I czemu pojawia się na billboardzie w momencie apokalipsy? W filmie wystąpili również m.in. Matthew Lillard, Mark Hamill, Jacob Tremblay, Mia Sara i Samantha Sloyan.
Prime Video: wszystkie nowości
- Czas zabijania
- JFK
- Życie Chucka
- Miłość i inne używki
- Brazil
- Wdowy
- Chłopięcy świat
- Fantastyczny Pan lis
- Fight Club
- Sommersby
- Niebezpieczna piękność
- Pytania i odpowiedzi
- Czarna lista Hollywood
- Nieodparty urok
- Król komedii
- Mały Manhattan
- Assassin's Creed
- Chłopaki na bok
- Niejaki Joe
- Co za życie
- Ad Astra
- Stażyści
- Był sobie pies
- Do diabła z miłością
- Ślubne wojny
- Made in America
- Rodzinny interes
- Wiosenna gorączka - odc. 4
- The Darwin Incident - odc. 2
Wszystkie wymienione tytuły są dostępne do obejrzenia w ramach abonamentu Prime Video.
