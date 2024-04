W jaki sposób serial „Fallout” łączy się fabularnie z grami? Najlepszy z możliwych

Wojna jest zawsze taka sama, ale ekranizacje gier - już niekoniecznie. Niektóre z nich są oczywiście bardzo wierne oryginałowi („The Last of Us”), a inne jedynie luźno traktują materiał źródłowy („Halo”). Do tego czasem dostajemy coś naprawdę ekstra („Pokemon: Detective Pikachu”!), ale najczęściej są to typowe średniaki („Uncharted”, „Warcraft”). Zdarzają się też istne potworki (jak te wszystkie okołogrowe filmy Uwe Bolla).



Mimo to włodarze Prime Video postanowili zmierzyć się z niezwykle trudnym zadaniem przeniesienia do świata streamingu „Fallouta”, czyli kultowej i rozwijanej dziś przez Bethesdę serii cRPG-ów. Widać, że inspirowano się głównie tymi nowożytnymi jej odsłonami, ale co z fabułą, czyli czy i w jaki sposób serial Amazonu łączy się z tym barwnym i unikalnym uniwersum z gier? Okazuje się, że w inny sposób, niż się spodziewałem. Dobra decyzja!