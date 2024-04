Co wyróżnia Vault 33 z serialu Fallout? Robimy przegląd Krypt

Po to, by najzamożniejsi ludzie mogli pozbyć się ludzi z przeludnionej planety oraz konkurencji, by zbudować świat na nowo. Do tego pozwoliło im to prowadzić chore eksperymenty. Vault-Tec przekazał część schronów korporacjom takim jak Robco, a każda z nich dostała wolną rękę. W pamiętnej scenie w pokoju narad uszami Coopera słyszeliśmy o poronionych pomysłach, jakie wpadały im do głowy.