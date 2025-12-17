Kiedy kolejne odcinki 2. sezonu Fallouta? Prime Video przyspieszył premierę

Ładowanie...

Nowy sezon „Fallouta” to sztos. Serial jest co prawda bardziej dołujący niż był, a jednocześnie widzowie dostają mniej więcej to samo, co ostatnim razem. Siła produkcji Prime Video polega jednak na tym, że jest po prostu kapitalnie napisana, świetnie wyreżyserowana no i że ma wspaniały świat.



Świat jest tu zresztą o tyle istotny, że przez znaczną część serialu bohaterowie po prostu go odkrywają, eksplorują. Trochę tak jak gracze, którzy na Pustkowiach spędzali całe godziny. Różnica jest jednak taka, że kupując grę, możesz oderwać się, kiedy ci się podoba. Serialowy „Fallout” silą rzeczy został podzielony na odcinki, które w dodatku będą emitowane co tydzień. Rodzi się więc pytanie:

Kiedy kolejne odcinki 2. sezonu serialu Fallout? Harmonogram

Harmonogram prezentuje się następująco:

Odcinek 1 – 17.12.2025

Odcinek 2 – 24.12.2025

Odcinek 3 – 31.12.2025

Odcinek 4 – 07.01.2026

Odcinek 5 – 14.01.2026

Odcinek 6 – 21.01.2026

Odcinek 7 – 28.01.2026

Odcinek 8 – 04.02.2026

Kolejne odcinki serialu będą więc ukazywały się w każdą środę. W Polsce najpewniej będą to godziny poranne. Choć w tym momencie nie są to informacje pewne, gdyż Prime Video na chwilę przed premierą 1. odcinka nowego sezonu podjął decyzję, aby udostępnić go o kilka godzin wcześniej.



Widziałem 2. sezon Fallouta i jest mi bardzo smutno

Co dalej z Falloutem?

W tym momencie wiemy, że na 2. sezonie się nie skończy. Pewne jest, że najnowsze odcinki nie zakończą tej historii. Scenariusz kolejnej serii jest już niemal gotowy. Serwis Collider donosi bowiem, że prace są na etapie bardzo zaawansowanym. Aktorzy na plan mają wejść latem przyszłego roku, co oznacza, że premiery możemy spodziewać się raczej w 2027.

Fallout - obsada:

W serialu grają m. in.

Ella Purnell – Lucy MacLean

– Lucy MacLean Walton Goggins – Ghul / Cooper Howard

– Ghul / Cooper Howard Aaron Moten – Maximus

– Maximus Kyle MacLachlan – Hank MacLean

– Hank MacLean Moisés Arias – Norm MacLean

– Norm MacLean Johnny Pemberton – Thaddeus

– Thaddeus Xelia Mendes-Jones – Dane

– Dane Leslie Uggams – Betty Pearson



Konrad Chwast 17.12.2025 19:17

