Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Kiedy kolejne odcinki 2. sezonu Fallouta? Prime Video przyspieszył premierę

Długo wyczekiwany 2. sezon serialu „Fallout” trafił już do serwisu Amazona, czyli Prime Video. Łapcie harmonogram odcinków, na pewno się wam przyda.

Konrad Chwast
fallout 2 harmonogram odcinki
REKLAMA

Nowy sezon „Fallouta” to sztos. Serial jest co prawda bardziej dołujący niż był, a jednocześnie widzowie dostają mniej więcej to samo, co ostatnim razem. Siła produkcji Prime Video polega jednak na tym, że jest po prostu kapitalnie napisana, świetnie wyreżyserowana no i że ma wspaniały świat.

Świat jest tu zresztą o tyle istotny, że przez znaczną część serialu bohaterowie po prostu go odkrywają, eksplorują. Trochę tak jak gracze, którzy na Pustkowiach spędzali całe godziny. Różnica jest jednak taka, że kupując grę, możesz oderwać się, kiedy ci się podoba. Serialowy „Fallout” silą rzeczy został podzielony na odcinki, które w dodatku będą emitowane co tydzień. Rodzi się więc pytanie:

REKLAMA

Kiedy kolejne odcinki 2. sezonu serialu Fallout? Harmonogram

Harmonogram prezentuje się następująco:

  • Odcinek 1 – 17.12.2025
  • Odcinek 2 – 24.12.2025
  • Odcinek 3 – 31.12.2025
  • Odcinek 4 – 07.01.2026
  • Odcinek 5 – 14.01.2026
  • Odcinek 6 – 21.01.2026
  • Odcinek 7 – 28.01.2026
  • Odcinek 8 – 04.02.2026

Kolejne odcinki serialu będą więc ukazywały się w każdą środę. W Polsce najpewniej będą to godziny poranne. Choć w tym momencie nie są to informacje pewne, gdyż Prime Video na chwilę przed premierą 1. odcinka nowego sezonu podjął decyzję, aby udostępnić go o kilka godzin wcześniej.

Czytaj także: Widziałem 2. sezon Fallouta i jest mi bardzo smutno

Co dalej z Falloutem?

W tym momencie wiemy, że na 2. sezonie się nie skończy. Pewne jest, że najnowsze odcinki nie zakończą tej historii. Scenariusz kolejnej serii jest już niemal gotowy. Serwis Collider donosi bowiem, że prace są na etapie bardzo zaawansowanym. Aktorzy na plan mają wejść latem przyszłego roku, co oznacza, że premiery możemy spodziewać się raczej w 2027.

Fallout - obsada:

W serialu grają m. in.

  • Ella Purnell – Lucy MacLean
  • Walton Goggins – Ghul / Cooper Howard
  • Aaron Moten – Maximus
  • Kyle MacLachlan – Hank MacLean
  • Moisés Arias – Norm MacLean
  • Johnny Pemberton – Thaddeus
  • Xelia Mendes-Jones – Dane
  • Leslie Uggams – Betty Pearson
REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Konrad Chwast
17.12.2025 19:17
Tagi: FalloutPrime Video
Najnowsze
16:41
Kim są Hanlonowie? To: Witajcie w Derry odsłania losy rodziny Mike'a
Aktualizacja: 2025-12-17T16:41:00+01:00
15:48
Użytkownicy HBO Max z całego świata rzucili się na polski film
Aktualizacja: 2025-12-17T15:48:40+01:00
14:16
Uwielbiana seria sci-fi trafia do śmietnika. Niech ktoś ją uratuje
Aktualizacja: 2025-12-17T14:16:47+01:00
12:48
Finał Mission: Impossible obejrzycie w domu. I to bez dodatkowych opłat
Aktualizacja: 2025-12-17T12:48:48+01:00
11:54
Gala XTB KSW 113 będzie wyjątkowa. Wraca legenda
Aktualizacja: 2025-12-17T11:54:01+01:00
10:11
To super, że Netflix zrobił serial o Harrym Hole'u. Jest jednak coś ważniejszego
Aktualizacja: 2025-12-17T10:11:06+01:00
9:34
Wyciekł zwiastun nowego Spider-Mana. Czy to gwiazda Stranger Things?
Aktualizacja: 2025-12-17T09:34:59+01:00
8:10
Syn Roba Reinera oskarżony o morderstwo rodziców. Grozi mu najwyższa kara
Aktualizacja: 2025-12-17T08:10:19+01:00
19:31
Użytkownicy Prime Video wstają z łóżka dla takich seriali akcji
Aktualizacja: 2025-12-16T19:31:00+01:00
18:07
Drugiego tak zabójczego dark fantasy w 2025 nie widziałem. Wreszcie jest w VOD
Aktualizacja: 2025-12-16T18:07:22+01:00
16:10
HBO Max zamknie 2025 z przytupem. Mocne nowości na grudzień
Aktualizacja: 2025-12-16T16:10:36+01:00
15:03
Widziałem 2. sezon Fallouta i jest mi bardzo smutno
Aktualizacja: 2025-12-16T15:03:17+01:00
15:00
Avatar 3 to najlepsza część serii, ale po 2 godzinach coś we mnie pękło
Aktualizacja: 2025-12-16T15:00:18+01:00
14:25
HBO Max pokazało serial, który sukces ma w kieszeni. Polski i na faktach
Aktualizacja: 2025-12-16T14:25:14+01:00
12:12
Finał Witajcie w Derry puszcza oko do fanów filmów. Kilka razy
Aktualizacja: 2025-12-16T12:12:53+01:00
11:20
Czy ktoś w ogóle jedzie na Eurowizję 2026? Z drugiej strony - łatwiej wygrać
Aktualizacja: 2025-12-16T11:20:29+01:00
10:03
Kim jest Marge? To: Witajcie w Derry potwierdziło ulubioną teorię fanów
Aktualizacja: 2025-12-16T10:03:03+01:00
9:19
Czy powrót kultowego bohatera w Avengers: Doomsday to dobry pomysł?
Aktualizacja: 2025-12-16T09:19:00+01:00
9:01
Jedna bitwa po drugiej na HBO Max szybciej niż sądziliśmy. To już za moment
Aktualizacja: 2025-12-16T09:01:32+01:00
8:32
Netflix podjął decyzję w sprawie kontrowersyjnego serialu wojskowego
Aktualizacja: 2025-12-16T08:32:48+01:00
21:13
Użytkownicy Netfliksa zarywają nockę dla nowego dreszczowca
Aktualizacja: 2025-12-15T21:13:00+01:00
20:03
Genialny thriller Netfliksa wreszcie w Polsce. Jest lepszy niż Gotowe na wszystko
Aktualizacja: 2025-12-15T20:03:00+01:00
19:15
Mówią, że nie ma ideałów. Nie widzieli 3. sezonu Faceta na święta
Aktualizacja: 2025-12-15T19:15:00+01:00
18:35
To: Witajcie w Derry wcale się nie żegna. Kiedy 2. sezon?
Aktualizacja: 2025-12-15T18:35:00+01:00
17:15
Spartakus: Dom Ashura to dziwna kontynuacja. Jak łączy się ze starym serialem?
Aktualizacja: 2025-12-15T17:15:00+01:00
15:59
Kim jest Josh O'Connor? W "Na noże 3" pokonał Brolina, przeskoczył Craiga
Aktualizacja: 2025-12-15T15:59:00+01:00
15:44
Nie dziwię się, że ten film jest nr. 1 na Prime Video. Przypomina największy hit wakacji
Aktualizacja: 2025-12-15T15:44:23+01:00
14:34
Netflix pokazał nowości na styczeń 2026. Nie mogę wyjść z podziwu
Aktualizacja: 2025-12-15T14:34:54+01:00
11:05
Zanim obejrzysz "Faceta na święta 3", przeczytaj ten tekst. Będzie łatwiej
Aktualizacja: 2025-12-15T11:05:22+01:00
9:48
Spartacus: House of Ashur - gdzie obejrzeć serial o gladiatorach? Premiera już za nami
Aktualizacja: 2025-12-15T09:48:02+01:00
9:20
Kultowy serial wleciał na Disney+. Netflix bał się go puścić w całości
Aktualizacja: 2025-12-15T09:20:19+01:00
8:40
Rob Reiner nie żyje. Słynny reżyser zginął wraz z żoną
Aktualizacja: 2025-12-15T08:40:51+01:00
14:32
Netflix ma jedną bardzo niedocenioną funkcję. Jak dla mnie – hit
Aktualizacja: 2025-12-14T14:32:00+01:00
13:24
Najlepszy serial science fiction od Disney+ wleci na Netfliksa. I to już jutro
Aktualizacja: 2025-12-14T13:24:00+01:00
12:15
To sci-fi nabija się z największych lęków milenialsów
Aktualizacja: 2025-12-14T12:15:00+01:00
11:27
Mads Mikkelsen jest jak wino. Nowy hit na HBO Max o tym przypomina
Aktualizacja: 2025-12-14T11:27:09+01:00
10:05
Najlepszy film wojenny ostatnich lat rządzi w HBO Max. Odpalać w ciemno
Aktualizacja: 2025-12-14T10:05:00+01:00
8:36
Możliwe podtopienia na Netfliksie. Nie uciekniecie przed filmem katastroficznym
Aktualizacja: 2025-12-14T08:36:00+01:00
6:11
Droga do prawdy dobiegła końca. Będzie 2. sezon świetnego kryminału?
Aktualizacja: 2025-12-14T06:11:00+01:00
5:16
Fallout już leci do was z 2. sezonem. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-12-14T05:16:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA