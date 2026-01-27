Fałszerz z Fałszerza istniał naprawdę. Kim był prawdziwy Toni?

Ładowanie...

Platforma tym razem zabiera nas do Rzymu lat 70. ubiegłego stulecia. Toni (Pietro Castelitto), przybywa do miasta z marzeniami o karierze i malarskim talentem. Aspirujący artysta wkrótce obiera zupełnie inną drogę - los sprawia, że zostaje najlepszym fałszerzem sztuki wszech czasów i angażuje się w liczne afery, które wstrząsają przestępczym podziemiem Włoch. W filmie występują również m.in. Giulia Michelini, Andrea Arcangeli i Edoardo Pesce, zaś reżyserem jest Stefano Lodovichi ("Il processo").

Fałszerz podbija Netfliksa. Bohater hitowego filmu istniał naprawdę

Nowy film Netfliksa jest oparty na prawdziwej historii. Filmowy główny bohater wzorowany jest na Antoniu Chichiarellim, utalentowanym artyście, który z czasem stał się częścią rzymskiego półświatka. Był niezwykle utalentowany w malarskim fachu, jednak jego zdolności artystyczne nie równały się zawodowej stabilności. Do Rzymu trafił niedługo po odbyciu służby wojskowej i już wówczas zwrócił na siebie uwagę tamtejszych służb. Zaczynał jednak jak wielu - za sprawą drobnych czynów, kradzieży.

Wkrótce jednak wciągnął się w ten świat na znacznie większą skalę, chciał być na szczycie. Używając swoich talentów, zajmował się fałszowaniem i handlowaniem dzieł sztuki, podrabiał dokumenty, wykonywał zlecenia dla Banda della Magliana (słynnej włoskiej organizacji przestępczej z siedzibą w Rzymie), był też główną postacią zorganizowanego w marcu 1984 roku napadu na rzymski oddział prywatnego banku Brink's Company, którego ofiarą padły miliardy lirów (poprzednia włoska waluta).

Chichiarelli nie był również pustą figurą, jeśli chodzi o krajową rzeczywistość polityczną - gdy dochodzi do słynnego porwania Aldo Moro przez Czerwone Brygady, fałszuje słynny komunikat o samobójstwie Moro (który oczywiście został zamordowany). Był postacią, która łączyła swoją osobą kilka światów: sztukę, przestępczość, politykę. Sumując to wszystko, wydaje się on bohaterem niemal wyjętym z kina Martina Scorsese. Człowiek, który nie miał nic, a potem zatopił się w wątpliwych moralnie środowiskach i decyzjach, a do tego pieniądze, władza, przestępczość. Widzowie sami dokonają oceny, czy porównania "Fałszerza" z dorobkiem legendarnego, słynącego z zainteresowania tą tematyką reżysera, są jakkolwiek trafne.

Fałszerz jest dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

Adam Kudyba 27.01.2026 18:13

