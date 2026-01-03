REKLAMA
Użytkownicy Prime Video oglądają tyle kina akcji, że zaraz przedawkują adrenalinę

Użytkownicy Prime Video już nieraz udowodnili, że są twardymi zawodnikami. Teraz po raz kolejny dają temu wyraz, oglądając mnóstwo filmów akcji naraz. Szczególnie do gustu przypadł im "Zabójczy lot", który w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju przegrywa tylko z 2. sezonem "Fallouta".

Rafał Christ
zabójczy lot amazon prime video filmy akcji najpopularniejsze co obejrzeć
Nie mogło być inaczej. "Fallout" to drugi najpopularniejszy serial oryginalny w historii Prime Video. Nic więc dziwnego, że użytkownicy platformy Amazona rzucili się na 2. sezon. Bardzo szybko wdrapał się on na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju. I teraz nie chce z niego zejść. W końcu zainteresowanie produkcją co tydzień jest podbijane nowymi odcinkami, bo tym razem widzowie nie dostali wszystkich naraz.

Od trzech tygodni 2. sezon "Fallouta" co środę dostaje nowy odcinek, dzięki czemu wciąż króluje w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video. Czymś jednak muszą wypełniać sobie czas między kolejnymi epizodami. W tym tygodniu stawiają na kino akcji. Namiętnie oglądają filmy, w których liczą się tylko wybuchy, strzelaniny i mordobicie.

OGLĄDAJ PRIME VIDEO:
Prime Video
PRIME VIDEO
Prime Video
Prime Video - co obejrzeć?

Z filmów akcji najbardziej użytkowników Prime Video rozgrzewa "Zabójczy lot" - nowość, która już od jakiegoś czasu była dostępna w ramach płatnej oferty platformy Amazona, ale dopiero od niedawna można ją obejrzeć w ramach subskrypcji. Widzowie się na nią rzucili i na pewno nie żałują. W końcu zaangażowani w nią byli producenci "Johna Wicka". Z tego właśnie względu otrzymujemy taką "Szklaną pułapkę" w samolocie z wysmakowaną choreografią walk.

W "Zabójczym locie" Josh Hartnett wciela się w byłego najemnika, który może odzyskać dawne życie. Musi tylko odeskortować żywego cyberterrorystę znanego jako The Ghost. Problem w tym, że samolot do Stanów Zjednoczonych wypełniony jest płatnymi zabójcami. Ktoś bowiem wystawił pokaźną nagrodę za głowę hakera. Rozpoczyna się więc zabójczo zabawna walka o przetrwanie. Bo twórcy chętnie łączą akcję z humorem, coraz bardziej pławiąc się w przerysowanej przemocy.

W "Zabójczy lot" użytkownicy Prime Video wybierają się zaraz po nowych odcinkach "Fallouta". Ale film od producentów "Johna Wicka" tylko rozbudza ich apetyt na więcej. Co prawda na trzecim miejscu topki platformy Amazona znalazła się nowa wersja "Czerwonej Sonji", ale tuż za nią mamy "Metę" - kolejną nowość wypełnioną sensacyjnymi atrakcjami. Wpadła ona do serwisu 31 grudnia i od razu zawróciła subskrybentom w głowach.

Tak być musiało, bo "Meta" obiecuje kawał porządnej rozrywki. To w końcu opowieść o działających pod przykrywką agentach DEA, których dzieci postanowiły wykorzystać ich arsenał i informacje, żeby obrobić niebezpieczni kartel. Teraz bohaterowie muszą schwytać przebiegłych nastolatków. Nie jest to łatwe zadanie, dlatego do jego wykonania wyznaczono m.in. Dave'a Bautiste. Gwiazdor dba, aby atrakcji widzom nie zabrakło.

Mogłoby się wydawać, że po "Zabójczym locie" i "Mecie" użytkownicy Prime Video będą wbici w ziemię. Tak się jednak nie dzieje, bo chętnie odpalają jeszcze "Ślub w ogniu". Ale nawet Rebel Wilson w roli szpieżki, która walczy z bandytami na ślubie swojej przyjaciółki, nie zaspokaja zapotrzebowania subskrybentów platformy Amazona na adrenalinę. Inaczej przecież nie włączaliby jeszcze "Skoku stulecia 2".

Film z Gerardem Butlerem to już weteran topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Utrzymuje się w niej już od wielu tygodni. Na samym początku po swojej premierze nawet zestawienie podbijał, ale potem zaczął ustępować miejsca kolejnym nowościom i obecnie zajmuje ósme miejsce listy. Pewnie zaraz z niej wypadnie, bo już się go naoglądaliśmy, ale na razie jeszcze doskonale spełnia swoje zadanie. Wraz z pozostałymi wymienionymi w tym tekście produkcjami zapewnia użytkownikom platformy Amazona pożądanych emocji.

Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

  1. Fallout
  2. Zabójczy lot
  3. Czerwona Sonja
  4. Meta
  5. Friz i Wersow: Miłość w czasach online
  6. Ślub w ogniu
  7. Cień
  8. Skok stulecia 2
  9. Co za radość
  10. The Order. Ciche bractwo
03.01.2026 08:05
