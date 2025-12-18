Prime Video daje wskazówkę fanom kryminałów. Guy Ritchie wraca do gatunku

Ładowanie...

Proza Arthura Conana Doyle'a nie jest Guyowi Ritchiemu obca. Już się z nią mierzył. Co więcej, z pomocą Roberta Downeya Jr. wyszedł z tego starcia obronną ręką. Twórca "Przekrętu" podszedł do "Sherlocka Holmesa" jak do swoich filmów gangsterskich. Posiłkując się charakterystycznymi dla siebie sztuczkami - z teledyskowym montażem na czele - wprowadził do klasycznego kryminału powiew świeżości. Już niedługo będziemy mogli przekonać się, czy w "Młodym Sherlocku" udaje mu się ten numer powtórzyć.



Guy Ritchie kojarzony jest głównie z filmami, ale ostatnio coraz częściej para się również serialami. Zrobił netfliksowy sequel do swoich "Dżentelmenów" i zaangażował się w "Strefę gangsterów". Przy "Młodym Sherlocku" pełnił rolę producenta wykonawczego i - co z perspektywy widzów najważniejsze - reżysera. Możemy się więc spodziewać, że opowieść poprowadzi w charakterystycznym dla siebie stylu.

Młody Sherlock - zwiastun i data premiery kryminału Prime Video

Jak zapewnia Prime Video, "Młody Sherlock" przedstawia historię pochodzenia słynnego detektywa z całą błyskotliwością i urokiem filmów Guya Ritchiego. Sherlock Holmes jest w serialu bezwstydnym młodym mężczyzną, który zostaje wplątany w sprawę morderstwa. Zmierzając do jej rozwiązania ujawnia globalny spisek, co na zawsze ma odmienić jego życie. Innymi słowy: dostajemy origin story najsłynniejszego mieszkańca Baker Street.

Premiera "Młodego Sherlocka" zbliża się wielkimi krokami. Prime Video właśnie to ujawniło. Dzięki temu okazuje się, że już niedługo przekonamy się, jak Guy Ritchie radzi sobie w ponownym starciu z kryminałem. Już teraz możemy wyrobić sobie jako takie wyobrażenie na ten temat, bo razem z datą debiutu serialu na platformie Amazon zaprezentował teaser nadchodzącej produkcji:

Dla fanów kryminałów i Guya Ritchiego, którzy już nie mogą się "Młodego Sherlocka" doczekać mamy dobrą wiadomość. Serial będą bowiem mogli obejrzeć w całości, gdy tylko pojawi się na Prime Video. A zadebiutuje na platformie Amazona dokładnie 4 marca.



