Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Prime Video daje wskazówkę fanom kryminałów. Guy Ritchie wraca do gatunku

To się dzieje! Fani klasycznych kryminałów (choć w nowoczesnych odsłonach) mogą otwierać szampana. Prime Video właśnie ujawniło kolejne informacje na temat nadchodzącego serialu o przygodach nastoletniego Sherlocka Holmesa. Platforma Amazona zaprezentowała zwiastun "Młodego Sherlocka" i podała datę jego premiery. Kiedy możemy spodziewać się nowej produkcji, w którą zaangażował się sam Guy Ritchie?

Rafał Christ
młody sherlock guy ritchie co obejrzeć trailer
REKLAMA

Proza Arthura Conana Doyle'a nie jest Guyowi Ritchiemu obca. Już się z nią mierzył. Co więcej, z pomocą Roberta Downeya Jr. wyszedł z tego starcia obronną ręką. Twórca "Przekrętu" podszedł do "Sherlocka Holmesa" jak do swoich filmów gangsterskich. Posiłkując się charakterystycznymi dla siebie sztuczkami - z teledyskowym montażem na czele - wprowadził do klasycznego kryminału powiew świeżości. Już niedługo będziemy mogli przekonać się, czy w "Młodym Sherlocku" udaje mu się ten numer powtórzyć.

Guy Ritchie kojarzony jest głównie z filmami, ale ostatnio coraz częściej para się również serialami. Zrobił netfliksowy sequel do swoich "Dżentelmenów" i zaangażował się w "Strefę gangsterów". Przy "Młodym Sherlocku" pełnił rolę producenta wykonawczego i - co z perspektywy widzów najważniejsze - reżysera. Możemy się więc spodziewać, że opowieść poprowadzi w charakterystycznym dla siebie stylu.

OGLĄDAJ PRIME VIDEO:
Prime Video
PRIME VIDEO
Prime Video
REKLAMA

Młody Sherlock - zwiastun i data premiery kryminału Prime Video

Jak zapewnia Prime Video, "Młody Sherlock" przedstawia historię pochodzenia słynnego detektywa z całą błyskotliwością i urokiem filmów Guya Ritchiego. Sherlock Holmes jest w serialu bezwstydnym młodym mężczyzną, który zostaje wplątany w sprawę morderstwa. Zmierzając do jej rozwiązania ujawnia globalny spisek, co na zawsze ma odmienić jego życie. Innymi słowy: dostajemy origin story najsłynniejszego mieszkańca Baker Street.

Premiera "Młodego Sherlocka" zbliża się wielkimi krokami. Prime Video właśnie to ujawniło. Dzięki temu okazuje się, że już niedługo przekonamy się, jak Guy Ritchie radzi sobie w ponownym starciu z kryminałem. Już teraz możemy wyrobić sobie jako takie wyobrażenie na ten temat, bo razem z datą debiutu serialu na platformie Amazon zaprezentował teaser nadchodzącej produkcji:

Dla fanów kryminałów i Guya Ritchiego, którzy już nie mogą się "Młodego Sherlocka" doczekać mamy dobrą wiadomość. Serial będą bowiem mogli obejrzeć w całości, gdy tylko pojawi się na Prime Video. A zadebiutuje na platformie Amazona dokładnie 4 marca.

Więcej o serialach kryminalnych na Prime Video poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA


REKLAMA
Rafał Christ
18.12.2025 20:11
Tagi: AmazonCo obejrzeć?Prime VideoSeriale kryminalneSherlock Holmes
Najnowsze
20:11
Prime Video daje wskazówkę fanom kryminałów. Guy Ritchie wraca do gatunku
Aktualizacja: 2025-12-18T20:11:06+01:00
19:03
Nowy thriller od SkyShowtime to powód, dla którego płacę za ten serwis
Aktualizacja: 2025-12-18T19:03:00+01:00
17:39
Dodatek do Fallouta dziwniejszy niż serial. Prezent na święta od Prime Video
Aktualizacja: 2025-12-18T17:39:00+01:00
16:12
Netflix obiecuje, że nie zniszczy kin. A mnie tu jedzie czołg
Aktualizacja: 2025-12-18T16:12:00+01:00
14:13
Policja bada śmierć Roba Reinera. Wstrząsające ustalenia służb
Aktualizacja: 2025-12-18T14:13:18+01:00
13:29
Co to jest Efekt Heweliusza? To wtedy, gdy serial rozbija bank
Aktualizacja: 2025-12-18T13:29:56+01:00
13:05
Odyseja Nolana jutro w polskich kinach. Oczywiście nie cała
Aktualizacja: 2025-12-18T13:05:31+01:00
11:39
HBO: Jon Snow może dostać własny serial. Harrington: teraz to już nie chcę
Aktualizacja: 2025-12-18T11:39:38+01:00
11:02
Ile trwa "Avatar 3"? "Ogień i popiół" to najdłuższy film
Aktualizacja: 2025-12-18T11:02:04+01:00
9:48
Oni widzieli już Supergirl. Nie przesadzajcie z entuzjazmem
Aktualizacja: 2025-12-18T09:48:45+01:00
9:00
Emily, wracaj do Paryża. Bez kawy nie da się oglądać 5. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-18T09:00:00+01:00
20:24
Fallout i New Vegas - co trzeba wiedzieć o mieście? I co pomija serial?
Aktualizacja: 2025-12-17T20:24:00+01:00
19:17
Kiedy kolejne odcinki 2. sezonu Fallouta? Prime Video przyspieszył premierę
Aktualizacja: 2025-12-17T19:17:41+01:00
16:41
Kim są Hanlonowie? To: Witajcie w Derry odsłania losy rodziny Mike'a
Aktualizacja: 2025-12-17T16:41:00+01:00
15:48
Użytkownicy HBO Max z całego świata rzucili się na polski film
Aktualizacja: 2025-12-17T15:48:40+01:00
14:16
Uwielbiana seria sci-fi trafia do śmietnika. Niech ktoś ją uratuje
Aktualizacja: 2025-12-17T14:16:47+01:00
12:48
Finał Mission: Impossible obejrzycie w domu. I to bez dodatkowych opłat
Aktualizacja: 2025-12-17T12:48:48+01:00
11:54
Gala XTB KSW 113 będzie wyjątkowa. Wraca legenda
Aktualizacja: 2025-12-17T11:54:01+01:00
10:11
To super, że Netflix zrobił serial o Harrym Hole'u. Jest jednak coś ważniejszego
Aktualizacja: 2025-12-17T10:11:06+01:00
9:34
Wyciekł zwiastun nowego Spider-Mana. Czy to gwiazda Stranger Things?
Aktualizacja: 2025-12-17T09:34:59+01:00
8:10
Syn Roba Reinera oskarżony o morderstwo rodziców. Grozi mu najwyższa kara
Aktualizacja: 2025-12-17T08:10:19+01:00
19:31
Użytkownicy Prime Video wstają z łóżka dla takich seriali akcji
Aktualizacja: 2025-12-16T19:31:00+01:00
18:07
Drugiego tak zabójczego dark fantasy w 2025 nie widziałem. Wreszcie jest w VOD
Aktualizacja: 2025-12-16T18:07:22+01:00
16:10
HBO Max zamknie 2025 z przytupem. Mocne nowości na grudzień
Aktualizacja: 2025-12-16T16:10:36+01:00
15:03
Widziałem 2. sezon Fallouta i jest mi bardzo smutno
Aktualizacja: 2025-12-16T15:03:17+01:00
15:00
Avatar 3 to najlepsza część serii, ale po 2 godzinach coś we mnie pękło
Aktualizacja: 2025-12-16T15:00:18+01:00
14:25
HBO Max pokazało serial, który sukces ma w kieszeni. Polski i na faktach
Aktualizacja: 2025-12-16T14:25:14+01:00
12:12
Finał Witajcie w Derry puszcza oko do fanów filmów. Kilka razy
Aktualizacja: 2025-12-16T12:12:53+01:00
11:20
Czy ktoś w ogóle jedzie na Eurowizję 2026? Z drugiej strony - łatwiej wygrać
Aktualizacja: 2025-12-16T11:20:29+01:00
10:03
Kim jest Marge? To: Witajcie w Derry potwierdziło ulubioną teorię fanów
Aktualizacja: 2025-12-16T10:03:03+01:00
9:19
Czy powrót kultowego bohatera w Avengers: Doomsday to dobry pomysł?
Aktualizacja: 2025-12-16T09:19:00+01:00
9:01
Jedna bitwa po drugiej na HBO Max szybciej niż sądziliśmy. To już za moment
Aktualizacja: 2025-12-16T09:01:32+01:00
8:32
Netflix podjął decyzję w sprawie kontrowersyjnego serialu wojskowego
Aktualizacja: 2025-12-16T08:32:48+01:00
21:13
Użytkownicy Netfliksa zarywają nockę dla nowego dreszczowca
Aktualizacja: 2025-12-15T21:13:00+01:00
20:03
Genialny thriller Netfliksa wreszcie w Polsce. Jest lepszy niż Gotowe na wszystko
Aktualizacja: 2025-12-15T20:03:00+01:00
19:15
Mówią, że nie ma ideałów. Nie widzieli 3. sezonu Faceta na święta
Aktualizacja: 2025-12-15T19:15:00+01:00
18:35
To: Witajcie w Derry wcale się nie żegna. Kiedy 2. sezon?
Aktualizacja: 2025-12-15T18:35:00+01:00
17:15
Spartakus: Dom Ashura to dziwna kontynuacja. Jak łączy się ze starym serialem?
Aktualizacja: 2025-12-15T17:15:00+01:00
15:59
Kim jest Josh O'Connor? W "Na noże 3" pokonał Brolina, przeskoczył Craiga
Aktualizacja: 2025-12-15T15:59:00+01:00
15:44
Nie dziwię się, że ten film jest nr. 1 na Prime Video. Przypomina największy hit wakacji
Aktualizacja: 2025-12-15T15:44:23+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA