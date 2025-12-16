Użytkownicy Prime Video wstają z łóżka dla takich seriali akcji

Ładowanie...

Już po samym opisie fabuły "The Nowhere Man" wydaje się serialem, mającym pomóc użytkownikom Prime Video wypełnić pustkę między kolejnymi sezonami "Reachera". Opowiada o byłym żołnierzu, który staje się świadkiem brutalnej zbrodni. Dręczony przez PTSD bohater postanawia interweniować, przez co zostaje wciągnięty w świat przemocy - niebezpiecznie podobny do tego, od którego do tej pory próbował za wszelką cenę uciec.



"The Nowhere Man" trafił na Prime Video 27 listopada. Polscy użytkownicy platformy Amazona jakimś cudem go jednak przegapili. W czasie premiery woleli oglądać "Ona jedzie z przodu" - thriller z Taronem Egertonem, który zadebiutował w serwisie dzień wcześniej. Z tego właśnie względu do dzisiaj próżno szukać nowego serialu akcji w topce najpopularniejszych tytułów w naszym kraju. Z licznych wpisów w mediach społecznościowych wynika, że w ten sposób omija nas świetna produkcja.

The Nowhere Man - opinie o serialu akcji Prime Video

Bo na świecie akurat "The Nowhere Man" swoich fanów znalazł. W mediach społecznościowych szerzą oni świadomość na temat tego świetnego ich zdaniem serialu akcji. Z łatwością można się bowiem natknąć na wpisy, w których zagraniczni użytkownicy Prime Video produkcję zachwalają. Piszą, że jest idealna i nie mogą się od niej oderwać.

Właśnie zacząłem serial akcji na Prime Video zatytułowany "The Nowhere Man" i od rana nie mogę się oderwać. Ten serial jest zbyt dobry!



"The Nowhere Man" na Prime Video? 10/10 Proszę, obejrzyj "The Nowhere Man" na Prime Video - czytamy na X (dawny Twitter).

Innymi słowy: od czasu premiery użytkownicy Prime Video polecają "The Nowhere Man" sobie nawzajem. I po powyższych opiniach widać, że warto ten serial sprawdzić. Jeśli rzeczywiście tak wciąga, wszystkie sześć odcinków obejrzycie na raz, w jeden wieczór.



Rafał Christ 16.12.2025 19:31

