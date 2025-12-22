Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

O tych filmach świątecznych na pewno nie słyszeliście. To ukryte perełki

Filmowe klasyki z pewnością będą w te święta grane. W sieci kryje się jednak sporo mało znanych produkcji, o których mogliście nie słyszeć, a warto rzucić na okiem w nadchodzących dniach. Oto 5 nieznanych świątecznych perełek.

Anna Bortniak
swiateczne filmy co obejrzec nieznane perelki
REKLAMA

"Kevin sam w domu", "Holiday", "To właśnie miłość" czy "Szklana pułapka" to klasyki, których w świątecznym okresie nie może zabraknąć. W streamingu kryją się jednak mało znane perełki o tajemniczo brzmiących tytułach, których wiele osób nie zdążyło jeszcze zobaczyć. Wszystkie najciekawsze, o których piszemy, są dostępne w serwisach streamingowych.

REKLAMA

Mało znane filmy świąteczne: TOP 5

REKLAMA

Śnieżna siostra

  • Tytuł filmu: Śnieżna siostra (Snøsøsteren)
  • Rok produkcji: 2024
  • Czas trwania: 1h 37m
  • Reżyseria: Cecilie A. Mosli
  • Obsada: Mudit Gupta, Celina Meyer Hovland, Bal Advika, Sampda Sharma
  • Nasza ocena: 7/10
  • Ocena IMDb: 7/10

Akcja produkcji "Śnieżna siostra" rozpoczyna się na kilka dni przez Wigilią. Ten magiczny dzień jest dla Juliana (Mudit Gupta) podwójnie wyjątkowy, ponieważ chłopiec skończy wówczas jedenaście lat. W tym roku jednak nic nie jest takie jak zwykle - Julian i jego rodzina są bowiem pogrążeni w żałobie po śmierci jego starszej siostry, a wnętrze ich domu wypełniła pustka. I kiedy chłopiec jest już właściwie pewien, że Boże Narodzenie zostało odwołane, nieoczekiwanie poznaje radosną Hedvig (Celina Meyer Hovland) i zaprzyjaźnia się z dziewczynką. Julian zaczyna jednak podejrzewać, że coś jest nie tak - kiedy pojawia się w domu nowej koleżanki, orientuje się, że wokół niego ciągle kręci się jakiś starszy mężczyzna.

Śnieżna siostra - gdzie obejrzeć?
Netflix
Śnieżna siostra
Netflix

Prezent pod choinkę

  • Tytuł filmu: Prezent pod choinkę (A Christmas Story)
  • Rok produkcji: 1983
  • Czas trwania: 1h 34m
  • Reżyseria: Bob Clark
  • Obsada: Melinda Dillon, Darren McGavin, R.D. Robb, Peter Billingsley
  • Ocena IMDb: 7.9/10

Bohaterem produkcji "Prezent pod choinkę" jest Ralphie Parker (Peter Billingsley). Chłopiec, który dorasta w latach 40., marzy o jednym prezencie pod choinkę - karabinie marki Red Rider. Mimo że robi wszystko, by zasłużyć na prezent, rodzice i jego nauczyciel sprzeciwiają się temu pomysłowi. Podarunku nie chce również dostarczyć sam dobroduszny Święty Mikołaj.

Prezent pod choinkę - gdzie obejrzeć?
Prime Video
Prezent pod choinkę
Prime Video
Apple TV+
Prezent pod choinkę
Apple TV+

Jasełka wszech czasów

  • Tytuł filmu: Jasełka wszech czasów (The Best Christmas Pageant Ever)
  • Rok produkcji: 2024
  • Czas trwania: 1h 39m
  • Reżyseria: Dallas Jenkins
  • Obsada: Lauren Graham, Judy Greer, Pete Holmes, Elizabeth Tabish
  • Nasza ocena: 6/10
  • Ocena IMDb: 6.8/10

Narratorką historii jest dorosła Beth (Lauren Graham). Opowiada ona swoją historię z dzieciństwa (w małą Beth wciela się Molly Belle Wright), w której główną rolę odegrały dzieciaki z rodziny Herdmanów z zuchwałą Imogen (Beatrice Schneider) na czele. Były one "najgorszymi dziećmi w historii świata". Historia zaczyna się jednak w momencie, gdy Grace (Judy Greer), matka Beth, postanawia poprowadzić najważniejsze wydarzenie dla lokalnej i pobożnej społeczności, czyli jasełka, i obsadza w głównych rolach właśnie Herdmanów.

Jasełka wszech czasów - gdzie obejrzeć?
HBO Max
Jasełka wszech czasów
HBO Max

Boże Narodzenie u ciebie czy u mnie?

  • Tytuł filmu: Boże Narodzenie u ciebie czy u mnie? (Your Christmas or Mine?)
  • Rok produkcji: 2022
  • Czas trwania: 1h 35m
  • Reżyseria: Jim O'Hanlon
  • Obsada: Asa Butterfield, Cora Kirk, Daniel Mays, Lucien Laviscount
  • Nasza ocena: 7/10
  • Ocena IMDb: 6.4/10

Fabuła filmu "Boże Narodzenie u ciebie czy u mnie?" skupia się na Hayley (Cora Kirk) i Jamesie (Asa Butterfield), studentach, którzy poznają się na kursie aktorskim i zaczynają się spotykać. Dzień przed Wigilią para żegna się na dworcu i każdy kieruje się w stronę swojego peronu - Hayley udaje się do rodzinnego domu w Macclesfield, natomiast James musi dotrzeć do Kemble. Kiedy zarówno on, jak i ona siedzą już wygodnie na miejscach w swoich pociągach, nieoczekiwanie uświadamiają sobie, że właściwie chcieliby spędzić Boże Narodzenie wspólnie i postanawiają zrobić ukochanej osobie niespodziankę... przesiadając się w do jej pociągu.

Boże Narodzenie u ciebie czy u mnie? - gdzie obejrzeć?
Prime Video
Boże Narodzenie u ciebie czy u mnie?
Prime Video

Rodzice chrzestni z Tokio

  • Tytuł filmu: Rodzice chrzestni z Tokio (Tokyo Godfathers)
  • Rok produkcji: 2003
  • Czas trwania: 1h 32m
  • Reżyseria: Satoshi Kon, Shôgo Furuya
  • Obsada: Tôru Emori, Yoshiaki Umegaki, Aya Okamoto, Shōzō Īzuka
  • Ocena IMDb: 7.8/10

"Rodzice chrzestni z Tokio" to jest co prawda anime, ale warto o nim wspomnieć. Akcja produkcji rozpoczyna się w Wigilię Bożego Narodzenia, kiedy troje bezdomnych znajduje w śmieciach porzuconego niemowlaka. To niezwykłe odkrycie zmienia życie bohaterów - kolarza Gin, drag queen Hanę oraz nastolatkę Miyuki - którzy postanawiają wspólnie zaopiekować się dzieckiem. A w związku z tym, że przy maleństwie odnaleźli wskazówki, planują również także odnaleźć prawdziwych rodziców dziecka.

Rodzice chrzestni z Tokio - gdzie obejrzeć?
Apple TV+
Rodzice chrzestni z Tokio
Apple TV+
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
22.12.2025 17:17
Tagi: Filmy świąteczne
Najnowsze
15:41
Tak wygląda Odyseja. Monumentalne fantasy Nolana dostało pełny zwiastun
Aktualizacja: 2025-12-22T15:41:28+01:00
12:22
Widziałem fragment Odysei. Wbiła mnie w fotel
Aktualizacja: 2025-12-22T12:22:00+01:00
11:41
To była najlepsza postać Avatara 3. Została koszmarnie zmarnowana
Aktualizacja: 2025-12-22T11:41:00+01:00
11:02
Gdzie obejrzeć Psi Patrol? Sprawdzamy dostępność serialu i filmów
Aktualizacja: 2025-12-22T11:02:19+01:00
11:01
Taco Hemingway wyprzedał trasę. Fajnie, tylko dlaczego w przedsprzedaży?
Aktualizacja: 2025-12-22T11:01:05+01:00
10:20
Avatar 3 już przeszedł do historii. Tyle zarobił w weekend
Aktualizacja: 2025-12-22T10:20:15+01:00
10:06
Twórcy "Jedynej" nie kryją żalu. Google Earth zaspoilowało ich serial
Aktualizacja: 2025-12-22T10:06:07+01:00
8:11
Aktor z filmu To: Rozdział 2 nie żyje. Miał 46 lat
Aktualizacja: 2025-12-22T08:11:37+01:00
16:35
Zawsze marzyłem o takim kinie szpiegowskim. HBO Max rozpieszcza
Aktualizacja: 2025-12-21T16:35:38+01:00
15:24
Avatar 3, czyli TOP 5 największych zbrodni Jamesa Camerona. Zgrzytam zębami
Aktualizacja: 2025-12-21T15:24:00+01:00
13:16
Przesilenie zimowe to idealny film na Święta. Wybraliśmy 5 podobnych
Aktualizacja: 2025-12-21T13:16:29+01:00
10:57
Jestem oczarowana świątecznymi nowościami w VOD. W końcu mam co oglądać
Aktualizacja: 2025-12-21T10:57:00+01:00
9:29
Twórca Leona zawodowca zaadaptował klasykę literatury. Jestem zaskoczony
Aktualizacja: 2025-12-21T09:29:00+01:00
8:47
Netflix dodaje ten film, żeby nas dobić. Szybko się nie pozbieramy
Aktualizacja: 2025-12-21T08:47:30+01:00
6:22
Facet na święta to hit. Czy Netflix ogłosi 4. sezon?
Aktualizacja: 2025-12-21T06:22:00+01:00
5:15
Avatar 3 leci do Disney+. Kiedy premiera online?
Aktualizacja: 2025-12-21T05:15:00+01:00
14:10
Użytkownicy Disney+ szanują tradycję. Już oglądają ulubioną komedię Polaków
Aktualizacja: 2025-12-20T14:10:00+01:00
13:09
Ten film wojenny powinien lecieć w kinach. Ale w streamingu też ogląda się go jak Call of Duty
Aktualizacja: 2025-12-20T13:09:00+01:00
12:11
Widziałem nowego Spartakusa. Fani starego serialu, jesteście w domu
Aktualizacja: 2025-12-20T12:11:00+01:00
11:01
W nowym horrorze na Netfliksie nie przewidzisz, kto zginie pierwszy
Aktualizacja: 2025-12-20T11:01:00+01:00
10:01
HBO Max szykuje się do Świąt. Nowości serwisu są bezkonkurencyjne
Aktualizacja: 2025-12-20T10:01:00+01:00
9:08
Nowość sci-fi gotowa roznieść Prime Video. Użytkownicy czekali na to od dawna
Aktualizacja: 2025-12-20T09:08:00+01:00
8:06
O co chodzi z ogniem i popiołem w Avatarze 3? I o czym będzie kontynuacja?
Aktualizacja: 2025-12-20T08:06:00+01:00
7:04
Kevin sam w domu jest takim hitem, że ludzie płacą, by go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-12-20T07:04:00+01:00
19:01
O co chodzi w Wielkiej powodzi? Wyjaśniamy film i jego zakończenie
Aktualizacja: 2025-12-19T19:01:00+01:00
17:19
Genialna rola w Wielkiej powodzi. Aktor rozbił bank już w Squid Game
Aktualizacja: 2025-12-19T17:19:00+01:00
16:01
Widziałem "Avatara z Temu". To prawdziwa perła złego kina
Aktualizacja: 2025-12-19T16:01:20+01:00
14:40
Love story w czasach apokalipsy. W Pluribusie nie chodzi (tylko) o satyrę na AI
Aktualizacja: 2025-12-19T14:40:56+01:00
13:53
Poszłam na Matę, spotkałam Fagatę. I to na scenie
Aktualizacja: 2025-12-19T13:53:28+01:00
13:07
Obejrzałem Wielką powódź Netfliksa i teraz boli mnie głowa. Było warto
Aktualizacja: 2025-12-19T13:07:46+01:00
12:05
Netflix przed świętami stawia na katastrofę. Co obejrzeć w weekend?
Aktualizacja: 2025-12-19T12:05:23+01:00
10:28
Najlepszy album Taco Hemingwaya od 10 lat. Raper zrzucił go w nocy
Aktualizacja: 2025-12-19T10:28:23+01:00
9:29
Szalony kryminał Netfliksa chwycił widzów za gardło. Mają obsesję
Aktualizacja: 2025-12-19T09:29:05+01:00
9:12
Donald Trump organizuje zawody, które zaniepokoiły widzów Hunger Games
Aktualizacja: 2025-12-19T09:12:28+01:00
20:11
Prime Video daje wskazówkę fanom kryminałów. Guy Ritchie wraca do gatunku
Aktualizacja: 2025-12-18T20:11:06+01:00
19:03
Nowy thriller od SkyShowtime to powód, dla którego płacę za ten serwis
Aktualizacja: 2025-12-18T19:03:00+01:00
17:39
Dodatek do Fallouta dziwniejszy niż serial. Prezent na święta od Prime Video
Aktualizacja: 2025-12-18T17:39:00+01:00
16:12
Netflix obiecuje, że nie zniszczy kin. A mnie tu jedzie czołg
Aktualizacja: 2025-12-18T16:12:00+01:00
14:13
Policja bada śmierć Roba Reinera. Wstrząsające ustalenia służb
Aktualizacja: 2025-12-18T14:13:18+01:00
13:29
Co to jest Efekt Heweliusza? To wtedy, gdy serial rozbija bank
Aktualizacja: 2025-12-18T13:29:56+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA