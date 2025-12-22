O tych filmach świątecznych na pewno nie słyszeliście. To ukryte perełki
Filmowe klasyki z pewnością będą w te święta grane. W sieci kryje się jednak sporo mało znanych produkcji, o których mogliście nie słyszeć, a warto rzucić na okiem w nadchodzących dniach. Oto 5 nieznanych świątecznych perełek.
"Kevin sam w domu", "Holiday", "To właśnie miłość" czy "Szklana pułapka" to klasyki, których w świątecznym okresie nie może zabraknąć. W streamingu kryją się jednak mało znane perełki o tajemniczo brzmiących tytułach, których wiele osób nie zdążyło jeszcze zobaczyć. Wszystkie najciekawsze, o których piszemy, są dostępne w serwisach streamingowych.
Mało znane filmy świąteczne: TOP 5
Śnieżna siostra
- Tytuł filmu: Śnieżna siostra (Snøsøsteren)
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 1h 37m
- Reżyseria: Cecilie A. Mosli
- Obsada: Mudit Gupta, Celina Meyer Hovland, Bal Advika, Sampda Sharma
- Nasza ocena: 7/10
- Ocena IMDb: 7/10
Akcja produkcji "Śnieżna siostra" rozpoczyna się na kilka dni przez Wigilią. Ten magiczny dzień jest dla Juliana (Mudit Gupta) podwójnie wyjątkowy, ponieważ chłopiec skończy wówczas jedenaście lat. W tym roku jednak nic nie jest takie jak zwykle - Julian i jego rodzina są bowiem pogrążeni w żałobie po śmierci jego starszej siostry, a wnętrze ich domu wypełniła pustka. I kiedy chłopiec jest już właściwie pewien, że Boże Narodzenie zostało odwołane, nieoczekiwanie poznaje radosną Hedvig (Celina Meyer Hovland) i zaprzyjaźnia się z dziewczynką. Julian zaczyna jednak podejrzewać, że coś jest nie tak - kiedy pojawia się w domu nowej koleżanki, orientuje się, że wokół niego ciągle kręci się jakiś starszy mężczyzna.
Prezent pod choinkę
- Tytuł filmu: Prezent pod choinkę (A Christmas Story)
- Rok produkcji: 1983
- Czas trwania: 1h 34m
- Reżyseria: Bob Clark
- Obsada: Melinda Dillon, Darren McGavin, R.D. Robb, Peter Billingsley
- Ocena IMDb: 7.9/10
Bohaterem produkcji "Prezent pod choinkę" jest Ralphie Parker (Peter Billingsley). Chłopiec, który dorasta w latach 40., marzy o jednym prezencie pod choinkę - karabinie marki Red Rider. Mimo że robi wszystko, by zasłużyć na prezent, rodzice i jego nauczyciel sprzeciwiają się temu pomysłowi. Podarunku nie chce również dostarczyć sam dobroduszny Święty Mikołaj.
Jasełka wszech czasów
- Tytuł filmu: Jasełka wszech czasów (The Best Christmas Pageant Ever)
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 1h 39m
- Reżyseria: Dallas Jenkins
- Obsada: Lauren Graham, Judy Greer, Pete Holmes, Elizabeth Tabish
- Nasza ocena: 6/10
- Ocena IMDb: 6.8/10
Narratorką historii jest dorosła Beth (Lauren Graham). Opowiada ona swoją historię z dzieciństwa (w małą Beth wciela się Molly Belle Wright), w której główną rolę odegrały dzieciaki z rodziny Herdmanów z zuchwałą Imogen (Beatrice Schneider) na czele. Były one "najgorszymi dziećmi w historii świata". Historia zaczyna się jednak w momencie, gdy Grace (Judy Greer), matka Beth, postanawia poprowadzić najważniejsze wydarzenie dla lokalnej i pobożnej społeczności, czyli jasełka, i obsadza w głównych rolach właśnie Herdmanów.
Boże Narodzenie u ciebie czy u mnie?
- Tytuł filmu: Boże Narodzenie u ciebie czy u mnie? (Your Christmas or Mine?)
- Rok produkcji: 2022
- Czas trwania: 1h 35m
- Reżyseria: Jim O'Hanlon
- Obsada: Asa Butterfield, Cora Kirk, Daniel Mays, Lucien Laviscount
- Nasza ocena: 7/10
- Ocena IMDb: 6.4/10
Fabuła filmu "Boże Narodzenie u ciebie czy u mnie?" skupia się na Hayley (Cora Kirk) i Jamesie (Asa Butterfield), studentach, którzy poznają się na kursie aktorskim i zaczynają się spotykać. Dzień przed Wigilią para żegna się na dworcu i każdy kieruje się w stronę swojego peronu - Hayley udaje się do rodzinnego domu w Macclesfield, natomiast James musi dotrzeć do Kemble. Kiedy zarówno on, jak i ona siedzą już wygodnie na miejscach w swoich pociągach, nieoczekiwanie uświadamiają sobie, że właściwie chcieliby spędzić Boże Narodzenie wspólnie i postanawiają zrobić ukochanej osobie niespodziankę... przesiadając się w do jej pociągu.
Rodzice chrzestni z Tokio
- Tytuł filmu: Rodzice chrzestni z Tokio (Tokyo Godfathers)
- Rok produkcji: 2003
- Czas trwania: 1h 32m
- Reżyseria: Satoshi Kon, Shôgo Furuya
- Obsada: Tôru Emori, Yoshiaki Umegaki, Aya Okamoto, Shōzō Īzuka
- Ocena IMDb: 7.8/10
"Rodzice chrzestni z Tokio" to jest co prawda anime, ale warto o nim wspomnieć. Akcja produkcji rozpoczyna się w Wigilię Bożego Narodzenia, kiedy troje bezdomnych znajduje w śmieciach porzuconego niemowlaka. To niezwykłe odkrycie zmienia życie bohaterów - kolarza Gin, drag queen Hanę oraz nastolatkę Miyuki - którzy postanawiają wspólnie zaopiekować się dzieckiem. A w związku z tym, że przy maleństwie odnaleźli wskazówki, planują również także odnaleźć prawdziwych rodziców dziecka.
