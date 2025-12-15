Mówią, że nie ma ideałów. Nie widzieli 3. sezonu Faceta na święta

Ładowanie...

"Facet na święta", stworzony przez Pera-Olava Sørensena, zaczynał jako komediowy serial świąteczny, w którym Johanne (Ida Elise Broch) próbowała odnaleźć prawdziwą miłość. Było wzruszająco, ale przede wszystkim zabawnie - główna bohaterka spotykała na swojej drodze odklejeńców, którzy mieli różne dziwne przywary. Jeden był za stary, drugi stuknięty, inny szalony, jeszcze inny egocentryczny. Wśród potencjalnych partnerów, których można było przedstawić rodzinie przy wigilijnym stole, był również facet niewierny, kobieta oraz alergik. Johanne przerobiła ich zatem dosyć sporo, ale ostatecznie znalazła miłość idealną. Do czasu.

REKLAMA

Facet na święta, 3. sezon - recenzja świątecznego serialu Netfliksa

Ostatnim partnerem Johanne był Jonas (Felix Sandman), który miał być tym jedynym. Parę poróżniła niestety jedna ważna kwestia - chęć posiadania dzieci. Jonas był gotowy na zostanie ojcem, jednak Johanne miała co do tego inne zdanie. Choć oboje bardzo się kochali, podjęli decyzję o rozstaniu, a Johanne wróciła do punktu wyjścia. Tym razem jednak nie jest już skupiona na znalezieniu drugiej połówki, a na utrzymaniu rodziny w ryzach. I właśnie tym 3. sezon różni się od poprzednich.

Johanne jest już po trzydziestce i doświadczenia sprzed lat bardzo ją zahartowały. Można odnieść wrażenie, że tym razem koncentruje się przede wszystkim na sobie, a nie na tym, by stworzyć z kimś związek. Zresztą w całym przedświątecznym chaosie miłość schodzi na drugi plan na rzecz wielu innych rzeczy. Johanne, która ponownie chce zorganizować Wigilię w swoim domu, musi najpierw uporać się z zalaną kuchnią. Sęk w tym, że wszystkie złote rączki mają albo wygórowane ceny, albo nie zdążą wyrobić się przed świętami. Ostatecznie decyduje się na usługi milczącego i poważnego Bo (Gard Løkke), który początkowo doprowadza ją do szału, ale z biegiem czasu zaczyna łączyć ich coś więcej, niż tylko umowa.

Kadr z serialu "Facet na święta". Fot. Netflix

W międzyczasie Johanne stara się połączyć rodzinę. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ jej matka Jorid (Anette Hoff) zaręczyła się z innym mężczyzną i postanowiła spędzić święta ze swoim nowym narzeczonym. Tymczasem Tor (Dennis Storhøi), ojciec głównej bohaterki, dla odmiany zdaje się nie przejmować tym, że córka stara się ułożyć mu życie uczuciowe na nowo i nawiązuje kontakt ze swoim dawnym przyjacielem. Teraz jego ulubionym zajęciem jest składanie modeli pociągów. Nie jest to jedyny konflikt w rodzinie - Johanne pokłóciła się również ze swoją siostrą Marią (Helga Guren), której nie układa się w związku z Ayazem (Sajid Malik). Chcąc pomóc Marii, Johanne zostaje wciągnięta w przygotowania do szkolnego przedstawienia, od którego zaczyna się cała historia.

W 3. sezonie można odczuć, że Johanne wydoroślała, ale mimo to nie straciła swojego ujmującego poczucia humoru i lekkości. Dzięki temu produkcja jest absolutnie błyskotliwa i zabawna. Komiczne elementy mieszają się jednak z tymi bardzo smutnymi. Trzeba przyznać, że najnowsza odsłona jest jednocześnie tą najsmutniejszą - ma to związek z zagłębieniem się w problemy rodzinne Johanne oraz w jej pracę. Kobieta co prawda awansowała, ale sukces ten jest słodko-gorzki, kiedy "grinchowi" koledzy nie chcą dawać sobie drobnych prezentów świątecznych.

Kadr z serialu "Facet na święta". Fot. Netflix

"Facet na święta" wciąż potrafi doprowadzić do zdrętwienia policzków ze śmiechu, ale jednocześnie do ścisku w brzuchu, kiedy okazuje się, że nie wystarczy świąteczny cud, by ugasić pożary. I właśnie to jest siłą tego serialu. W błyskotliwy, humorystyczny i wzruszający sposób pokazuje, że święta to nie tylko pinterestowo udekorowana choinka, drogie prezenty czy uginający się pod ciężarem jedzenie wigilijny stół. Najważniejsi są ci nieidealni ludzie, bo to właśnie oni tworzą świąteczną atmosferę.

Tytuł serialu: Facet na święta (Hjem til jul)

Facet na święta (Hjem til jul) Lata emisji: 2019-

2019- Liczba sezonów: 3

3 Twórcy: Per-Olav Sørensen

Per-Olav Sørensen Obsada: Ida Elise Broch, Gard Løkke, Felix Sandman, Helga Guren

Ida Elise Broch, Gard Løkke, Felix Sandman, Helga Guren Nasza ocena: 8/10

8/10 Ocena IMDb: 7.7/10

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 15.12.2025 19:15

Ładowanie...