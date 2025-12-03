REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Prime Video dowiózł kapitalny filmy świąteczny. Jestem oczarowana

Prime Video dowozi jeden z najlepszych filmów świątecznych, który z pewnością zagrzeje miejsce wśród nowszych produkcji na okres zimowy. "Co. Za. Radość." to błyskotliwa, ciepła i pełna humoru opowieść, która w końcu bierze się za niedostatecznie dobrze eksplorowany dotychczas temat. Ten film, choć w dużej mierze jest o mamach, powinien uważnie obejrzeć przede wszystkim każdy członek rodziny.

Anna Bortniak
OCENA :
8/10
co za radosc recenzja prime video film swiateczny
REKLAMA

Kiedy serwisy streamingowe zalewane są przez mierne produkcje świąteczne, których historia została już przemielona już tysiące razy i wrzucona w dobrze znany schemat, Prime Video wchodzi cały na biało-czerwono przebrany Świętego Mikołaja i mówi: "Potrzymaj mi kakao". Choć trudno w to uwierzyć, Michael Showalter nakręcił świąteczny film, który nie tylko da się oglądać - jego chce się oglądać, i to z wielką przyjemnością. Nie ma co się dziwić - ten facet wziął fanfik z Wattpada i na jego podstawie zrealizował całkiem niezłą produkcję ("Na samą myśl o tobie"). Po takim wyczynie już wszystko musiało mu się udać. Nawet film świąteczny.

REKLAMA

Co. Za. Radość. - recenzja filmu świątecznego w Prime Video

W filmie "Co. Za. Radość." Michelle Pfeiffer wciela się w Claire Clauster, matkę trójki dzieci, z których każde poszło już w swoją stronę. Channing (Felicity Jones), najstarsza córka, to pisarka kryminałów, która ma już męża (Jason Schwartzman) i dwójkę dzieci. Taylor (Chloë Grace Moretz) to z kolei kompletne przeciwieństwo swojej siostry, a jej znakiem rozpoznawczym jest coroczne przedstawianie rodzinie swojej nowej dziewczyny podczas świąt. Rodzynkiem w tym gronie jest Sammy (Dominic Sessa), duży dzieciak w ciele dorosłego człowieka, który właśnie rozstał się z partnerką, a jego zszargane nerwy mogą ukoić tylko mamine cynamonki.

Claire co roku dba o to, by cała rodzina wspólnie spędziła święta. Tworzy również wspaniałą świąteczną atmosferę - dekoruje dom, przyrządza mnóstwo potraw i zajmuje się kupowaniem prezentów. Nie oczekuje za to niczego w zamian. No, może jednego - Claire skrycie marzy o tym, by wygrać wyjazd, który organizuje prowadząca (Eva Longoria) jej ulubionego programu, The Zazzy Tims Show. Aby wziąć udział w konkursie, jej dzieci muszą napisać list, w którym opisałoby jej zalety jako świątecznej gospodyni. Cała trójka prędko zapomina o tej wiadomości, a przypomina sobie w momencie, gdy wściekła Claire po prostu wsiada do samochodu i odjeżdża w siną dal.

"Co. Za. Radość." to najbardziej oryginalny, angażujący i po prostu świetny film świąteczny, który wpadł w tym roku do streamingu. W końcu widzowie dostali coś, co nie jest kolejną mdłą historią romantyczną albo po prostu komedią, na której można się pośmiać, ale nic więcej z seansu nie wynika. Produkcja z Pfeiffer w roli głównej eksploruje zupełnie nowy temat, który daje do myślenia. Bo dla wielu osób to oczywiste, że zawsze znajdzie się ktoś, to przygotuje wigilijną kolację, kupi prezenty (spoiler, nie robi tego Święty Mikołaj) i ogarnie okołoświąteczne zadania. W tym przypadku jest to mama, która oczywiście robi to z przyjemnością, bo chce, żeby rodzina choć raz w roku zasiadła przy jednym stole. Tymczasem, gdy ona dwoi się i troi, domownicy nic sobie z tego nie robią. Ba, nawet może woleliby w przyszłym roku jechać na narty, żeby się za bardzo nie narobić.

Pod względem aktorskim film od Prime Video to coś, co wyszło bardzo dobrze. Pffeifer wspaniale gra perfekcyjną panią domu, w której w pewnym momencie coś pęka i tylko wściekłość motywuje ją do spełnienia swojego marzenia. Świetnie zagrały również dzieci głównej bohaterki, czyli Moretz, Sessa i Jones. Wszyscy troje wyglądają na ekranie wspaniale i genialnie sportretowali swoje postaci - nieco przemądrzałą pisarkę, beztroską imprezowiczkę i dziecinnego malkontenta. Mimo to show kradnie Schwartzman, czyli filmowy Doug, mąż Channing. Nagroda za doskonały występ i kreację jednego z najzabawniejszych bohaterów filmów świątecznych mogłaby powędrować właśnie do niego.

"Co. Za. Radość." to film, w którym nie brakuje ani błyskotliwego humoru, ani wzruszających scen, ani morału. W niektórych momentach można dosłownie parsknąć śmiechem, a chwilę później ocierać łzę z policzka. Mimo że jest to bardzo prosto skonstruowany film, to wszystko zostało w nim niemal perfekcyjnie zrealizowane. Prostota zwykle czyni cuda i nie trzeba wymyślać nie wiadomo czego. Końcówka to natomiast złoto i myślę, że niejedna osoba wyłączy telewizor i zadzwoni do mamy, żeby zapytać, czy przypadkiem nie potrzebuje pomocy w przygotowywaniu Wigilii.

Obejrzyj Co. Za. Radość. w Prime Video
Prime Video
Co. Za. Radość
Prime Video
  • Tytuł filmu: Co. Za. Radość. (Oh. What. Fun.)
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 1h 47m
  • Reżyseria: Michael Showalter
  • Obsada: Michelle Pfeiffer, Chloë Grace Moretz, Dominic Sessa, Felicity Jones
  • Nasza ocena: 8/10
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
03.12.2025 17:10
Tagi: Filmy świątecznePrime Video
Najnowsze
15:21
Tak miał wyglądać IX epizod Gwiezdnych wojen. Przeczytałem i zapłakałem
Aktualizacja: 2025-12-03T15:21:06+01:00
14:56
Spotify Wrapped 2025 pokazał coś nowego. Mnie to przeraziło
Aktualizacja: 2025-12-03T14:56:45+01:00
14:39
W stronę strachu, światła i krewetek – Dagmara Brodziak opowiada o filmie Camper
Aktualizacja: 2025-12-03T14:39:46+01:00
13:47
Dawid Podsiadło ogłosił nową datę na trasie Obrotowy Tour 2026. Szaleństwo
Aktualizacja: 2025-12-03T13:47:02+01:00
13:15
Spotify Wrapped 2025 już jest. Jak go włączyć?
Aktualizacja: 2025-12-03T13:15:00+01:00
12:38
Niby człowiek nie chce, ale ogląda. Oceniam Eksperyment: Odsiadka
Aktualizacja: 2025-12-03T12:38:50+01:00
9:22
Quentin Tarantino wybrał 20 najlepszych filmów tego stulecia. Jeden się wyróżnia
Aktualizacja: 2025-12-03T09:22:00+01:00
9:05
Tarantino skrytykował genialnego aktora. Krew mnie zalała
Aktualizacja: 2025-12-03T09:05:00+01:00
20:15
Gdzie oglądać Grincha? Sprawdzamy polski dubbing
Aktualizacja: 2025-12-02T20:15:00+01:00
18:19
Zamach na papieża lada chwila na Netfliksie. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-12-02T18:19:00+01:00
17:31
Prime Video dowiózł spektakularny serial fantasy. Nie wierze, że się udało
Aktualizacja: 2025-12-02T17:31:54+01:00
16:00
Troll 2 Netfliksa ma nieświeży oddech. Może już wystarczy?
Aktualizacja: 2025-12-02T16:00:00+01:00
14:44
Mój ulubiony polski serial dostał kontynuację. Muszę odwołać plany
Aktualizacja: 2025-12-02T14:44:51+01:00
13:33
Czy Eddie wróci do Stranger Things? Okrutna teoria zdradza finał
Aktualizacja: 2025-12-02T13:33:50+01:00
12:20
Netflix po cichu wyrzucił ważną funkcję. Będzie jej brakować
Aktualizacja: 2025-12-02T12:20:47+01:00
11:15
Są pierwsze opinie o Avatarze 3. "Najlepsza część trylogii"
Aktualizacja: 2025-12-02T11:15:16+01:00
10:48
Kim jest Pan Coto ze Stranger Things 5? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-12-02T10:48:12+01:00
9:43
Netflix wrzuca stand-up najpopularniejszego polskiego komika. Bez cenzury
Aktualizacja: 2025-12-02T09:43:53+01:00
9:35
To: Witajcie w Derry robi cięcie. To koniec najlepszej teorii o klaunie
Aktualizacja: 2025-12-02T09:35:50+01:00
19:15
Czy "Norymberga" trzyma się faktów? Odpowiedź jest przerażająca
Aktualizacja: 2025-12-01T19:15:00+01:00
17:33
Jedna scena w Stranger Things 5 wyjątkowo poruszyła widzów. Mnie też
Aktualizacja: 2025-12-01T17:33:00+01:00
16:57
Kto umrze w finale Stranger Things. 4 bohaterów nie może spać spokojnie
Aktualizacja: 2025-12-01T16:57:00+01:00
15:32
Mocny thriller ominął kina i trafił do Prime Video. Ledwo wstałam z fotela
Aktualizacja: 2025-12-01T15:32:14+01:00
14:00
Ile zarabiają gwiazdy Stranger Things? Kwoty urosły bardziej niż dzieciaki
Aktualizacja: 2025-12-01T14:00:27+01:00
13:22
HBO Max pokazał nowości na grudzień 2025. To miesiąc kinowych hitów
Aktualizacja: 2025-12-01T13:22:29+01:00
11:57
Netflix dodał aż 10 filmów, w tym coś wyjątkowego. Plany na wieczór są znane
Aktualizacja: 2025-12-01T11:57:02+01:00
11:06
To jedyny film z 2025, który Polacy ocenili 10/10. Cudo
Aktualizacja: 2025-12-01T11:06:36+01:00
9:14
Donald Tusk chce mieć Stranger Things w Polsce. Zagaił do młodych aktorów
Aktualizacja: 2025-12-01T09:14:02+01:00
8:33
Judi Dench porzuciła aktorstwo. Powód łamie serce
Aktualizacja: 2025-12-01T08:33:40+01:00
14:20
Netflix nie rezygnuje ze sportu. Myśli o zakupie Premier League
Aktualizacja: 2025-11-30T14:20:00+01:00
13:46
Naprawdę czekacie na kontynuację Gry o tron? Zapomnieliście o najważniejszym
Aktualizacja: 2025-11-30T13:46:00+01:00
13:01
Millie Bobby Brown wybrała najlepszy sezon Stranger Things. Pełna zgoda
Aktualizacja: 2025-11-30T13:01:00+01:00
12:16
Na co do kina w grudniu 2025? Znakomite kino na koniec roku
Aktualizacja: 2025-11-30T12:16:00+01:00
11:19
Zachwycająca nowość w HBO Max. Ten film trzeba znać
Aktualizacja: 2025-11-30T11:19:00+01:00
10:36
Twórcy Stranger Things w 5. sezonie obsadzili swoją nauczycielkę. Urocza rola
Aktualizacja: 2025-11-30T10:36:22+01:00
10:13
Nie dajcie sobie wmówić, że ten film akcji jest zły. Przetarga was jak po betonie
Aktualizacja: 2025-11-30T10:13:00+01:00
10:08
SkyShowtime kończy promocję. Ostatnia szansa na subskrypcję za grosze
Aktualizacja: 2025-11-30T10:08:45+01:00
9:33
Czy najkrwawsza seria filmów wojennych dekady dobiegła końca? Reżyser odpowiada
Aktualizacja: 2025-11-30T09:33:00+01:00
8:03
Duet z nowego filmu Netfliksa już pozamiatał. To najlepsze aktorstwo w 2025 roku
Aktualizacja: 2025-11-30T08:03:00+01:00
5:26
Jak oglądać Listy do M.? Kolejność filmów świątecznych
Aktualizacja: 2025-11-30T05:26:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA