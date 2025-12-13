Ulubiony świąteczny klasyk Polaków wraca do kin. Tak, chodzi o Kevina

Ładowanie...

To już tradycja. W Polsce trudno sobie wyobrazić święta bez oglądania "Kevina samego w domu". Co roku jego emisję w telewizji śledzi spora rzesza fanów. Perypetie rezolutnego ośmiolatka, który stawia czoła włamywaczom, się nie nudzą. Od lat jest nieodłączną częścią Bożego Narodzenia i zawsze znajdujemy na niego czas między sprzątaniem a rodzinną kolacją. W naszym kraju ten film to po prostu klasyk.



W tym roku "Kevina samego w domu" będziemy mogli obejrzeć mocniej i bardziej niż zazwyczaj. Na krótki okres, tuż przed świętami, powraca bowiem na wielkie ekrany. Już zaraz na chwilę rozgości się w naszych multipleksach. To niepowtarzalna okazja, aby przeżyć go w zupełnie inny sposób niż zazwyczaj, gdy film oglądamy w telewizji bądź streamingu.

Kevin sam w domu - kiedy i gdzie obejrzymy go w kinach?

"Kevin sam w domu" był oczywiście pokazywany w polskich kinach jakiś czas po swojej światowej premierze. Choć globalnie zadebiutował na wielkich ekranach w 1990 roku, u nas pojawił się dwa lata później. Od tamtej pory bywał jeszcze grany na pojedynczych pokazach, które łatwo było przegapić. Teraz doczekał się specjalnej świątecznej redystrybucji.

W kinach Cinema City "Kevin sam w domu" pojawi się już w najbliższy poniedziałek, 15 grudnia. Na wielkich ekranach sieci będzie można go złapać do środy, 17 grudnia. Oznacza to, że macie tylko trzy dni, aby go tam obejrzeć.

Jeśli jednak z jakichś powodów nie udałoby się wam wybrać na "Kevina samego w domu" w Cinema City, możecie próbować obejrzeć go w Mulitikinie. Tam jednak liczba pokazów jest jeszcze bardziej ograniczona. Świąteczny klasyk będzie wyświetlany jedynie we wtorek, 16 grudnia i w czwartek, 18 grudnia.



Rafał Christ 13.12.2025 13:11

