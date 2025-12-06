Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Wraca najlepszy serial świąteczny Netfliksa. Odliczam dni do premiery

Już tylko dni dzielą nas od premiery kontynuacji jednego z najlepszych seriali świątecznych Netfliksa, który udowadnia, że świąteczne tytuły romantyczne mogą być oryginalne, wzruszające i totalnie zabawne. To serial, który bez mrugnięcia okiem mogłabym polecić każdemu. Najlepszy moment, żeby go obejrzeć, jest właśnie teraz.

Anna Bortniak
facet na swieta odliczanie netflix serial premiera sezon 2
REKLAMA

Norweskie produkcje, a szczególnie te świąteczne, mają dla mnie wyjątkowy klimat. Jestem w tym temacie nieobiektywna z prostego powodu - interesuję się norweską kulturą, orientuję się w świątecznych zwyczajach Norwegów i kontekstach kulturowych, dzięki czemu łatwiej mi jest zrozumieć norweskie produkcje. "Święta jak zwykle", "Det norske hus" czy "Noc u progu lata" to bardzo ciepłe i miłe produkcje, które można sobie przytulić do serducha podczas zimowych wieczorów.

Tę, która jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej wybiła się na Netfliksie, jest jednak "Facet na święta". Serial w reżyserii Pera-Olava Sørensena to jedyna w swoim rodzaju produkcja, która wzięła na tapet wielokrotnie eksplorowany już temat i ugryzła go z zupełnie innej strony. W efekcie subskrybenci Netfliksa dostali coś oryginalnego, na czym można płakać jednocześnie ze śmiechu i ze wzruszenia.

REKLAMA

W artykule możesz natknąć się na duże spoilery 1. i 2. sezonu serialu "Facet na święta". Jeśli się ich boisz, wróć po seansie.

Facet na święta - 3. sezon zmierza do serwisu Netflix

Bohaterką serialu "Facet na święta" ("Hjem til jul") jest Johanne (Ida Elise Broch), która pracuje w szpitalu w Norwegii jako pielęgniarka. Trzydziestolatka ma pracę, którą lubi, dużą rodzinę i wspierających przyjaciół, ale brakuje jej jednego: chłopaka. Z tego powodu jest na niej wywierana presja, aż w końcu kobieta nie wytrzymuje i podczas kolacji adwentowej oznajmia, że ma chłopaka, którego zamierza przyprowadzić na Wigilię. Jak nietrudno się domyśleć, kandydata na potencjalnego partnera Johanne brak. Oznacza to, że ma 24 dni, żeby znaleźć mężczyznę swoich marzeń.

Ida Elise Broch jako Johanne. Fot. Netflix

Metod ma sporo, a partnerów - jeszcze więcej. Umawia się na speed dating, poznaje facetów w klubie, próbując znaleźć swoją bratnią duszę, a jednocześnie jest dręczona myślami o swoim byłym partnerze, który rzucił ją już kilka lat temu. W międzyczasie okazuje się, że znalezienie kogoś interesującego wcale nie jest takie proste - jeden gwiżdże, wydychając powietrze z nosa, drugi chce natychmiast zakładać rodzinę, trzeci jest za młody, czwarty za stary, piąty jest kobietą, no i tak w kółko.

Ostatecznie po 1. sezonie wydawałoby się, że znalazła tego jedynego - dr. Henrika (Oddgeir Thune), swojego współpracownika w szpitalu, który wyznał jej miłość. Początkowo między parą wszystko się układa, jednak po jakimś czasie w ich relacji zaczynają pojawiać się pierwsze rysy. Johanne zaczyna bowiem zauważać, że Henrik staje się wobec niej bardzo zaborczy. A kiedy dochodzi między nimi do kłótni, jej chłopak prędko znajduje sobie pocieszenie. Szkoda tylko, że Johanne musi być świadkiem tańca półnagiej kobiety, którą Henrik do siebie zaprosił.

Ida Elise Broch jako Johanne i Gard Løkke. Fot. Netflix

Na szczęście nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło - zarówno w 1., jak i w 2. sezonie przez wszystkie odcinki przewijał się Jonas (Felix Sandman). Między nim a Johanne siła przyciągania raz rosła, a raz malała. Johanne nie mogła się jednak zdecydować i miała ogromne wątpliwości w związku z tą relacją, ponieważ Jonas to był właśnie ten dużo młodszy od niej chłopak. Ostatecznie niespodziewanie okazało się, że róże, które dostała pod koniec 1. sezonu, były właśnie od niego, a nie od Henrika, no i finałowym odcinku 2. sezonu para znów się ze sobą zeszła.

Co nas czeka w 3. sezonie? Już zżera mnie ciekawość, bo wydawało mi się, że bajka Joahnne dostała swój "lykkelig slutt", czyli happy end. Teraz wiadomo już, że jednak nie. Z najnowszego zwiastuna 3. sezonu wynika, że Johanne rozstała się z Jonasem i znów jest singielką. W związku z tym, że zbliżają się święta, tym razem postanawia zorganizować wigilijną kolację w swoim domu. Problem pojawia się w momencie, gdy pęka jej rura, którą naprawia przystojny hydraulik. Tymczasem w szpitalu pojawia się czarujący lekarz i kilku innych mężczyzn, którzy zawrócą jej w głowie. Ale oprócz randkowania Johanne chce zadbać o jeszcze jedną ważną rzecz: scalić całą swoją rodzinę na święta.

Premiera 3. sezonu serialu "Facet na święta" w serwisie Netflix już 12 grudnia.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
06.12.2025 14:14
Tagi: Filmy świąteczneSeriale Netflix
Najnowsze
13:33
HBO Max dostarczył piękny film. Prawdziwa historia łamie serce
Aktualizacja: 2025-12-06T13:33:00+01:00
11:57
Kochasz fantasy? Wybitny film twórcy Frankensteina właśnie podbija HBO Max
Aktualizacja: 2025-12-06T11:57:52+01:00
11:32
Jest już finał najbardziej męskiego serialu tego roku
Aktualizacja: 2025-12-06T11:32:53+01:00
10:08
Najbardziej amerykański serial od twórcy Yellowstone wróci
Aktualizacja: 2025-12-06T10:08:07+01:00
10:06
Adam Sandler jest na szczycie. Filmy Netfliksa dały mu drugie życie
Aktualizacja: 2025-12-06T10:06:44+01:00
9:55
Podobał ci się Jay Kelly? Reżyser zrobił dla Netfliksa jeszcze lepszy film
Aktualizacja: 2025-12-06T09:55:18+01:00
8:31
Użytkownicy Prime Video rzucili się na nowość fantasy. Wróciło też genialne sci-fi
Aktualizacja: 2025-12-06T08:31:00+01:00
7:33
Co oglądać w HBO Max w ten weekend? To ważny moment dla serwisu
Aktualizacja: 2025-12-06T07:33:00+01:00
19:33
Jay Kelly - o co chodzi w zakończeniu? To skomplikowane
Aktualizacja: 2025-12-05T19:33:00+01:00
18:27
O czym naprawdę jest Jay Kelly? To ważny komentarz
Aktualizacja: 2025-12-05T18:27:00+01:00
16:51
Jeśli Netflix kupi Warnera, będzie to koniec streamingu, jaki znamy
Aktualizacja: 2025-12-05T16:51:40+01:00
15:54
Co to za filmy, które ogląda George Clooney w Jay Kelly? Miła niespodzianka
Aktualizacja: 2025-12-05T15:54:49+01:00
14:10
Netflix nie kupi całego Warnera. To, co wybrał, zmieni go w potwora
Aktualizacja: 2025-12-05T14:10:39+01:00
12:55
Jay Kelly to film, jakiego na Netfliksie brakowało. Będę o nim długo myślał
Aktualizacja: 2025-12-05T12:55:58+01:00
11:13
Tak wygląda Rycerz Siedmiu Królestw. Spin-off Gry o tron z datą premiery
Aktualizacja: 2025-12-05T11:13:19+01:00
10:20
Aktor z Mortal Kombat nie żyje. Grał w wielu kultowych produkcjach
Aktualizacja: 2025-12-05T10:20:06+01:00
9:52
Eurowizję opuszczają aż 4 kraje. Czy ten konkurs w ogóle ma sens?
Aktualizacja: 2025-12-05T09:52:31+01:00
9:02
Netflix wygrywa bitwę o Warner Bros. Co to oznacza dla widzów HBO Max?
Aktualizacja: 2025-12-05T09:02:16+01:00
7:55
"Jedyna" nie bierze jeńców. 6. odcinek pokazał więcej, niż powinien
Aktualizacja: 2025-12-05T07:55:28+01:00
19:34
Czy będą nowe Listy do M.? Widzowie czekają na 7. część
Aktualizacja: 2025-12-04T19:34:00+01:00
18:05
Kiedy kolejne odcinki The Mighty Nein? Świetny serial fantasy jest długi
Aktualizacja: 2025-12-04T18:05:00+01:00
17:46
Nocny agent wraca. 3. sezon już zaraz na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-12-04T17:46:29+01:00
16:33
Gdzie obejrzeć Kevina samego w domu? Nie tylko online - będzie emisja w TV
Aktualizacja: 2025-12-04T16:33:29+01:00
15:25
Netflix: daje "Miłość w prezencie". Ja: no, nareszcie trafiony prezent
Aktualizacja: 2025-12-04T15:25:05+01:00
14:21
Masłowska atakuje Helenę Englert. Kanapki lepiej z serem niż z hajsem
Aktualizacja: 2025-12-04T14:21:06+01:00
13:59
Z Odrzuconymi Netfliksa stało się coś dziwnego. Synowie Anarchii nie przyjadą
Aktualizacja: 2025-12-04T13:59:36+01:00
11:46
Netflix idzie po Oscary i to już w ten weekend. Nowości oszałamiają
Aktualizacja: 2025-12-04T11:46:39+01:00
10:17
Chciałem w końcu obejrzeć Attack on Titan. Gdzie jest 1. sezon?
Aktualizacja: 2025-12-04T10:17:16+01:00
9:00
Scarlet Johanson zdradziła Marvela z największym wrogiem. Obskoczy obie franczyzy
Aktualizacja: 2025-12-04T09:00:46+01:00
18:51
Uwielbiane sci-fi po latach wraca do streamingu. Nareszcie
Aktualizacja: 2025-12-03T18:51:07+01:00
17:10
Prime Video dowiózł kapitalny film świąteczny. Jestem oczarowana
Aktualizacja: 2025-12-03T17:10:30+01:00
15:21
Tak miał wyglądać IX epizod Gwiezdnych wojen. Przeczytałem i zapłakałem
Aktualizacja: 2025-12-03T15:21:06+01:00
14:56
Spotify Wrapped 2025 pokazał coś nowego. Mnie to przeraziło
Aktualizacja: 2025-12-03T14:56:45+01:00
14:39
W stronę strachu, światła i krewetek – Dagmara Brodziak opowiada o filmie Camper
Aktualizacja: 2025-12-03T14:39:46+01:00
13:47
Dawid Podsiadło ogłosił nową datę na trasie Obrotowy Tour 2026. Szaleństwo
Aktualizacja: 2025-12-03T13:47:02+01:00
13:15
Spotify Wrapped 2025 już jest. Jak go włączyć?
Aktualizacja: 2025-12-03T13:15:00+01:00
12:38
Niby człowiek nie chce, ale ogląda. Oceniam Eksperyment: Odsiadka
Aktualizacja: 2025-12-03T12:38:50+01:00
9:22
Quentin Tarantino wybrał 20 najlepszych filmów tego stulecia. Jeden się wyróżnia
Aktualizacja: 2025-12-03T09:22:00+01:00
9:05
Tarantino skrytykował genialnego aktora. Krew mnie zalała
Aktualizacja: 2025-12-03T09:05:00+01:00
20:15
Gdzie oglądać Grincha? Sprawdzamy polski dubbing
Aktualizacja: 2025-12-02T20:15:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA