"Prawdziwa Martha" z "Reniferka" pozywa Netfliksa. Żąda gigantycznej kwoty

Chociaż sam Richard Gadd apelował o to, by nie szukać czarnych charakterów z serialu, to jeden z nich znalazł się sam. Była nią Fiona Harvey, która twierdziła, że to właśnie na niej Gadd wzorował się podczas tworzenia "Reniferka". Kobieta zaczęła coraz częściej pojawiać się nie tylko w social mediach, ale również w mediach tradycyjnych - na początku maja dziennikarz Piers Morgan przeprowadził z nią wywiad, co spotkało się z dezaprobatą internautów.