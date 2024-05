Wywiad z prawdziwą stalkerką z „Reniferka”. Fiona Harvey twierdzi, że to ona jest „Marthą”

Nie milkną echa po premierze serialu "Reniferek", który zadebiutował w serwisie Netflix w połowie kwietnia i błyskawicznie stał się hitem. Produkcja jest adaptacją nagradzanej sztuki teatralnej, a inspiracją do jej powstania była prawdziwa historia twórcy "Reniferka", Richarda Gadda. Kiedy komik był pracownikiem londyńskiego baru, zaproponował pewnej kobiecie filiżankę herbaty na koszt firmy. Drobny i niewinny gest mający podnieść ją na duchu otworzył drzwi do chorobliwej obsesji - dziwaczne rozmowy stawały się coraz bardziej natarczywe i szybko ewoluowały w prześladowanie.



Nieco zmodyfikowana, lecz oparta na faktach, historia Richarda Gadda, wstrząsnęła widzami Netfliksa, którzy zaczęli dociekać, jaka jest prawdziwa tożsamość osób przedstawionych w serialu. Skupili się przede wszystkim na Darrienie (w tej roli Tom Goodman-Hill) oraz na stalkerce Marcie (wcieliła się w nią Jessica Gunning), która w ciągu kilku lat nękała Gadda, wysyłając mu ponad 41 tys. e-maili, niemal 750 tweetów, 100 stron listów i 350 godzin wiadomości głosowych. Poszukiwania stały się na tyle poważne, że twórca serialu zaapelował do internautów, by przestali szukać prawdziwych osób.