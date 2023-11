Recenzję przygotowałem na podstawie pierwszych dwóch odcinków 4. serii „For All Mankind”, ale unikam spoilerów.



„For All Mankind” to jeden z najlepszych seriali Apple TV+, a to już sporo mówi - konkurencja („Silos”, „Rozdzielenie”, „Ted Lasso” itd.) jest naprawdę spora. Przedstawia alternatywną wizję świata, w której to sowieci wygrali wyścig kosmiczny i jako pierwsi wylądowali na księżycu. Z biegiem lat teatr wydarzeń, o jakich opowiadają twórcy, coraz mniej przypomina ten nasz świat, gdyż efekt motyla, wywołany tą jedną „drobną” zmianą, zatacza coraz szersze kręgi.