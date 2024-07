Francis Ford Coppola miał całować statystki na planie "Megalopolis". Wyciekły nagrania

Oliwy do ognia dodaje fakt, iż 85-letni Coppola sam sfinansował cały film (budżet wyniósł 120 mln dol.) - oznacza to, że istnieje prawdopodobieństwo braku tradycyjnych mechanizmów kontroli. Co więcej, jeszcze przed premierą "Megalopolis" na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes na łamach The Guardian pojawił się artykuł z informacją, że Coppola "próbował pocałować niektóre skąpo odziane statystki" by "wprowadzić je w nastrój".