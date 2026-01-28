Ładowanie...

Ross i Matt Dufferowie, twórcy "Stranger Things", nie zwalniają tempa i kują żelazo póki gorące. Niecały miesiąc po finałowym odcinku serialu okazało się, że ich najnowszy serial ukaże się na Netfliksie bardzo szybko. Tym razem będzie to pełnoprawny horror, który znacznie różni się od tego, co Dufferowie pokazali fanom do tej pory. "Tu zdarzy się coś strasznego" to nowość dla miłośników produkcji grozy, na którą można się już powoli szykować i planować seans - data premiery jest już bowiem znana.

Tu się zdarzy coś strasznego - jest data premiery serialu na Netflix

Netflix ujawnił pierwsze spojrzenie na serial "Tu zdarzy się coś strasznego" i, biorąc pod uwagę zdjęcia, produkcja wydaje się być bardzo mroczna. Na razie możemy jednak na ten temat wyłącznie spekulować - wszystko wyjaśni się już za niecałe 2 miesiące, kiedy tytuł zadebiutuje w serwisie Netflix. Wydarzy się to konkretnie 26 marca, co oznacza, że nie będzie trzeba na ten horror długo czekać. Zdąży jeszcze otrzeć łzy wielu fanom po finale "Stranger Things".

Kadr z serialu "Tu zdarzy się coś strasznego". Fot. Netflix

Akcja serialu rozgrywa się na przestrzeni jednego tygodnia. Fabuła koncentruje się z kolei na Rachel (Camila Morrone) i Nickym (Adam DiMarco), którzy przygotowują się do swojego ślubu. Z tytułu można wnioskować, że ważne wydarzenie w życiu młodych nie skończy się dobrze, choć na ten moment nie wiadomo, co będzie tego przyczyną. Pewnym jest natomiast, że widzowie mogą spodziewać się absurdu, napięcia i paranoi oraz wątków humorystycznych.

Haley Z. Boston, showrunnerka serialu, zdradziła, że ton produkcji będzie "niepokojący" i "wywołujący dreszcze strachu", obiecując jednocześnie, że widzowie zobaczą pogłębiony obraz bohaterów tej produkcji:

Uwielbiam zgłębiać postacie. Myślę, że czasami brakuje tego w gatunku horroru. Moje naturalne podejście opiera się na postaciach, dialogach i humorze, a następnie na łączeniu tego z niepokojącym horrorem… Myślę sobie: "Chcę być niespokojna. Chcę być przerażona" - skomentowała dla Tudum.

Kadr z serialu "Tu zdarzy się coś strasznego". Fot. Netflix

Producentami wykonawczymi serialu są bracia Duffer, Hilary Leavitt i Andrea Sperling. Nominowana do nagrody Emmy Weronika Tofilska stanie za kamerą pierwszych czterech odcinków i również będzie producentką wykonawczą. Funkcję reżyserów pełnią również Axelle Carolyn i Lisa Brühlmann.

W obsadzie serialu znaleźli się:

Camila Morrone jako Rachel

Adam DiMarco jako Nicky

Jennifer Jason Leigh jako Victoria

Ted Levine jako Boris

Gus Birney jako Portia

Jeff Wilbusch jako Jules

Karla Crome jako Nell

Zlatko Burić

Anna Bortniak 28.01.2026 08:49

