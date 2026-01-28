REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Pierwsze spojrzenie na horror od twórców Stranger Things. Jest, hmm, inny

Bracia Duffer nie zamierzają odpoczywać po finale "Stranger Things" i angażują się w nowe projekty. Oprócz zapowiadanych spin-offów ich najpopularniejszej produkcji, powstaje również miniserial grozy, który pojawi się na Netfliksie. Streamingowy gigant ujawnił pierwsze zdjęcia serialu oraz jego datę premiery.

Anna Bortniak
tu sie zdarzy cos strasznego netflix data premiery kiedy
REKLAMA

Ross i Matt Dufferowie, twórcy "Stranger Things", nie zwalniają tempa i kują żelazo póki gorące. Niecały miesiąc po finałowym odcinku serialu okazało się, że ich najnowszy serial ukaże się na Netfliksie bardzo szybko. Tym razem będzie to pełnoprawny horror, który znacznie różni się od tego, co Dufferowie pokazali fanom do tej pory. "Tu zdarzy się coś strasznego" to nowość dla miłośników produkcji grozy, na którą można się już powoli szykować i planować seans - data premiery jest już bowiem znana.

Jest tego więcej: Ustaw Spider's Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Tu się zdarzy coś strasznego - jest data premiery serialu na Netflix

Netflix ujawnił pierwsze spojrzenie na serial "Tu zdarzy się coś strasznego" i, biorąc pod uwagę zdjęcia, produkcja wydaje się być bardzo mroczna. Na razie możemy jednak na ten temat wyłącznie spekulować - wszystko wyjaśni się już za niecałe 2 miesiące, kiedy tytuł zadebiutuje w serwisie Netflix. Wydarzy się to konkretnie 26 marca, co oznacza, że nie będzie trzeba na ten horror długo czekać. Zdąży jeszcze otrzeć łzy wielu fanom po finale "Stranger Things".

Kadr z serialu "Tu zdarzy się coś strasznego". Fot. Netflix

Akcja serialu rozgrywa się na przestrzeni jednego tygodnia. Fabuła koncentruje się z kolei na Rachel (Camila Morrone) i Nickym (Adam DiMarco), którzy przygotowują się do swojego ślubu. Z tytułu można wnioskować, że ważne wydarzenie w życiu młodych nie skończy się dobrze, choć na ten moment nie wiadomo, co będzie tego przyczyną. Pewnym jest natomiast, że widzowie mogą spodziewać się absurdu, napięcia i paranoi oraz wątków humorystycznych.

Haley Z. Boston, showrunnerka serialu, zdradziła, że ton produkcji będzie "niepokojący" i "wywołujący dreszcze strachu", obiecując jednocześnie, że widzowie zobaczą pogłębiony obraz bohaterów tej produkcji:

Uwielbiam zgłębiać postacie. Myślę, że czasami brakuje tego w gatunku horroru. Moje naturalne podejście opiera się na postaciach, dialogach i humorze, a następnie na łączeniu tego z niepokojącym horrorem… Myślę sobie: "Chcę być niespokojna. Chcę być przerażona"

- skomentowała dla Tudum.

Kadr z serialu "Tu zdarzy się coś strasznego". Fot. Netflix

Producentami wykonawczymi serialu są bracia Duffer, Hilary Leavitt i Andrea Sperling. Nominowana do nagrody Emmy Weronika Tofilska stanie za kamerą pierwszych czterech odcinków i również będzie producentką wykonawczą. Funkcję reżyserów pełnią również Axelle Carolyn i Lisa Brühlmann.

W obsadzie serialu znaleźli się:

  • Camila Morrone jako Rachel
  • Adam DiMarco jako Nicky
  • Jennifer Jason Leigh jako Victoria 
  • Ted Levine jako Boris
  • Gus Birney jako Portia
  • Jeff Wilbusch jako Jules
  • Karla Crome jako Nell
  • Zlatko Burić
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
28.01.2026 08:49
Tagi: Bracia DufferHorroryHorrory Netflix
Najnowsze
20:48
Użytkownicy Prime Video pokochali ten film wojenny. Pamiętajcie, że to propaganda
Aktualizacja: 2026-01-27T20:48:00+01:00
19:54
Deadpool 4 jednak powstanie? Teraz to ma być priorytet
Aktualizacja: 2026-01-27T19:54:52+01:00
19:37
Bridgertonowie wracają. Kiedy odcinki 4. sezonu trafią na Netfliksa?
Aktualizacja: 2026-01-27T19:37:00+01:00
18:14
Pomoc domowa zmierza do VOD. Kiedy premiera online?
Aktualizacja: 2026-01-27T18:14:00+01:00
18:13
Fałszerz z Fałszerza istniał naprawdę. Kim był prawdziwy Toni?
Aktualizacja: 2026-01-27T18:13:00+01:00
15:45
Co z 2. sezonem thrillera To jej wina? Jest szansa na nowe odcinki
Aktualizacja: 2026-01-27T15:45:00+01:00
15:15
Nazywają to sci fi „Matrixem z Temu”. I oglądają jak szaleni
Aktualizacja: 2026-01-27T15:15:00+01:00
14:13
Hit 2025 roku wpadł właśnie na VOD. A przecież jeszcze leci w kinach
Aktualizacja: 2026-01-27T14:13:01+01:00
13:15
Internet wylewa szambo na Grzeszników. Przegraliście z rozumem
Aktualizacja: 2026-01-27T13:15:37+01:00
11:45
Finałowe odcinki Fallouta 2 z przyśpieszoną premierą. Co z Polską?
Aktualizacja: 2026-01-27T11:45:06+01:00
10:59
To nie koniec Opowieści podręcznej. Nowy serial ma już datę premiery
Aktualizacja: 2026-01-27T10:59:06+01:00
10:02
Agata Turkot doceniona za Dom dobry. Ta rola mnie rozerwała
Aktualizacja: 2026-01-27T10:02:08+01:00
9:57
Sydney Sweeney może mieć problemy z prawem. Powód? Bielizna
Aktualizacja: 2026-01-27T09:57:05+01:00
8:29
Stranger Things ma problem. Nowy serial zmieni stary serial
Aktualizacja: 2026-01-27T08:29:28+01:00
19:49
Użytkownicy Netfliksa zarywają nocki dla tego sci-fi. Jest genialne
Aktualizacja: 2026-01-26T19:49:44+01:00
17:15
Twórca Wikingów zrobił świetny serial. Muszę wam o nim opowiedzieć, bo wciąga
Aktualizacja: 2026-01-26T17:15:00+01:00
15:48
Potężna dawka sci-fi. Pierwsze opinie mówią wprost: arcydzieło
Aktualizacja: 2026-01-26T15:48:22+01:00
14:46
Naruto nareszcie w streamingu w Polsce. Gdzie obejrzymy kultowe anime online?
Aktualizacja: 2026-01-26T14:46:54+01:00
13:44
Netflix podał rozkład jazdy na luty 2026. Na te premiery czekały miliony
Aktualizacja: 2026-01-26T13:44:49+01:00
13:29
M3GAN 2.0 wreszcie w streamingu. Gdzie obejrzeć online kontynuację hitu?
Aktualizacja: 2026-01-26T13:29:04+01:00
12:36
Film o Melanii Trump zaraz w kinach. Ja pójdę, ale wy się zastanówcie
Aktualizacja: 2026-01-26T12:36:12+01:00
11:02
Hamnet to aktorski koncert. Chwalicie Buckley, a to Mescal powala
Aktualizacja: 2026-01-26T11:02:15+01:00
9:03
Zwiastun ujawnił, że znany raper zagra w Odysei. Myślałem, że to żart
Aktualizacja: 2026-01-26T09:03:26+01:00
8:52
Uwielbiany serial wrócił na Netfliksa. Minęło prawie 10 lat
Aktualizacja: 2026-01-26T08:52:21+01:00
14:15
Najlepsze horrory 2025 roku. Przerażające książki
Aktualizacja: 2026-01-25T14:15:00+01:00
13:29
Wielka gwiazda powróciła do 28 lat później. Omawiamy jej rolę
Aktualizacja: 2026-01-25T13:29:00+01:00
12:48
Nominowany do Oscara film Netfliksa jest mocny. Trudno uwierzyć w tę historię
Aktualizacja: 2026-01-25T12:48:22+01:00
12:08
Thriller Netfliksa mnie zmroził. Mocny film na faktach
Aktualizacja: 2026-01-25T12:08:00+01:00
11:02
Co już wiemy o Kolorach zła: Czerń? To będzie mocny film
Aktualizacja: 2026-01-25T11:02:00+01:00
10:00
Serial Spryciarz już do was leci. Kiedy premiera 2. sezonu?
Aktualizacja: 2026-01-25T10:00:00+01:00
9:09
HBO Max funduje zawrót głowy na weekend. Świetny thriller w serwisie
Aktualizacja: 2026-01-25T09:09:00+01:00
8:01
Użytkownicy Netfliksa prawie dwa lata czekali na tę chwilę. To będzie smutny bal
Aktualizacja: 2026-01-25T08:01:00+01:00
17:58
Czy Hamnet jest oparty na faktach? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-01-24T17:58:46+01:00
14:29
Muzyczny hit już w streamingu. Jeremy Allen White wymiata
Aktualizacja: 2026-01-24T14:29:00+01:00
13:19
Wszystkie Kolory zła. W jakiej kolejności czytać kryminały?
Aktualizacja: 2026-01-24T13:19:00+01:00
12:15
Trzyma w napięciu bardziej niż niejeden thriller. Cudny film wreszcie online
Aktualizacja: 2026-01-24T12:15:00+01:00
11:49
Najlepsza rola Tomasza Kota. Nie zapomnę jej na długo
Aktualizacja: 2026-01-24T11:49:00+01:00
10:14
Ale się porobiło na Disney+. Użytkownicy oszaleli
Aktualizacja: 2026-01-24T10:14:00+01:00
9:10
Użytkownicy Prime Video ścigają doskonałe dreszczowce. Ciągle im mało
Aktualizacja: 2026-01-24T09:10:38+01:00
8:35
Netflix przypomniał mi o tym druzgocącym thrillerze. Nie ma złych ocen
Aktualizacja: 2026-01-24T08:35:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA