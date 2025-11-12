Mia Goth w Frankensteinie zagrała naraz dwie role. To jej supermoc

Ładowanie...

Mia Goth to jedna z najbardziej wyróżniających się postaci współczesnej branży filmowej. 32-letnia obecnie, pochodząca z Brazylii aktorka, zadebiutowała na dużym ekranie w 2013 roku, kiedy to premierę miała "Nimfomanka" Larsa von Triera. Choć w dalszej kolejności na jej koncie znalazły się nieco bardziej "mainstreamowe" tytuły ("Everest", "Emma"), Goth było od początku blisko do kina grozy. Wystąpiła u Gore'a Verbinskiego w "Lekarstwie na życie", Luca Guadagnino obsadził ją w remake'u "Suspirii". Już wtedy wyróżniała się swoim aktorstwem i ekranową charyzmą - czuć było, że przed nią jeszcze spora kariera.

Frankenstein - Mia Goth w dwóch rolach naraz. To dla niej nie pierwszyzna

Mia Goth była jedną z pierwszych osób, które Guillermo del Toro obsadził w długo wyczekiwanej adaptacji "Frankensteina". Jej rola należy do najważniejszych w tej historii - Goth wciela się bowiem w Elizabeth Harlander - narzeczoną brata Frankensteina, której wujem jest Henrich Harlander, grany przez Christopha Waltza sponsor eksperymentów naukowca. Elizabeth jest kluczową postacią w opowieści reżysera - to ona tak naprawdę jako jedyna rozpoznaje w Potworze istotę czującą i mającą podstawowe potrzeby, takie jak ciepło, opieka oraz miłość, nawiązuje z nim więź, jest wobec niego czuła i dobra.

Uważni na pewno wychwycili, że Elizabeth nie jest jedyną postacią, w którą wcieliła się Mia Goth. Aktorka pojawiła się na ekranie jeszcze zanim zobaczyliśmy Elizabeth - Goth odegrała bowiem także rolę Claire Frankenstein - matki Victora, która zmarła zaraz po porodzie. W początkowej części filmu możemy zauważyć, jak mocno związany ze swoją rodzicielką jest przyszły naukowiec, a jej śmierć staje się motorem napędowym dla jego ambicji poszukiwania, eksperymentowania, oszukania śmierci. Biorąc pod uwagę rolę Elizabeth w późniejszej części filmu, nie sposób nie dostrzec podobieństw wykraczających znacznie poza te wynikające z odgrywania obu kobiet przez tę samą aktorkę.

Co ciekawe, Mia Goth ma już doświadczenie we wcielaniu się w podwójne role. Nie ulega wątpliwości, że aktorka zapisała się w najnowszej historii kina przede wszystkim dzięki rolom w trylogii horrorów w reżyserii Ti Westa: "X", "Pearl" (oba z 2022 roku) i "MaXXXine". Bohaterami pierwszego z wymienionych filmów była grupa młodych filmowców, która planowała nakręcić porno w jednym z wynajętych od starszej pary domów. Gospodarze zaczynają się jednak mocno interesować swoimi gośćmi, a sprawy przybierają drastyczny obrót. Mia Goth wcieliła się wówczas w Maxine - członkinię ekipy. Szczególne (i niezwykle przerażające) zainteresowanie jej osobą oraz pięknem wykazuje Pearl - staruszka, która wraz z mężem zarządza posiadłością, w której zatrzymali się młodzi. W Pearl również wciela się nie kto inny, jak sama Goth. Łatwo to przeoczyć, bowiem jest ukryta pod niezwykle kamuflującą charakteryzacją starszej kobiety i dopiero napisy końcowe mogą pozwolić się dowiedzieć, że to właśnie ta aktorka zagrała tę postać.

Obecnie Mia Goth, choć jej dotychczasowy dorobek jest związany przede wszystkim z szeroko pojętym gatunkiem grozy, staje się coraz bardziej wszechstronną aktorką i nie zamyka się na inne projekty. W przyszłym roku zobaczymy ją w "Odysei" Christophera Nolana - póki co nie wiadomo, w kogo się wcieli. Wiadomo również, że Goth zadebiutuje w uniwersum "Gwiezdnych Wojen" - niedawno dołączyła do obsady "Star Wars: Starfighter" i zagra tam u boku m.in. Ryana Goslinga, Matta Smitha, Aarona Pierre'a czy Amy Adams. Nie ulega wątpliwości, że każdy z tych projektów to spora szansa na kolejne przedstawienie się światu i pokazanie, że Królowa Grozy ma w zanadrzu dużo więcej asów.

"Frankenstein" jest dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

Adam Kudyba 12.11.2025 16:51

