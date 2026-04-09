Serial Mroczna materia powróci już niedługo. Co o nim wiemy?

Ciepło przyjęte science fiction od Apple TV, które debiutowało w serwisie w 2024 r., powróci z 2. sezonem. Trochę sobie poczekaliśmy, ale teraz serwis ujawnił sporo nowych informacji na jego temat.

Michał Jarecki
Serial „Mroczna Materia” od Apple TV powróci z kolejnym sezonem i historią świeżą rownież dla tych, którzy znają literacki pierwowzór. Przypomnę, że powieść science fiction autorstwa Blake’a Croucha, na której oparto produkcję, ukazała się w 2016 r., a jej ekranowa adaptacja zadebiutowała 8 lat później.

Sam Crouch pełnił funkcję showrunnera i głównego scenarzysty, co przełożyło się na niezwykle wierne przeniesienie tej osobliwej opowieści o multiwersum z kart książki na ekran. Na szczęście autor nie opuści pokładu i zajmie się kontynuacją projektu, co istotnie zwiększa szansę na podtrzymanie statusu nie tylko jednej z najbardziej niedocenianych adaptacji powieści science fiction, ale też jednego z najlepszych seriali sci-fi dostępnych obecnie w streamingu.

Przez długi czas brakowało konkretnych informacji o tym, jak mógłby wyglądać 2. sezon. Teraz jednak ujawniono już całkiem sporo.

Mroczna materia, sezon 2. - wszystko, co wiemy

W 2. sezonie powróci pełna obsada z „jedynki”. W przypadku tej produkcji nawet przy niezmienionym składzie aktorskim twórcy mogą wprowadzić nieskończoną liczbę nowych postaci. W miarę dalszej eksploracji multiwersum aktorzy mogą przecież wcielać się w alternatywne wersje swoich bohaterów - dwa, a nawet trzy warianty. Widzieliśmy już ten zabieg w 1. odsłonie i trudno sobie wyobrazić, by Crouch i jego zespół przestali się nim bawić.

Początkowo „Mroczna materia” była postrzegana jako miniserial - głównie dlatego, że istnieje tylko jedna książka z tego uniwersum. Tym większym zaskoczeniem dla fanów był finał 1. serii, który wyraźnie zasugerował możliwość kontynuacji historii. Apple TV+ nie zwlekało - pierwszy sezon zakończył się w czerwcu 2024 r., a już w sierpniu ogłoszono plan na realizację kolejnych odcinków. Gdy 2. sezon trafi na ekrany, miną nieco ponad dwa lata od finału 1. odsłony.

Wiemy już, że nowy sezon będzie dłuższy o jeden odcinek. Poprzednia seria liczyła 9 epizodów, co dało Crouchowi i jego zespołowi wystarczająco dużo czasu, by wiernie zaadaptować tę stosunkowo krótką powieść. Co więcej, pozostawiono sobie także pewną swobodę w tworzeniu nowych postaci i wątków. Jako że zmiany te były nieliczne i zatwierdzone przez samego autora, 1. sezon sprawiał wrażenie naturalnego rozszerzenia oryginalnej historii. 2. odsłona pójdzie o krok dalej i zaproponują nowy materiał, który zamknie się w 10 odcinkach. Uspokoję: Crouch osobiście współtworzył wszystkie 10 scenariuszy, które napisał wraz z Jacquelyn Ben-Zekry.

Z oficjalnych zapowiedzi wynika, że Dessenowie osiedlili się w alternatywnej rzeczywistości, która „wreszcie wydaje się bezpieczna” - z dala od zagrożenia, jakie stanowiły nieskończone warianty głowy rodziny, wyłaniające się z multiwersum i próbujące odzyskać żonę oraz syna. Jednak „coś niewyobrażalnego zmusza ich do kolejnej ucieczki”. Daniela zmaga się z paranoją i nieustannym lękiem, a dwie wersje Ryana Holdera i Amandy Lucas łączą siły w futurystycznym Chicago, próbując odnaleźć drogę powrotną do domu. W wątku, który - przynajmniej na razie - wydaje się funkcjonować obok głównej historii, Leighton Vance obsesyjnie dąży do „stworzenia idealnego świata”, a Blair Caplan stara się go powstrzymać.

Mroczna materia - premiera 2. sezonu odbędzie się 28 sierpnia 2026 r. w Apple TV.

Michał Jarecki
09.04.2026 14:27
Tagi: Apple TVScience fiction
Serial Mroczna materia powróci już niedługo. Co już o nim wiemy?
