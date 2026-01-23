REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Disney+ wypuścił obrzydliwy serial. Nie mogłam się oderwać

Ryan Murphy rozpoczął nowy rok z grubej rury. W Disney+ zadebiutował jego najnowszy serial, który jest wybuchową mieszanką "Substancji" i "American Horror Story". Od body horroru "The Beauty" można dostać mdłości, ale nawet zakrywając oczy nie da się nie zerkać na niego przez palce. Przygotujcie się na najbardziej dziwaczny seans.

Anna Bortniak
the beauty disney plus recenzja serial
REKLAMA

Nieco ponad miesiąc temu w serwisie Disney+ zadebiutował serial "Wszystko dozwolone", który okazał się być absolutną klapą. Nie uratowała go ani gwiazdorska obsada, składająca się między innymi z Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson czy Glenn Close, ani nazwisko twórcy. Za tego gniota odpowiedzialny był Ryan Murphy, o którym branży ostatnio mówi się coraz głośniej - w końcu nie dalej jak 3 miesiące temu rozgorzała debata na temat najnowszej odsłony serialu "Potwory", która zebrała wśród widzów mieszane opinie.

Twórca uznanego "American Horror Story" nie zamierza jednak zwalniać i konsekwentnie wciska gaz do dechy. Dowodem jest serial "The Beauty", który nie tylko wymazuje niesmak po poprzedniej produkcji, ale również wzbudza apetyt na więcej tytułów spod ręki Murphy'ego. Choć akurat ten najnowszy zdecydowanie nie nadaje się na seans do obiadu.

REKLAMA

The Beauty - recenzja serialu Ryana Murphy'ego w Disney+

Serial "The Beauty" jest oparty o komiks autorstwa Jeremy'ego Hauna i Jasona A. Hurleya o tym samym tytule. Już pierwszy odcinek jest zapowiedzią tego, jak wystrzelona będzie ta produkcja - zaczyna się on od pokazu mody Balenciagi, w którym bierze udział pewna modelka (w tej roli Bella Hadid). Zlana potem i z obłędem w oczach dostrzega w tłumie kobietę, która bierze łyk wody. Widząc to, natychmiast rzuca się na nią i skręca jej kark, a następnie kradnie motocykl i przy akompaniamencie kawałka "Firestarter" zespołu Prodigy kończy swój wyścig w spektakularny sposób - po ataku na gości przypadkowej restauracji, staje przed ścigającym ją zastępem policji i dosłownie eksploduje.

W związku z tą nietypową sprawą w Paryżu zjawiają detektywi FBI Jordan Bennett (Rebecca Hall) i Cooper Madsen (Evan Peters). Dowiadują się wówczas, że nie jest to pierwszy taki przypadek - okazuje się, że eksplozje wśród modelek zdarzały się już wcześniej. Niektóre z kobiet dosłownie paliły się od środka. Prędko wychodzi na jaw, że za tajemniczymi zniknięciami stoi rozprzestrzeniająca się drogą płciową choroba, która sprawia, że ​​zanim zarażone osoby poniosą śmierć, stają się idealnie piękne.

Tak zaczyna się historia, która jest satyryczną odpowiedzią na obowiązujące obecnie standardy piękna, którym, przy pomocy medycyny estetycznej i bardziej inwazyjnych zabiegów, próbują dorównać ludzie. Murphy pokazuje przy tym, że od ozempicowej kultury i modyfikowania swojego wyglądu nie ucieknie nikt: ani modelki, ani agentka FBI, która skorzystała z usług powiększania piersi, ani zwyczajny chłopak, który pragnie podobać się kobietom. W serialu tym chłopakiem jest Jeremy (Jeremy Pope). Decyduje się on na poddanie się zabiegowi chirurga plastycznego, dzięki któremu ma wyglądać jak Gigachad, ale nie wszystko idzie po jego myśli.

Choć początkowo trudno zanurzyć się w tę dziwaczną rzeczywistość, to jednocześnie jest ona skonstruowana tak, że nie da się już później od tego serialu oderwać. W dużej mierze pewnie dlatego, że jest to serial o dzisiejszym społeczeństwie, w którym wyrażanie siebie ogranicza się obecnie do wyglądu. Medycyna estetyczna jest na wyciągnięcie ręki, a zwolennicy operacji plastycznych i mniej inwazyjnych zabiegów twierdzą, że przecież wszystko jest dla ludzi. Ale kiedy co roku pojawia się nowa moda, która wymaga ingerencji chirurga plastycznego - na przykład na zadarte noski, wymodelowane usta czy foxy eyes - pojawia się pytanie, czy kiedyś w tej kwestii dojdziemy do mety.

Oglądaj The Beauty w Disney+
Disney+
The Beauty
Disney+
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
23.01.2026 19:34
Tagi: Disney+HorroryScience fictionThrillery
Najnowsze
19:34
Disney+ wypuścił obrzydliwy serial. Nie mogłam się oderwać
Aktualizacja: 2026-01-23T19:34:29+01:00
16:15
Nowy serial Marvela szokuje. Pamiętasz terrorystę sprzed 13 lat?
Aktualizacja: 2026-01-23T16:15:01+01:00
16:14
Netflix po cichu skasował swój popularny serial. Fani rwą włosy z głowy
Aktualizacja: 2026-01-23T16:14:00+01:00
15:49
To sci-fi staje w obronie AI. Do tej pory nie mogę dojść do siebie
Aktualizacja: 2026-01-23T15:49:00+01:00
14:57
Najmocniejsze nowości Netfliksa na weekend. Kultowe kino i opowieść o oszuście
Aktualizacja: 2026-01-23T14:57:00+01:00
14:19
Stary Spider-Man pogrzebany. Nie będzie 4. filmu
Aktualizacja: 2026-01-23T14:19:59+01:00
11:24
Chalamet jak Marlon Brando. Aktor pobił historyczny rekord Oscarów
Aktualizacja: 2026-01-23T11:24:55+01:00
10:59
Kiedy premiera 2. sezonu Matek pingwinów? Netflix uchylił rąbka tajemnicy
Aktualizacja: 2026-01-23T10:59:03+01:00
10:02
Nowy Smarzowski już w Prime Video. To najmocniejszy polski film 2025 roku
Aktualizacja: 2026-01-23T10:02:39+01:00
8:51
Harry Styles ogłosił trasę koncertową 2026. Na liście Europa
Aktualizacja: 2026-01-23T08:51:39+01:00
21:21
Gdzie obejrzeć najlepsze filmy nominowane do Oscarów 2026?
Aktualizacja: 2026-01-22T21:21:00+01:00
20:22
Kiedy 3. sezon serialu o Percym Jacksonie? Szybciej, niż myśleliśmy
Aktualizacja: 2026-01-22T20:22:00+01:00
19:33
Dlaczego filmy wyglądają coraz gorzej? Na pewno to zauważyliście
Aktualizacja: 2026-01-22T19:33:00+01:00
19:01
Bugonia nareszcie online. Gdzie obejrzeć sci-fi obsypane nominacjami do Oscarów?
Aktualizacja: 2026-01-22T19:01:00+01:00
18:34
Rozpoznałeś, kto gra Super Mutanta w Falloucie? Wygląd to jedno, ale ten głos!
Aktualizacja: 2026-01-22T18:34:00+01:00
17:49
Masz tylko miesiąc na wymianę iPhone'a i iPada. HBO Max przestanie działać
Aktualizacja: 2026-01-22T17:49:25+01:00
16:57
A jednak Polaków też nominowano do Oscarów 2026
Aktualizacja: 2026-01-22T16:57:49+01:00
16:23
Horror pobił rekord Oscarów. I dobrze, bo ten film wyrywa z butów
Aktualizacja: 2026-01-22T16:23:48+01:00
15:24
Mamy zwiastun filmu Glorious Summer. Nagrodzono go na festiwalu w Gdyni
Aktualizacja: 2026-01-22T15:24:52+01:00
14:41
Oscary 2026: nominacje. Padł historyczny rekord
Aktualizacja: 2026-01-22T14:41:12+01:00
14:23
Kim jest Jaśmina Polak? Aktorka zagra w Nocach i dniach od Netfliksa
Aktualizacja: 2026-01-22T14:23:58+01:00
12:42
W nowej trylogii Star Wars ma powrócić ważna postać. Czy to przełom?
Aktualizacja: 2026-01-22T12:42:05+01:00
12:03
Netflix anulował głośny serial. Gillian Anderson odrzucona
Aktualizacja: 2026-01-22T12:03:35+01:00
10:27
Zwierzogród 2 zmierza do VOD. Zaraz będzie dostępny online
Aktualizacja: 2026-01-22T10:27:06+01:00
10:11
Żyjemy w przyszłości. Konkurs Red Dot Award to dowód
Aktualizacja: 2026-01-22T10:11:00+01:00
10:03
Tak wygląda 3. sezon 1670. Zaskakujące pierwsze zdjęcia
Aktualizacja: 2026-01-22T10:03:23+01:00
9:50
Tom Cruise wraca na wielki ekran. Przejdzie potężną transformację
Aktualizacja: 2026-01-22T09:50:14+01:00
8:23
Kolory zła: Czerń leci na Netfliksa. Kiedy wielka premiera?
Aktualizacja: 2026-01-22T08:23:08+01:00
21:27
Serial Fallout w grach wideo. Gdzie warto iść, żeby poczuć się jak Ghul?
Aktualizacja: 2026-01-21T21:27:27+01:00
16:39
Dunk z Rycerza Siedmiu Królestw jest związany z bohaterką Gry o tron. Jak?
Aktualizacja: 2026-01-21T16:39:00+01:00
15:16
Karol Pocheć jest wybitny w serialu Niebo. Rok w piekle. Drugi plan jest jego
Aktualizacja: 2026-01-21T15:16:00+01:00
14:34
Na Prime Video wylądował nowy thriller z gwiazdą Gry o tron. Rzucicie się na niego
Aktualizacja: 2026-01-21T14:34:08+01:00
14:11
Skasowali świetny serial, choć przebił on Wiedźmina. Netflix, o co chodzi?
Aktualizacja: 2026-01-21T14:11:00+01:00
13:52
Wraca najsmutniejszy serial TVP. Tak, mowa o Rodzince.pl
Aktualizacja: 2026-01-21T13:52:16+01:00
12:07
Będzie specjalny film "TO". Stephen King go pobłogosławił
Aktualizacja: 2026-01-21T12:07:56+01:00
11:02
Władca Pierścieni wraca do kin. W tej wersji zwala z nóg
Aktualizacja: 2026-01-21T11:02:04+01:00
9:57
Obłędny zwiastun Ołowianych dzieci Netfliksa. Mrozi krew w żyłach
Aktualizacja: 2026-01-21T09:57:14+01:00
9:49
Tak wygląda Bukrewicz jako Borysewicz. Tak Netflix widzi Lady Pank
Aktualizacja: 2026-01-21T09:49:00+01:00
9:01
Zazdroszczę, że dopiero zobaczycie ten serial Apple TV. Jest oszałamiający
Aktualizacja: 2026-01-21T09:01:34+01:00
22:02
Od boskiego fantasy Prime Video się nie oderwiecie. To adaptacja globalnego fenomenu
Aktualizacja: 2026-01-20T22:02:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA