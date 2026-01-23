Disney+ wypuścił obrzydliwy serial. Nie mogłam się oderwać

Ładowanie...

Nieco ponad miesiąc temu w serwisie Disney+ zadebiutował serial "Wszystko dozwolone", który okazał się być absolutną klapą. Nie uratowała go ani gwiazdorska obsada, składająca się między innymi z Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson czy Glenn Close, ani nazwisko twórcy. Za tego gniota odpowiedzialny był Ryan Murphy, o którym branży ostatnio mówi się coraz głośniej - w końcu nie dalej jak 3 miesiące temu rozgorzała debata na temat najnowszej odsłony serialu "Potwory", która zebrała wśród widzów mieszane opinie.

Twórca uznanego "American Horror Story" nie zamierza jednak zwalniać i konsekwentnie wciska gaz do dechy. Dowodem jest serial "The Beauty", który nie tylko wymazuje niesmak po poprzedniej produkcji, ale również wzbudza apetyt na więcej tytułów spod ręki Murphy'ego. Choć akurat ten najnowszy zdecydowanie nie nadaje się na seans do obiadu.

REKLAMA

The Beauty - recenzja serialu Ryana Murphy'ego w Disney+

Serial "The Beauty" jest oparty o komiks autorstwa Jeremy'ego Hauna i Jasona A. Hurleya o tym samym tytule. Już pierwszy odcinek jest zapowiedzią tego, jak wystrzelona będzie ta produkcja - zaczyna się on od pokazu mody Balenciagi, w którym bierze udział pewna modelka (w tej roli Bella Hadid). Zlana potem i z obłędem w oczach dostrzega w tłumie kobietę, która bierze łyk wody. Widząc to, natychmiast rzuca się na nią i skręca jej kark, a następnie kradnie motocykl i przy akompaniamencie kawałka "Firestarter" zespołu Prodigy kończy swój wyścig w spektakularny sposób - po ataku na gości przypadkowej restauracji, staje przed ścigającym ją zastępem policji i dosłownie eksploduje.

W związku z tą nietypową sprawą w Paryżu zjawiają detektywi FBI Jordan Bennett (Rebecca Hall) i Cooper Madsen (Evan Peters). Dowiadują się wówczas, że nie jest to pierwszy taki przypadek - okazuje się, że eksplozje wśród modelek zdarzały się już wcześniej. Niektóre z kobiet dosłownie paliły się od środka. Prędko wychodzi na jaw, że za tajemniczymi zniknięciami stoi rozprzestrzeniająca się drogą płciową choroba, która sprawia, że ​​zanim zarażone osoby poniosą śmierć, stają się idealnie piękne.

Tak zaczyna się historia, która jest satyryczną odpowiedzią na obowiązujące obecnie standardy piękna, którym, przy pomocy medycyny estetycznej i bardziej inwazyjnych zabiegów, próbują dorównać ludzie. Murphy pokazuje przy tym, że od ozempicowej kultury i modyfikowania swojego wyglądu nie ucieknie nikt: ani modelki, ani agentka FBI, która skorzystała z usług powiększania piersi, ani zwyczajny chłopak, który pragnie podobać się kobietom. W serialu tym chłopakiem jest Jeremy (Jeremy Pope). Decyduje się on na poddanie się zabiegowi chirurga plastycznego, dzięki któremu ma wyglądać jak Gigachad, ale nie wszystko idzie po jego myśli.

Choć początkowo trudno zanurzyć się w tę dziwaczną rzeczywistość, to jednocześnie jest ona skonstruowana tak, że nie da się już później od tego serialu oderwać. W dużej mierze pewnie dlatego, że jest to serial o dzisiejszym społeczeństwie, w którym wyrażanie siebie ogranicza się obecnie do wyglądu. Medycyna estetyczna jest na wyciągnięcie ręki, a zwolennicy operacji plastycznych i mniej inwazyjnych zabiegów twierdzą, że przecież wszystko jest dla ludzi. Ale kiedy co roku pojawia się nowa moda, która wymaga ingerencji chirurga plastycznego - na przykład na zadarte noski, wymodelowane usta czy foxy eyes - pojawia się pytanie, czy kiedyś w tej kwestii dojdziemy do mety.

Oglądaj The Beauty w Disney+ The Beauty Disney+

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 23.01.2026 19:34

Ładowanie...